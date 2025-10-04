Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Saturday, October 4

    Επιδόματα – εφάπαξ: Όλες οι πληρωμές της ερχόμενης εβδομάδας

    Οικονομία
    Επιδόματα-–-εφάπαξ:-Όλες-οι-πληρωμές-της-ερχόμενης-εβδομάδας
    Επιδόματα – εφάπαξ: Όλες οι πληρωμές της ερχόμενης εβδομάδας

    Συνολικά 64.500.000 ευρώ θα καταβληθούν την περίοδο 6 Οκτωβρίου  έως 10 Οκτωβρίου σε 56.600 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

    Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

    • Από τις 6 Οκτωβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

    Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

    • 32.000.000 ευρώ σε 53.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
    • 1.000.000 ευρώ σε 1.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
    • 18.000.000 ευρώ σε 1.700 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com