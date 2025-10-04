Δημήτρης-Αβραμόπουλος:-«Στηρίζω-το-αίτημα-του-Πάνου-Ρούτσι-για-την-εκταφή-του-παιδιού-του»

Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και υπουργός Αμυνας και Εξωτερικών, Δημήτρης Αβραμόπουλος, έδωσε στη δημοσιότητα δήλωση στην οποία συγκεκριμένα αναφέρει:

«Απέναντι στον λαϊκισμό και την πολιτική εκμετάλλευση, η άμυνα της Δημοκρατίας είναι ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και η ανθρωπιά. Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του. Δεν πρόκειται για πολιτικό ή νομικό ζήτημα, αλλά για ένα βαθιά ανθρώπινο και ηθικό θέμα. Το δικαίωμα ενός γονιού να γνωρίζει την αλήθεια και να βρει γαλήνη μέσα από αυτήν είναι ιερό. Η Πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό. Η στάση μας απέναντι σε τέτοιες δοκιμασίες αποτελεί μέτρο του πολιτισμού και της ηθικής ωριμότητας της κοινωνίας μας, η ενότητα, η σταθερότητα και η συνοχή της οποίας πρέπει να διαφυλαχτούν.»

