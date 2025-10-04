Close Menu
    Δούκας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας μονόδρομος η διαγραφή

    Παρέμβαση για δημοσιεύματα που φέρουν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να εμπλέκεται στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε μέσω του Χ ο Χάρης Δούκας. Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή, ξεκαθαρίζει ο δήμαρχος Αθηναίων.

    «Κάθαρση στην πράξη. Για το ΠΑΣΟΚ, τα θέματα διαφάνειας και νομιμότητας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα. Και η απάντηση στα δημοσιεύματα πρέπει να είναι καθαρή και τεκμηριωμένη. Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή. Να μην επιτρέψουμε κανέναν συμψηφισμό με τους εμπνευστές και καθοδηγητές του σκανδάλου. Αυτούς της ΝΔ» τονίζει στην ανάρτησή του ο κ. Δούκας. 

    Κάθαρση στην πράξη.

    Για το ΠΑΣΟΚ, τα θέματα διαφάνειας και νομιμότητας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα.

    Και η απάντηση στα δημοσιεύματα πρέπει να είναι καθαρή και τεκμηριωμένη.

    Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος… pic.twitter.com/2tAF6LHBT2

    — Haris Doukas (@h_doukas) October 4, 2025

