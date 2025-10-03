italgas:-Εξετάζει-επένδυση-υδρογόνου-και-στην-Ελλάδα

Την ανάπτυξη και στην Ελλάδα μιας πρωτοποριακής επένδυσης, που θα παράγει υδρογόνο από την υπερβάλλουσα ενέργεια των φωτοβολταϊκών και εν συνεχεία θα το εγχέει στο δίκτυο φυσικού αερίου, με προαπαιτούμενο να έχει ολοκληρωθεί πρώτα η ψηφιοποίηση του, εξετάζει μέσα στην επόμενη διετία η Italgas.
Στην ουσία, ο μητρικός όμιλος της ΕΝΑΟΝ, που ελέγχει τα δίκτυα διανομής αερίου σε Αττική, Θεσσαλονίκη και σειρά άλλων περιοχών, σχεδιάζει να προχωρήσει και στην Ελλάδα στη δημιουργία μιας μονάδας, ανάλογης με τη πρώτη πιλοτική εγκατάσταση για τη παραγωγή πράσινου υδρογόνου στην Ιταλία, που εγκαινιάστηκε χθες στη Σαρδηνία και η οποία συνδέεται απευθείας με το δίκτυο διανομής πόλης.
Στη πράξη αυτό σημαίνει ότι η επένδυση, ύψους 15 εκατ. ευρώ, με την επωνυμία «Hyround», που βρίσκεται στην πόλη Σέστου (στη μητροπολιτική περιοχή του Κάλιαρι) θα τροφοδοτεί τους καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι με το ψηφιοποιημένο δίκτυο, έναν στόλο 10 λεωφορείων δημόσιας συγκοινωνίας, καθώς και εργοστάσιο της εταιρείας τροφίμων Granarolo Casearia Podda, βάση ειδικής συμφωνίας.
Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά στην Ιταλία, μια βιομηχανική μονάδα θα τροφοδοτείται συνεχώς με ένα μείγμα που περιέχει ως και 20% υδρογόνο.
Power to Gas
Σημειωτέον ότι η Ελλάδα έχει πολλά κοινά σημεία με τη Σαρδηνία, καθώς αμφότερες διαθέτουν πολύ ισχυρό ηλιακό δυναμικό με αποτέλεσμα να πληρούνται σημαντικές προϋποθέσεις για την δημιουργία μιας τέτοιας μονάδας.
Το έργο είναι το πρώτο παράδειγμα στην Ε.Ε. χρήσης μείγματος υδρογόνου και μεθανίου για τελική κατανάλωση με αποδέκτες και οικιακούς καταναλωτές, ενώ βασίζεται στην τεχνολογία Power-to-Gas, η οποία μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε υδρογόνο μέσω διαδικασίας ηλεκτρόλυσης του νερού.
Η ηλεκτρική ενέργεια που τροφοδοτεί τον ηλεκτρολύτη ισχύος 0,5 MW παράγεται από φωτοβολταϊκό πάρκο, αποτελούμενο από 1.746 πάνελ με μέγιστη ισχύ 1 MW, το οποίο έχει κατασκευαστεί σε χώρο πλησίον της μονάδας. Η αρχική παραγωγή θα είναι περίπου 21 τόνοι υδρογόνου ετησίως, η οποία αναμένεται να αυξηθεί σε 70 τόνους ετησίως έως το 2028.
Στο ερώτημα γιατί ο ιταλικός όμιλος επέλεξε τη Σαρδηνία και όχι κάποια άλλη περιοχή, η απάντηση, σύμφωνα με τον CEO του ομίλου Paolo Gallo, είναι ότι η Italgas έχει κατασκευάσει στο νησί τα πιο προηγμένα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου της χώρας: «Εγγενή ψηφιακά» δίκτυα τα οποία, εκτός του ότι τροφοδοτούν με φυσικό αέριο τους περίπου 1,7 εκατομμύρια κατοίκους, είναι και έτοιμα να φιλοξενήσουν διαφορετικούς τύπους αερίων, όπως το βιομεθάνιο, το υδρογόνο και το συνθετικό μεθάνιο.
Υπό αυτή την έννοια, το υδρογόνο, η παραγωγή του οποίου παραμένει ακόμη ακριβή (10 ευρώ / κιλό), αποκτά διπλή σημασία, καθώς εκτός των άλλων λειτουργεί και ως μέσο αποθήκευσης ενέργειας έναντι των μπαταριών, για τις οποίες η Ιταλία, όπως και κάθε ευρωπαϊκή, δεν διαθέτει τις απαραίτητες πρώτες ύλες.
Κι αυτό καθώς το υδρογόνο, ακόμη και όταν αναμιγνύεται με άλλα αέρια, μπορεί εύκολα να εγχυθεί σε υπάρχοντα δίκτυα, να μεταφερθεί γρήγορα από το ένα σημείο στο άλλο στο σύστημα διανομής και να αποθηκευτεί ή να μετατραπεί ανάλογα με τις ανάγκες χρήσης.
Στο έτερο ερώτημα, κατά πόσο συμφέρει ένα τέτοιο έργο όταν η τιμή του υδρογόνου είναι ακόμη ακριβή, η απάντηση είναι ότι στο προσεχές μέλλον αναμένεται να ακολουθήσει πορεία, ανάλογη με την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών που έφτασαν να έχουν εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές όσο προχωρούσε η ωρίμανση της αγοράς με οικονομίες κλίμακας.
Η μίξη με το φυσικό αέριο και οι «έξυπνοι» μετρητές
Σε πρώτη φάση το υδρογόνο θα φτάνει σε 300 νοικοκυριά της πόλης Σέστου έως ότου ολοκληρωθεί η διασύνδεση με το Κάλιαρι. Σαν έργο, που φιλοδοξεί να αποτελέσει «βιτρίνα», όπως αναφέρθηκε, για τις χρήσεις και εφαρμογές του πράσινου υδρογόνου, καταλαμβάνει σχετικά μικρή έκταση, ισοδύναμη με ένα τετράγωνο, πλευράς μικρότερης των 160 μέτρων.
Στο πλαίσιο αυτό, η ανάμειξη του υδρογόνου στο δίκτυο θα γίνεται σε ποσοστό 2% με το υπόλοιπο 98% να παραμένει φυσικό αέριο, όπως προβλέπει η ιταλική νομοθεσία. Έχει ωστόσο υπογραφεί πρόσφατα ένα μνημόνιο ανάμεσα στην Italgas και τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να αυξηθεί στο 20% το ποσοστό του υδρογόνου στο δίκτυο μέσα στο επόμενο έτος.
Επίσης εδώ και λίγους μήνες έχουν εγκατασταθεί στη πόλη νέοι «H2 ready» έξυπνοι μετρητές Nimbo, που έχουν τη δυνατότητα μέτρησης και επεξεργασίας μειγμάτων μεθανίου και υδρογόνου (αριθμούν τους 20.000 στο δίκτυο της Italgas σε όλη την Ιταλία).
Έχει επίσης τη σημασία του, όπως ανέφερε ο κ. Gallo, ότι όλος ο εξοπλισμός είναι «made in Italy», γεγονός που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την στρατηγική σημασία του έργου για την εθνική οικονομία, αλλά και το συγκριτικό πλεονέκτημα της Italgas να μπορεί να ηγηθεί του κλάδου με όρους καινοτομίας και ανάπτυξης.
«Μέχρι χθες φέρναμε το φυσικό αέριο στα σπίτια των Ιταλών, τώρα θα φέρουμε και τα πράσινα μόρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στο ίδιο μήκος κυμάτος κινήθηκε και ο Ιταλός υπουργός Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Ασφάλειας Gilberto Pichetto Fratin, λέγοντας ότι το εν λόγω έργο αποτυπώνει τον αναπτυξιακό και εξαγωγικό προσανατολισμό της ιταλικής οικονομίας με το «advantage» να εδράζεται στην ποιότητα και όχι στην τιμή.
«Σήμερα η Italgas φέρνει την ενεργειακή μετάβαση έξω από τα βιβλία, για να τη μετατρέψει σε βιομηχανική και κοινωνική πραγματικότητα για τη Σαρδηνία και για την Ιταλία», σχολίασε.