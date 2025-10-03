Real Consulting: Με ποσοστό 50,84% ο Ν. Βαρδινογιάννης και με 6,26% ο Δ. Στασινόπουλος

Η «REAL CONSULTING A.E» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει από τα εκάστοτε υπόχρεα πρόσωπα, οι μέτοχοι που κατέχουν από την 26η Σεπτεμβρίου 2025 σημαντική συμμετοχή στην Εταιρεία έχουν ως κάτωθι:

Ο μέτοχος κ. Νικόλαος Βαρδινογιάννης του Βαρδή κατέχει έμμεσα 10.932.441 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 50,849% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ο κ. Νικόλαος Βαρδινογιάννης κατέχει τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου μέσω της Kikero Enterprises LTD , η οποία ελέγχει την First Advisory and Holdings SA , η οποία με τη σειρά της ελέγχει την Onedealer Holdings. Η ενημέρωση προς την Εταιρεία έλαβε χώρα την 30η Σεπτεμβρίου 2025.

Ο μέτοχος κ. Δημοσθένης Στασινόπουλος του Νικολάου κατέχει έμμεσα 1.346.750 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 6,26% του μετοχικού κεφαλαίου της Eταιρείας. Ο κ. Δημοσθένης Στασινόπουλος κατέχει τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου μέσω της Al Mava Holding SA, η οποία ελέγχει την Envirtus Investments LTD. Η ενημέρωση προς την Εταιρεία έλαβε χώρα την 30η Σεπτεμβρίου 2025.

Ο μέτοχος κ. Αναστάσιος Αστυφίδης κατέχει έμμεσα 1.094.358 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 5,09% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

O κ. Αναστάσιος Αστυφίδης κατέχει τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου μέσω της Ambrosia Capital Ltd, εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών αδειοδοτημένη από την FCA, η οποία κατέχει:

α) άμεσα 517.401 κοινές, ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 2,406% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

β) έμμεσα, ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε πελάτες της, 576.957 κοινές, ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 2,684% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η ενημέρωση προς την Εταιρεία έλαβε χώρα την 1η Οκτωβρίου 2025.