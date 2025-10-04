Η-κυβέρνηση-Τραμπ-εξετάζει-την-απόκτηση-μεριδίου-σε-εταιρεία-εξόρυξης-σπανίων-γαιών-στη-Γροιλανδία

Η Ουάσιγκτον έχει πρόσφατα αποκτήσει μερίδια στις εταιρείες Lithium Americas και MP Materials, υπογραμμίζοντας την επιθυμία του Τραμπ να επωφεληθούν οι ΗΠΑ από την αυξανόμενη παραγωγή ορυκτών που χρησιμοποιούνται σε όλη την παγκόσμια οικονομία.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο, οι ΗΠΑ να αποκτήσουν μερίδιο στην εταιρεία Critical Metals Corp, δήλωσαν στο Reuters τέσσερα άτομα με γνώση των συνομιλιών, κάτι που θα έδινε στην Ουάσιγκτον άμεσο ενδιαφέρον για το μεγαλύτερο έργο σπανίων γαιών στη Γροιλανδία, την αρκτική επικράτεια που ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προτείνει να αγοράσει.

Αν ολοκληρωθεί, η συμφωνία θα σηματοδοτούσε την τελευταία πολιτική εξέλιξη για το κοίτασμα σπανίων γαιών Tanbreez, το οποίο ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πέτυχε να πωληθεί στην εταιρεία Critical Metals με έδρα τη Νέα Υόρκη για πολύ λιγότερα χρήματα απ’ όσα προσέφερε μια κινεζική εταιρεία.

Οι λεπτομέρειες των συνομιλιών σχετικά με το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον για μετοχική συμμετοχή στην Critical Metals δεν είχαν προηγουμένως αποκαλυφθεί. Οι τέσσερις πηγές αρνήθηκαν να τις κατονομάσουν, επικαλούμενες την ευαισθησία των διαπραγματεύσεων.

«Εκατοντάδες εταιρείες μας προσεγγίζουν προσπαθώντας να πείσουν την κυβέρνηση να επενδύσει στα έργα τους για κρίσιμα ορυκτά», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ στο Reuters, απαντώντας σε αίτημα για σχόλιο. «Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα κοντινό (σε συμφωνία) με αυτή την εταιρεία αυτή τη στιγμή».

Η Critical Metals δεν απάντησε σε επανειλημμένα αιτήματα για σχόλιο. Η Γροιλανδία είναι μια ημιαυτόνομη περιοχή της Δανίας, και η Πρεσβεία της Δανίας στην Ουάσιγκτον δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Οι σπάνιες γαίες διαθέτουν ισχυρές μαγνητικές ιδιότητες που είναι κρίσιμες για τις υψηλής τεχνολογίας βιομηχανίες, από τα ηλεκτρικά οχήματα μέχρι τα συστήματα πυραύλων. Η σημασία τους έχει οδηγήσει τις δυτικές χώρες σε έντονη προσπάθεια εξεύρεσης νέων πηγών, με στόχο τη μείωση της εξάρτησής τους από την παραγωγή και επεξεργασία σπανίων γαιών, την οποία ελέγχει σχεδόν εξ ολοκλήρου η Κίνα.

Η Critical Metals, η οποία συμφώνησε πέρυσι να αγοράσει το κοίτασμα Tanbreez της Γροιλανδίας έναντι 5 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και 211 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετοχές, υπέβαλε αίτηση τον Ιούνιο για επιχορήγηση 50 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω του Defense Production Act, ενός νομοθετήματος της εποχής του Ψυχρού Πολέμου που στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων στρατηγικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια.

Ωστόσο, τις τελευταίες έξι εβδομάδες, η κυβέρνηση άρχισε συνομιλίες με την εταιρεία σχετικά με τη μετατροπή της επιχορήγησης σε μετοχική συμμετοχή, σύμφωνα με τρεις από τις πηγές.

Αν η συμφωνία ολοκληρωθεί, η μετατροπή των 50 εκατομμυρίων δολαρίων θα αντιστοιχούσε περίπου στο 8% των μετοχών της εταιρείας, αν και οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν οριστικοποιηθεί και το τελικό ποσοστό ενδέχεται να είναι υψηλότερο — ή η συμφωνία να καταρρεύσει πλήρως, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν εξετάσει την ανακατανομή 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον νόμο CHIPS, για τη χρηματοδότηση έργων που αφορούν κρίσιμα ορυκτά, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Reuters τον Αύγουστο. Ο εν λόγω νόμος, γνωστός επισήμως ως CHIPS and Science Act, υπογράφηκε από τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν το 2022 και στοχεύει στην προσέλκυση παραγωγής μικροτσίπ εκτός Ασίας.

Οι συνομιλίες για επένδυση στην Critical Metals καθυστέρησαν λόγω των πρόσφατων διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης για απόκτηση 5% συμμετοχής στη Lithium Americas, ανέφεραν δύο από τις πηγές.

Η πιθανή αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ (shutdown) δεν αναμένεται να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις, καθώς τα υψηλόβαθμα στελέχη που εμπλέκονται θεωρούνται καίριοι κυβερνητικοί υπάλληλοι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ένα μέρος της συζήτησης αφορά το πώς θα εκδοθούν δικαιώματα αγοράς μετοχών (warrants), ώστε να αποκτήσει η Ουάσιγκτον το μερίδιό της, ανέφερε μία από τις πηγές. Τα warrants παρέχουν στον κάτοχό τους το δικαίωμα να αγοράσει μετοχές σε προκαθορισμένη τιμή.

Η μετοχική συμμετοχή θα είναι ξεχωριστή από ένα δάνειο ύψους 120 εκατομμυρίων δολαρίων που εξετάζει η Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών των ΗΠΑ (EXIM) για να βοηθήσει στην ανάπτυξη του κοιτάσματος Tanbreez, σύμφωνα με δύο από τις πηγές. Εκπρόσωπος της EXIM δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλιο.