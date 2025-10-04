Close Menu
    Saturday, October 4

    Μπακογιάννη: Η φωτογραφία με τους βουλευτές του Συμβουλίου της Ευρώπης – Μας χαρακτήρισαν ως μία από τις καλύτερες ομάδες

    Κοινή φωτογραφία με τους Έλληνες και Κύπριους βουλευτές του Συμβουλίου της Ευρώπης ανάρτησε στο προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ντόρα Μπακογιάννη.

    Κεντρική θέση στη φωτογραφία έχει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ διακρίνονται μεταξύ άλλων οι Γιάννης Οικονόμου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Δημήτρης Μάντζος.

    Η κυρία Μπακογιάννη μάλιστα έγραψε ότι οι αντιπροσωπείες χαρακτηρίστηκαν «ως μία από τις καλύτερες ομάδες του Συμβουλίου».

    Αναλυτικά η ανάρτηση:

    «Η κυπριακή και η ελληνική αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Μας χαρακτήρισαν ως μία από τις καλύτερες ομάδες του Συμβουλίου».

