«Να-αφουγκραστώ-τις-ανάγκες-της-κοινωνίας»:-Ο-διάλογος-Τσίπρα-με-φοιτητή-για-ίδρυση-νέου-κόμματος

Διάλογο με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον με έναν Έλληνα φοιτητή, που θα συζητηθεί, είχε την Παρασκευή ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στη Σορβόννη.

Ο φοιτητής ρώτησε τον Αλέξη Τσίπρα εάν θα κάνει νέο κόμμα. «Αν όχι τώρα πότε; Αν όχι εσείς ποιος;» τον ρώτησε χαρακτηριστικά.

«Τα κόμματα δημιουργούνται από τα κάτω. Αν καλύπτουν ανάγκες της κοινωνίας. Σε αυτή τη φάση εγώ επιθυμώ να συνομιλήσω και να αφουγκραστώ τις ανάγκες της κοινωνίας» δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα ενότητας στα κόμματα της Αριστεράς.

Η στιχομυθία του φοιτητή με τον Αλέξη Τσίπρα:

Φοιτητής:

Οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα δίνουν σε πιθανό κόμμα στο οποίο θα ηγηθείτε έως 25%… Αν όχι τώρα πότε; Αν όχι εσείς ποιος;

Αλέξης Τσίπρας:

Όλη αυτή η συζήτηση για ένα νέο κόμμα διεξάγεται έντονα είναι η αλήθεια στα ΜΜΕ της χώρας αλλά ερήμην μου. Τα κόμματα δεν δημιουργούνται από τα πάνω. Τα κόμματα δημιουργούνται από τα κάτω.

Αν καλύπτουν ανάγκες της κοινωνίας δημιουργούνται.

Σε αυτή τη φάση εγώ επιθυμώ να συνομιλήσω και να αφουγκραστώ τις ανάγκες της κοινωνίας.

Φοιτητής:

Και πώς θα επέλθει πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα;

Αλέξης Τσίπρας:

Μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Είτε με τη συνειδητοποίηση των ηγεσιών των σημερινών κομμάτων της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς ότι οφείλουν να παραμερίσουν τους εγωισμούς τους και να άρουν τον σημερινό κατακερματισμό, ειδάλλως με μια συνολική ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού που θα τους ξεπεράσει.

