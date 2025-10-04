Μπακογιάννη: Η φωτογραφία με τους βουλευτές του Συμβουλίου της Ευρώπης – Μας χαρακτήρισαν ως μία από τις καλύτερες ομάδες
Στη φωτογραφία ποζάρουν οι Αλέξης Τσίπρας, Γιάννης Οικονόμου, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Δημήτρης Μάντζος – Τι έγραψε στη λεζάντα
Κοινή φωτογραφία με τους Έλληνες και Κύπριους βουλευτές του Συμβουλίου της Ευρώπης ανάρτησε στο προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ντόρα Μπακογιάννη.
Κεντρική θέση στη φωτογραφία έχει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ διακρίνονται μεταξύ άλλων οι Γιάννης Οικονόμου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Δημήτρης Μάντζος.
Η κυρία Μπακογιάννη μάλιστα έγραψε ότι οι αντιπροσωπείες χαρακτηρίστηκαν «ως μία από τις καλύτερες ομάδες του Συμβουλίου».
Αναλυτικά η ανάρτηση:
«Η κυπριακή και η ελληνική αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Μας χαρακτήρισαν ως μία από τις καλύτερες ομάδες του Συμβουλίου».
