Μπακογιάννη: Η φωτογραφία με τους βουλευτές του Συμβουλίου της Ευρώπης – Μας χαρακτήρισαν ως μία από τις καλύτερες ομάδες

Κοινή φωτογραφία με τους Έλληνες και Κύπριους βουλευτές του Συμβουλίου της Ευρώπης ανάρτησε στο προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ντόρα Μπακογιάννη.

Κεντρική θέση στη φωτογραφία έχει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ διακρίνονται μεταξύ άλλων οι Γιάννης Οικονόμου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Δημήτρης Μάντζος.

Η κυρία Μπακογιάννη μάλιστα έγραψε ότι οι αντιπροσωπείες χαρακτηρίστηκαν «ως μία από τις καλύτερες ομάδες του Συμβουλίου».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Η κυπριακή και η ελληνική αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Μας χαρακτήρισαν ως μία από τις καλύτερες ομάδες του Συμβουλίου».