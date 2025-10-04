Close Menu
    Saturday, October 4

    Νίκος Δένδιας για Νέα Δημοκρατία: Οφείλουμε να παραμείνουμε η μεγάλη λαϊκή παράταξη

    Πολιτική
    O υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρθηκε στα 51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας: «Είμαστε και οφείλουμε να παραμείνουμε η μεγάλη λαϊκή παράταξη, που αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού: τη θρησκεία, τη γλώσσα, τις παραδόσεις μας».

    «Αλλά και η παράταξη», πρόσθεσε, «που τολμά να εφαρμόζει μεγάλες μεταρρυθμίσεις για να καταστήσει την Ελλάδα ισχυρή και απρόσβλητη».

    51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, είμαστε και οφείλουμε να παραμείνουμε η μεγάλη λαϊκή παράταξη, που αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού: τη θρησκεία, τη γλώσσα, τις παραδόσεις μας. Αλλά και η παράταξη που τολμά να εφαρμόζει μεγάλες μεταρρυθμίσεις… pic.twitter.com/oZQKKUmYMc

    — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 4, 2025

    - sofokleous10.gr

