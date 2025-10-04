ΝΔ:-Αναμένουμε-την-απολογία-Ανδρουλάκη-για-το-στέλεχος-του-ΠΑΣΟΚ-που-είχε-δηλώσει-δημόσιες-εκτάσεις-στην-Κάρλα

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε η ΝΔ, μετά την επιβεβαίωση του πρώην υποψήφιου βουλευτή του κόμματος και αναπληρωτή του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης Νίκου Μπουνάκη, ότι έχει δηλώσει δημόσιες εκτάσεις στην Κάρλα.

«Την ώρα δηλαδή που το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την Κυβέρνηση για το δήθεν “σκάνδαλο” στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημαντικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη εμπλέκεται στον απόλυτο βαθμό ως ιδιοκτήτης ΚΥΔ, δηλώνοντας δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα στη Θεσσαλία στο όνομα δικαιούχων που δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο τόπο επιδιώκοντας να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις», τονίζει η ΝΔ σε ανακοίνωσή της, υπενθυμίζοντας ότι ο κ. Μπουνάκης είναι στενός φίλος και συνεργάτης του κ. Ανδρουλάκη.

Η ΝΔ καλεί τον κ. Μπουνάκη να απαντήσει πόσα χρόνια δηλώνονται τα στρέμματα των εκτάσεων στη Θεσσαλία, από αγρότες που δεν έχουν σχέση με την περιοχή, πόσα χρήματα έχουν λάβει και γιατί ο ίδιος δεν έπραξε κάτι για να αποτραπεί η παρανομία.

Επίσης, ρωτά το ΠΑΣΟΚ αν συμφωνεί με τις ενέργειες του στελέχους του.

«Αναμένουμε την απολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσωπικά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Τα υπόλοιπα στην Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή από την προσεχή Τρίτη. Η αλήθεια θα πρέπει να λάμψει, όσο σκληρή και αν είναι αυτή μερικές φορές», καταλήγει η ΝΔ.

Να σημειωθεί ότι ο κ. Μπουνάκης σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 ανέφερε ότι έχει ακολουθήσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ «και μάλιστα με μισθωτήριο από την ΑΑΔΕ που μας έχει προσκομίσει η παραγωγός που έχει κάνει το αίτημα. Εμείς έχουμε ακολουθήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες και έχουμε περάσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ αυτά τα στρέμματα».

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας

Το εμπλεκόμενο στην υπόθεση στέλεχος του ΠΑΣΟΚ οφείλει να δώσει εξηγήσεις για μια σειρά ζητημάτων: