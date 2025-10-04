Μετωπική ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το κυβερνών κόμμα εμπλέκει στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Σφοδρή σύγκρουση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ προκάλεσε η ανακοίνωση του κυβερνώντος κόμματος που εμπλέκει το στέλεχος της μείζονος αντιπολίτευσης Νίκο Μπουνάκη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ανακοίνωση της ΝΔ προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Ανακοίνωση για το θέμα έβγαλε και η εταιρεία Proactive ΑΕ-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, CEO της οποίας είναι ο κ. Μπουνάκης. Παρέμβαση για το θέμα έκανε μέσω του Χ και ο Χάρης Δούκας. Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή, ξεκαθαρίζει ο δήμαρχος Αθηναίων.

«Η αλήθεια θα πρέπει να λάμψει όσο σκληρή και αν είναι»

Σοκ προκαλεί η δημόσια ομολογία του κ. Νίκου Μπουνάκη, πρώην υποψήφιου βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και σήμερα αναπληρωτή του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στενού φίλου και συνεργάτη του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤΕΝΝΑ έπειτα από δημοσίευμα της ιστοσελίδας parapolitika.gr, ότι το δικό του ΚΥΔ είναι αυτό που δηλώνει δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα!



Την ώρα δηλαδή που το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την Κυβέρνηση για το δήθεν «σκάνδαλο» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημαντικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη εμπλέκεται στον απόλυτο βαθμό ως ιδιοκτήτης ΚΥΔ, δηλώνοντας δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα στη Θεσσαλία στο όνομα δικαιούχων που δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο τόπο επιδιώκοντας να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις.



Το εμπλεκόμενο στην υπόθεση στέλεχος του ΠΑΣΟΚ οφείλει να δώσει εξηγήσεις για μια σειρά ζητημάτων:



Πόσα χρόνια δηλώνονται από το ΚΥΔ τα στρέμματα των εκτάσεων στη Θεσσαλία εκ μέρους αγροτών που δεν είχαν καμία σχέση με τη συγκεκριμένη περιοχή;



Πόσα χρήματα έχουν λάβει συνολικά;



Γιατί ο ίδιος, ως όφειλε, δεν έπραξε κάτι για να αποτραπεί η παρανομία;



Το ΠΑΣΟΚ, άραγε, συμφωνεί με τις ενέργειες του αναπληρωτή γραμματέα του στον Τομέα Αγροτικής Πολιτικής;



Αναμένουμε την απολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσωπικά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, κ. Νίκου Ανδρουλάκη.



Τα υπόλοιπα στην Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή από την προσεχή Τρίτη.



Η αλήθεια θα πρέπει να λάμψει, όσο σκληρή και αν είναι αυτή μερικές φορές.

«Ο κ. Μπουνάκης είναι στη διάθεση οποιουδήποτε»

«Παλιά μου τέχνη κόσκινο, αλλά οι πολιτικές απατεωνιές προς χάριν αντιπερισπασμού δεν κόβουν εισιτήρια, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας» απαντά το ΠΑΣΟΚ

Η κυβέρνηση που προστάτευσε τους υπουργούς της από την έρευνα της δικαιοσύνης εργαλειοποιώντας την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία και φοβάται να καλέσει ως μάρτυρες τον κ. Μυλωνάκη και τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου διαφθοράς όπως τον «Φραπέ» , τον «Χασάπη», την Τομεάρχη με τη Φεράρι και λοιπούς κομματικούς φίλους του κ. Μητσοτάκη, προσπαθεί να θολώσει τα νερά.

Ποιον θέλουν να καλύψουν; Μήπως τον πραγματικό ενορχηστρωτή του σκανδάλου; Μήπως την ηγετική ομάδα του Μεγάρου Μαξίμου, που φαίνεται να είχε εμπλοκή*; *Μήπως τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που ενώ οι στενοί του συνεργάτες ξέρουν τα πάντα, εκείνος κάνει και πάλι …τον ανήξερο;

Είναι τέτοιο το πολιτικό θράσος τους, που στην ανακοίνωση τους αποτυπώνουν εντός εισαγωγικών τη λέξη σκάνδαλο. Αμφισβητούν δηλαδή ότι είναι σκάνδαλο, αυτό που η Ευρωπαία Εισαγγελέας αποκάλεσε ως το ακρωνύμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού και του πελατειασμού.

Μετά τις αναλυτικές εξηγήσεις του κ. Μπουνάκη που καταρρίπτουν την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα αποφύγουν την απολογία για το πως άνθισε το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 μέχρι σήμερα.

Την Τρίτη, στην προσεχή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής, αναμένουμε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας να καλέσει άμεσα τον βουλευτή της, τον κ. Μπουκώρο, που ασχολείται με τα θέματα της λίμνης Κάρλα. Ο κ. Μπουνάκης, εξάλλου, είναι στη διάθεση οποιουδήποτε.

Αναμένουμε επιπλέον να δώσουν όλα τα «αμαρτωλά» ΑΦΜ, που σχετίζονται με τις παράνομες επιδοτήσεις.

Φανταζόμαστε ότι δεν θα αρνηθεί τίποτα από τα παραπάνω η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας στην εξεταστική επιτροπή, γιατί δεν έχουν άλλωστε και τίποτα… να κρύψουν (!). Τους ενημερώνουμε ότι παρά τους φθηνούς αντιπερισπασμούς και τη λάσπη, το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει αταλάντευτα να αποκαλύπτει όλες τις πτυχές του σκανδάλου, που προσπαθούν να «κουκουλώσουν».

