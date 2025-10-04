Νέα-Δημοκρατία:-Το-βίντεο-για-την-51η-επέτειο-από-την-ίδρυσή-της

Με πρωταγωνιστή τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, αείμνηστο Κωσταντίνο Καραμανλή αλλά και όλους τους μετέπειτα προέδρους της παράταξης και πρωθυπουργούς έως τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατια ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επετειακό βίντεο καθώς σήμερα συμπληρώνονται 51 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος.

