Γεωργιάδης-σε-Κωνσταντοπούλου:-Βρίστε-με-ελεύθερα-αλλά-απαντήστε,-γιατί-δεν-καταθέσατε-2,5-χρόνια-αίτημα-για-τοξικολογικές;

Απάντηση στις σκληρές εκφράσεις που χρησιμοποίησε εναντίον του η Ζωή Κωνσταντοπούλου δίνει ο Άδωνις Γεωργιάδης που, μεταξύ άλλων, ρωτά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας γιατί δεν κατέθεσε το αίτημα για τις τοξικολογικές εξετάσεις 2,5 χρόνια που ο φάκελος ήταν ανοικτός.

Στην ανάρτησή του αναφέρει αρχικά ότι «η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει στήσει ένα χυδαίο σκηνικό. Δεν με πειράζει καθόλου που με υβρίζει».

Σχετικά με το αίτημα του Πάνου Ρούτσι και άλλα σχετικά, ο κ. Γεωργιάδης λέει ότι «όλα να ερευνηθούν και όλα να ψαχτούν όσο παράλογα και αν είναι, αλλά με μία προϋπόθεση, πρέπει τα αιτήματα αυτά και όποια άλλα σκεφθεί η κυρία Πρόεδρος η οποιοδήποτε άλλος σκεφθεί το ο,τιδήποτε, να γίνουν δεκτά, χωρίς όμως αυτό να καθυστερήσει την έναρξη της Δίκης».

Καταλήγει γράφοντας: «Κυρία Πρόεδρε συγκρατηθείτε όσο και να με βρίζετε δεν θα με σταματήσετε από το να αποκαλύπτω συνεχώς, ότι στην υπόθεση των Τεμπών στηρίζετε το πολιτικό και το οικονομικό σας συμφέρον ! …. βρίστε με ελεύθερα λοιπόν, μου φτιάχνετε την διάθεση που σας χάλασα τα σχέδια!»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου @ZoeKonstant έχει στήσει ένα χυδαίο σκηνικό. Δεν με πειράζει καθόλου που με υβρίζει: «η Κυβέρνηση μέσα από ένα γελοίο πρόσωπο, έναν τιποτένιο της Κοινωνίας, ένα πολιτικό σκουλήκι…»…χαίρομαι να σας πω την αλήθεια, που για άλλη μία φορά, όπως έχω κάνει και στο παρελθόν και με άλλα χυδαία πρόσωπα της Αριστεράς, σας χάλασα «το γλυκό» πρόσωπο της δικηγόρου του απεργού πείνας.

Θυμίζω ότι μπήκατε στη βουλή πουλώντας «καρδούλες» και ότι άλλαξατε. Εγώ από τότε έλεγα: «μην τσιμπάτε, αυτά είναι επικοινωνιακά κόλπα και ότι είναι ένα κακό πλάσμα που δεν μπορεί να αλλάξει». Ολοένα όμως και περισσότεροι αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι εδώ έχουμε την εκμετάλλευση ενός ανθρώπου που πονάει για το παιδί που έχασε, για να κάνετε εσείς πολιτική καριέρα. Αλλά έχω να σας απευθύνω ένα δημόσιο ερώτημα που καλώ και όλους να σας ρωτάνε: «γιατί Κυρία Πρόεδρε και συνήγορε το αίτημα για τις τοξικολογικές εξετάσεις δεν το καταθέσατε 2,5 χρόνια που ο φάκελος ήταν ανοικτός και το θυμηθήκατε αφού έκλεισε η ανάκριση;»…ή δεν εκπροσωπούσατε σωστά τον κ. Ρούτσι τόσο καιρό ή κάτι άλλο συμβαίνει προφανώς….

Ως προς το αίτημα του δυστυχούς αυτού πατέρα που βλέπω και διάφορους «ευαίσθητους» που λένε ότι στηρίζουν το αίτημα του, σας λέω καθαρά και εγώ το στηρίζω και όλοι μας βασικά. Αλλά προφανώς όλοι αυτοί που το λένε αυτό δεν θεωρούν τους δικαστές που ως τώρα δεν έχουν δεχθεί κακόψυχους ανθρώπους χωρίς καρδιά. Άρα κάποιο άλλο λόγο έχουν οι δικαστές ως τώρα και λένε όχι.

Όλα λοιπόν να ερευνηθούν και όλα να ψαχτούν όσο παράλογα και αν είναι, αλλά με μία προϋπόθεση, πρέπει τα αιτήματα αυτά και όποια άλλα σκεφθεί η κυρία Πρόεδρος η οποιοδήποτε άλλος σκεφθεί το ο,τιδήποτε, να γίνουν δεκτά, χωρίς όμης αυτό να καθυστερήσει την έναρξη της Δίκης. Αυτό πιστεύω ότι προσπαθούν να επιτύχουν οι Δικαστές και πρέπει όλοι μας να τους εμπιστευόμαστε και όχι να τους πυροβολούμε από δήθεν ευαισθησία. Ευαίσθητοι είμαστε όλοι μας το ίδιο. Εάν γίνεται με κάποιο δικονομικό τρόπο να εξασφαλιστεί ότι όλα θα γίνουν δεκτά χωρίς να περάσει το δόλιο σχέδιο της να καθυστερήσει την Δίκη και να εγκλωβίσει την Ελλάδα σε αυτή την συζήτηση, τότε μακάρι να γίνει και ο άνθρωπος αυτός και όλοι οι άλλοι συγγενείς να βρουν την γαλήνη που ψάχνουν. Αλλά όχι να μας κοροϊδέψει η κυρία παίζοντας με τα αγνά συναισθήματα του πατέρα αυτού, αλλά και εκατομμυρίων Ελλήνων. Να ερευνηθούν λοιπόν όλα άλλωστε εμείς δεν έχουμε τίποτε απολύτως να φοβηθούμε, αλλά να σεβαστούμε και τους υπόλοιπους γονείς που αγωνιούν να ξεκινήσει η Δίκη και να τιμωρηθούν όσοι είναι υπεύθυνοι πραγματικά.

Και επειδή πολλοί μιλούν για την ανάγκη της Κάθαρσης, Κάθαρση δύναται να υπάρξει μόνον στο Δικαστήριο, ούτε στο Σύνταγμα (κενοτάφιο των νεκρών μας…), Ούτε στους δρόμους, ούτε σε λαϊκά Δικαστήρια.

Στο δικαστήριο όλα στο φως!