«Δολοφονία χαρακτήρα»

Για «δολοφονία χαρακτήρα» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Proactive ΑΕ-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

Τις τελευταίες μέρες έχει κορυφωθεί, μια άθλια επιχείρηση λάσπης και συκοφαντίας σε βάρος της εταιρείας μας και του Διευθύνοντος Συμβούλου, Νίκου Μπουνάκη.

Από τις πρώτες μέρες που είδαν το φως της δημοσιότητας τα θέματα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – και ιδίως μετά από έρευνα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων – οι γνωστοί κύκλοι σε μια προσπάθεια διάχυσης των ευθυνών διαρρέουν στα ΜΜΕ ψιθύρους για εμπλοκή της εταιρείας μας.

Σήμερα αποκαλύφθηκαν τα φερέφωνα και οι κουκουλοφόροι.

Με έκπληξη διαβάσαμε ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας που επικαλείται δημοσιεύματα των ΜΜΕ σχετικά με δήλωση ΟΣΔΕ μιας παραγωγού που είχε κατατεθεί δια μέσου του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων της εταιρείας μας και αφορά ένα αγροτεμάχιo ενοικιασμένο στην πεδινή περιοχή γύρω από τη Λίμνη Κάρλα 330 στρέμματα περίπου.

Με αφορμή αυτή την δήλωση της παραγωγού τέθηκε σε εφαρμογή μια τεράστια επιχείρηση παραπληροφόρησης και δολοφονίας χαρακτήρα. Σήμερα διαβάζουμε σε διάφορους ιστότοπους ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας μας έχει δηλώσει δεκαπλάσια έκταση δηλαδή 3.500 στρέμματα στη λίμνη Κάρλα !!!!

Ποια είναι η αλήθεια:

Η αλήθεια όμως είναι εντελώς διαφορετική. Στο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων της εταιρείας μας προσήλθε η παραγωγός με όλα της τα δικαιολογητικά για να υποβληθούν μέσα από την εφαρμογή του ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) στον ΟΠΕΚΕΠΕ για λήψη ενίσχυσης που η ίδια προσδιόρισε στην αίτηση της ως δικαιούχος, κάτοχος ήδη δικαιωμάτων για τα έτη 2022-2023. Ανάμεσα στα παραστατικά που κατέθεσε για να γίνει δεκτή η αίτηση στο ΟΣΔΕ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο Κέντρο μας ήταν και ένα ήδη συναφθέν και καταχωρημένο μισθωτήριο ακίνητης περιουσίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, (ΑΑΔΕ). *Το μισθωτήριο που προσκόμισε η ίδια, περιλάμβανε όλα τα αναγκαία στοιχεία για να μπορεί να καταχωρηθεί στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως Όνομα, Επώνυμο και ΑΦΜ μισθωτή και εκμισθωτή, Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ). Αποτέλεσμα αυτής της καταχώρισης όπου δηλώθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τα όποια έκανε δεκτά και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν και η πληρωμή της και τα δύο έτη κανονικά στην παραγωγό, χωρίς να υπάρχει κανενός είδους απόρριψη η πρόβλημα. Από όσα αναλυτικά εκθέσαμε πρέπει οι παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας που παραπληροφορούν, να μας πουν από που προκύπτει ότι η εταιρεία μας έχει εμπλοκή στην δήλωση της έκτασης του αγροτεμαχίου από την παραγωγό. Μήπως προσπαθούν να συμψηφίσουν οργανωμένες διαδικασίες παραγωγής εκατοντάδων εγγράφων κατοχής βοσκοτόπων από γνωστά κέντρα υποβολής δηλώσεων που απασχόλησαν και απασχολούν τη δικαιοσύνη και βρίσκονται στη δικογραφία*; *Τα κέντρα υποβολής δηλώσεων δεν έχουν ούτε αρμοδιότητα, ούτε τη δυνατότητα να ελέγξουν τη νομιμότητα των μισθωτηρίων που έχουν εκδοθεί από την ΑΑΔΕ ή άλλων στοιχείων που προσκομίζουν οι παραγωγοί και τα οποία γίνονται δεκτά από το ΟΣΔΕ, ελέγχονται και πληρώνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως στη συγκεκριμένη παραγωγό. Αν το αγροτεμάχιο ήταν ή είναι δημόσιο, τότε γιατί η ΑΑΔΕ πρώτα δεν το επεσήμανε στον ιδιώτη που το καταχώρησε ότι το κατέχει στο περιουσιολόγιο του ως ιδιόκτητο και μάλιστα μετά τον έλεγχο της καταχώρισης εκδόθηκε και Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ); Γιατί το σύστημα του ΟΣΔΕ δεν επεσήμανε όπως σε άλλες περιπτώσεις ότι πρόκειται για δημόσια έκταση ώστε να μην επιτρέψει τελικά τη δήλωση της από την παραγωγό;

Γιατί αυτό δεν εντοπίσθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πληρώθηκαν κανονικά οι ενισχύσεις στην παραγωγό που τις αιτήθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων που κατείχε;

Από όλα τα παραπάνω, και ο πιο ανυποψίαστος μπορεί να αντιληφθεί ότι *έχει ενορχηστρωθεί μια άθλια επιχείρηση λάσπης και συκοφαντίας σε βάρος της εταιρείας μας, αφενός για να θολώσει τα νερά και να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας από τους πραγματικούς ενόχους του σκανδάλου και αφετέρου να πλήξει τα συμφέροντα της εταιρείας και την τιμή και την υπόληψη Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μπουνάκη, για να υπηρετηθούν πολιτικές σκοπιμότητες από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.

Η εταιρεία μας και εγώ προσωπικά θα προσφύγουμε στην δικαιοσύνη τις επόμενες ημέρες για να υπερασπιστούμε εαυτούς απέναντι στη δυσφήμιση και στη συκοφαντία.

Λίγη ντροπή. Αρκετά..

