Μουζάκης:-Με-22,43%-ο-Ελευθέριος-Μουζάκης-Γκάγκνουμ-μετά-το-ΜΟΔ

Η Εταιρεία στο πλαίσιο υποχρέωσης γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σάς γνωρίζει ότι κατόπιν της από 30 Σεπτεμβρίου 2025 εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από μετατροπή ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της, ο μέτοχος, κ. Ελευθέριος Ίων-Έρικ Μουζάκης-Γκάγκνουμ του Έλγκε (Helge) Γγκάγκνουμ, ενημέρωσε την Εταιρεία στις 03.10.2025 ότι το ποσοστό συμμετοχής του στο Μετοχικό Κεφάλαιό της ανέρχεται πλέον σε 22,4363%, το οποίο αντιστοιχεί σε 8.652.832 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.
