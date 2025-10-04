Η-«γκρίζα-ζώνη»-και-οι-«σειρήνες»

Της -

Η λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» των δημοσκοπήσεων, εκεί όπου αθροίζονται οι αναποφάσιστοι, οι ψηφοφόροι που επιλέγουν την αποχή και εκείνοι που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν λευκό ή άκυρο, εμφανίζεται ως η μόνη δεξαμενή ψηφοφόρων που αυξάνει τα ποσοστά της σταθερά και έχει φτάσει πλέον να κυμαίνεται στο 17% σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δημοσκόπηση της PULSE για τον ΣΚΑΪ. Η ενίσχυση της «γκρίζας ζώνης» κάνει όλο και μεγαλύτερο το ενδιαφέρον των κομμάτων να καταφέρουν να προσελκύσουν την προσοχή των ψηφοφόρων που έχουν καταφύγει εκεί. Με δεδομένο ότι οι απώλειες που καταγράφει δημοσκοπικά η Ν.Δ. σε σχέση με το 40,56% των εθνικών εκλογών του 2023 δεν αποτυπώνονται σε ανάλογη ενίσχυση των υπολοίπων κομμάτων, εύλογα θεωρείται ότι ένας σημαντικός αριθμός ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος έχει σοβαρούς ενδοιασμούς στο να επιλέξει ξανά τη Ν.Δ., την ίδια στιγμή ωστόσο δεν πείθεται από την πρόταση κάποιου άλλου κόμματος.

Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή αποτυπώνουν σε ένα βαθμό και τη χαλαρότητα των απαντήσεων στο μέσο της δεύτερης τετραετίας. Και πιστεύουν ότι όσο πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών, η συσπείρωση θα αυξάνεται και ένας αριθμός αυτών των ψηφοφόρων προεξοφλείται ότι θα επανέλθει στο κυβερνών κόμμα. Αναγνωρίζεται, όμως, ότι η παρατεταμένη παραμονή ψηφοφόρων στη «γρίζα ζώνη» δείχνει ότι οι λόγοι που αρχικά τους απομάκρυναν, εξακολουθούν για τους ίδιους να υφίστανται.

Δεν είναι τυχαίο ότι η ΔΕΘ και οι ανακοινώσεις που έγιναν εκεί προσδιορίστηκαν ως ένα κομβικό σημείο στην προσπάθεια «επαναπατρισμού» ψηφοφόρων. Όσο περνάει ο καιρός παραμονής τους στη «γκρίζα ζώνη», αυξάνεται η πιθανότητα είτε να επιλέξουν την αποχή, καθώς θα εξακολουθούν να είναι δυσαρεστημένοι ή να προσανατολιστούν σε κάτι άλλο, που θα τους φανεί ελκυστικό ή ενδιαφέρον.

Η προοπτική ίδρυσης νέων κομμάτων είναι αυτή που αναλύεται από στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, καθώς θεωρούν ότι τα υφιστάμενα κόμματα έχουν δείξει μέχρι που μπορεί να φτάσει η δυναμική τους. Είναι κυρίαρχη η αντίληψη ότι το ποσοστό που δημοσκοπικά κατέχει αυτή τη στιγμή η Ν.Δ., αποτελεί τον σκληρό πυρήνα των ψηφοφόρων της. Από την ανάλυση των ποιοτικών στοιχείων των δημοσκοπήσεων προκύπτει ότι ένα αντίστοιχο ποσοστό εμφανίζεται να τοποθετείται θετικά απέναντι σε χειρισμούς της κυβέρνησης, να στηρίζει τις επιλογές της και να επικροτεί ανακοινώσεις και μέτρα. Ως εκ τούτου, θεωρούν ότι αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων πολύ δύσκολα θα εγκαταλείψει το κόμμα. Όμως, η Ν.Δ. πήρε στις ευρωεκλογές του 2024 σχεδόν ένα εκατομμύριο λιγότερες ψήφους σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του 2023. Ενδεχομένως η προοπτική δημιουργίας νέων κομμάτων να κρατάει σε αναμονή κάποιους από αυτούς τους ψηφοφόρους. Ένα τμήμα τους προερχόμενο από το παραταξιακό ακροατήριο, θα μπορούσε να δει με συμπάθεια κάποια κίνηση του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά. Δεν θεωρείται, ωστόσο, ότι υπάρχει αντίστοιχο ενδιαφέρον σε ψηφοφόρους που έφυγαν από τη Ν.Δ. για πιθανές κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα ή για το ενδεχόμενο να προχωρούσε στην ίδρυση κόμματος η Μαρία Καρυστιανού.

