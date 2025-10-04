Λονδίνο:-Νεκρός-σε-τροχαίο-ο-19χρονος-που-είχε-φυλακιστεί-στο-Ντουμπάι-για-σχέση-με-ανήλικη

Ο 19χρονος Μάρκους Φακάνα, ο οποίος είχε συγκλονίσει τη Βρετανία με την υπόθεσή του πέρυσι, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο βόρειο Λονδίνο, μόλις τρεις μήνες μετά την απελευθέρωσή του από τις φυλακές του Ντουμπάι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1 τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα της αστυνομίας. Λίγο αργότερα συγκρούστηκε σφοδρά με άλλο όχημα στην περιοχή The Roundway, στο Τότεναμ. Ο Μάρκους τραυματίστηκε σοβαρά και, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Ο 19χρονος οδηγός συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης και της άρνησης να σταματήσει σε σήμα της αστυνομίας.

Η υπόθεση που προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή

Ο Μάρκους είχε φυλακιστεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2024, μετά από καταγγελία της μητέρας μιας 17χρονης Βρετανίδας τουρίστριας με την οποία είχε συνάψει ερωτική σχέση κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στο Ντουμπάι. Παρότι η σχέση ήταν συναινετική και η κοπέλα επρόκειτο να ενηλικιωθεί σε έναν μήνα, οι αυστηροί νόμοι της χώρας οδήγησαν στη σύλληψή του και σε ποινή φυλάκισης ενός έτους.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τη νομική οργάνωση Detained in Dubai να αναλαμβάνει την υπεράσπισή του και να καταγγέλλει τη δυσανάλογη ποινή και τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης. Μετά από πίεση της βρετανικής κοινής γνώμης και διπλωματικές επαφές, ο Μάρκους έλαβε βασιλική χάρη και απελευθερώθηκε τον Ιούλιο του 2025.

«Ήθελε να ξεκινήσει ξανά»

Σύμφωνα με τη Ράντα Στέρλινγκ, ιδρύτρια της Detained in Dubai, ο Μάρκους είχε αρχίσει να ξαναχτίζει τη ζωή του. «Ήταν ευγνώμων για τη στήριξη που έλαβε και είχε βρει πίστη στον Θεό και ελπίδα για το μέλλον. Είναι τραγικό που δεν πρόλαβε να ζήσει ελεύθερος περισσότερο από τρεις μήνες», δήλωσε.

Οι φίλοι και η οικογένειά του συγκεντρώθηκαν σε αγρυπνία στο σπίτι του στο Λονδίνο, βυθισμένοι στο πένθος. «Πολεμήσαμε για να ελευθερωθεί και τώρα χάθηκε τόσο άδικα», έγραψε ένας στενός φίλος του στα κοινωνικά δίκτυα.

Ένα τέλος γεμάτο ερωτήματα

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος και έχει απευθύνει έκκληση σε όποιον έχει οπτικό υλικό ή πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις αρχές. Παράλληλα, ενημερώθηκε και το Γραφείο Ανεξάρτητης Εποπτείας της Αστυνομίας (IOPC), όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ο Μάρκους Φακάνα, που εργαζόταν σε οικοδομες, είχε εκφράσει τη μεταμέλειά του για την υπόθεση στο Ντουμπάι, ζητώντας «να του επιστραφεί η ζωή του». Όπως αποδείχθηκε, αυτή η δεύτερη ευκαιρία κράτησε ελάχιστα.