Protergia: Ολοταχώς για μερίδιο 30% στην προμήθεια – Η «συμμαχία» με τη Cosmote

Ολιστική λύση γίνεται το Protergia Picasso, για την κάλυψη των αναγκών των νοικοκυριών και στην επικοινωνία πέρα από το ρεύμα, με τον συνδυασμό του προϊόντος με το MagentaΟΝΕ, για τους πελάτες σταθερής της Cosmote Telekom.

Η σύμπραξη με την Cosmote Telekom, που μετατρέπει τα προϊόντα Protergia Picasso σε ολιστικές λύσεις για την κάλυψη των αναγκών των νοικοκυριών και στην επικοινωνία, πέρα από το ρεύμα, αποτελεί την τελευταία κίνηση της Protergia, για την ενίσχυση του αποτυπώματός της στην εγχώρια λιανική.

Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, στόχος της Protergia είναι να αυξήσει το μερίδιό της στο 30% στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία λανσάρει συνεχώς καινοτόμα προϊόντα και αναπτύσσει εμπορικές στρατηγικές, οι οποίες να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στις ανάγκες κάθε ξεχωριστής κατηγορίας καταναλωτών.

Τελευταίο ορόσημο αποτελεί ο συνδυασμός του Protergia Picasso με το MagentaΟΝΕ, μέσα από τη «συμμαχία» της Metlen με την Cosmote που ανακοινώθηκε χθες. Κι αυτό γιατί το «πακέτο» των δύο λύσεων δημιουργεί μία πλήρη (και οικονομικά ανταγωνιστική) πρόταση που ενσωματώνει ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά προϊόντα.

«2 σε 1» ίντερνετ & ρεύμα

Πρόκειται για το επόμενο βήμα συνεργασίας της Metlen με την Cosmote, η οποία έχει ξεκινήσει από το 2016. Το βήμα αυτό προβλέπει πως όλοι οι οικιακοί πελάτες σταθερής Cosmote Telekom, που θα κάνουν νέα σύνδεση στο Protergia Picasso μέσω ενός καταστήματος Cosmote ή Γερμανός ή Cosmote.gr, θα κερδίσουν έκπτωση 5 ευρώ στον λογαριασμό σταθερής τους, κάθε μήνα, για δύο χρόνια.

Μέσω της προσφοράς, το «κέρδος» για όλους τους πελάτες της Cosmote είναι προφανώς η μείωση των εξόδων τους για ίντερνετ, μέσα από μία πρόταση «2 σε 1» που ενσωματώνει και την προμήθεια ρεύματος (ή και φυσικού αερίου). Από την άλλη πλευρά, για την Protergia γίνεται «δίαυλος» για την πρόσβαση σε μία πολύ μεγάλη δεξαμενή δυνητικών πελατών, με δεδομένο ότι η Cosmote τη μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνδυασμός των προϊόντων των δύο κατηγοριών ευνοείται από το γεγονός ότι το Protergia Picasso έχει τη λογική συνδρομητικού συμβολαίου, ώστε ο καταναλωτής να καταβάλει το ίδιο σταθερό ποσό κάθε μήνα, ανάλογα με το «πακέτο» που έχει επιλέξει. Επομένως, ακολουθεί την «αρχιτεκτονική» που έχουν εδώ και χρόνια τα συμβόλαια στις τηλεπικοινωνίες, όπως τα προγράμματα σταθερής της Cosmote.

«Όπλο» για ενίσχυση στη λιανική

Υπενθυμίζεται ότι για τη Metlen το Protergia Picasso αποτελεί βασικό «όπλο» για την ενίσχυση των ποσοστών της στα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις. Κι αυτό γιατί δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να «κλειδώσει» το συνολικό ποσό του μηνιαίου λογαριασμού για 12 μήνες, και μάλιστα στην τιμή που εκείνος θα επιλέξει.

Έτσι, τόσο για οικιακούς όσο και για επαγγελματικούς καταναλωτές, υπάρχουν 9 διαφορετικά «πακέτα», ομαδοποιημένα σε τρεις κατηγορίες. Επιλέγοντας το «πακέτο» που ταιριάζει στις ανάγκες του, ένας καταναλωτής επιλέγει επί της ουσίας το σύνολο του μηνιαίου λογαριασμού του (δηλαδή τόσο τις ανταγωνιστικές όσο και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις), εκτός από τα δημοτικά τέλη και την ΕΡΤ για την ετήσια διάρκεια του συμβολαίου. Το τελικό ισοζύγιο υπολογίζεται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό, με τη λήξη του 12μηνου.

Ανάλογο «όπλο» για μεγαλύτερη διείσδυση, αυτή τη φορά στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, είναι τα προϊόντα VBL (Virtual Baseload) που έχει σχεδιάσει και λανσάρει ήδη από το 2024. Ενδεικτικό είναι ότι μέσω των προϊόντων VBL η Protergia προμηθεύει 1 Τεραβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας. Η ποσότητα έχει 10πλασιαστεί στον περίπου ένα χρόνο που μεσολάβησε, αντιστοιχώντας στο 1/50 της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης. Παράλληλα, στις Β2Β λύσεις που προσφέρει η εταιρεία περιλαμβάνονται και καθαρά χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως και προϊόντα Call option.

Ενέργεια και τηλεπικοινωνίες

Με εντελώς διαφορετική «φόρμουλα», σε πάντρεμα της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών έχει προχωρήσει η Volton, εξελισσόμενη μέσω της Orizon στον τέταρτο πάροχο στην κινητή τηλεφωνία (MVNO). Έτσι, οι καταναλωτές που συνδυάζουν προγράμματα κινητής τηλεφωνίας Orizon με υπηρεσίες ενέργειας της Volton απολαμβάνουν επιπλέον εκπτώσεις και στο λογαριασμό ενέργειας.

«Θέση» στις τηλεπικοινωνίες, και πιο συγκεκριμένα στο ευρυζωνικό ίντερνετ υψηλών ταχυτήτων, έχει και η ΔΕΗ. Η επιχείρηση αναπτύσσει συνεχώς το δίκτυο FTTH που αναπτύσσει, με στόχο εντός της επόμενης πενταετίας να καλύπτει 3 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις.