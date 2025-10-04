Προκαλεί-η-Τουρκία:-Στο-Αιγαίο-το-Πίρι-Ρέις,-απέπλευσε-από-τη-Σμύρνη

Προκαλεί η Τουρκία, με το τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» να αποπλέει από το λιμάνι της Σμύρνης το βράδυ της Παρασκευής, στο πλαίσιο των επιστημονικό ερευνών που είχε ανακοινώσει με NAVTEX.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος προς το παρόν πλέει σε τουρκικά χωρικά ύδατα, μετά θα περάσει σε διεθνή και η ελληνική πλευρά το παρακολουθεί.

Η τουρκική NAVTEX είναι σε ισχύ από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου. Το ωκεανογραφικό τουρκικό σκάφος θα κινηθεί σε περιοχές του Αιγαίου που βρίσκονται εντός της δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας, η οποία δεν έχει ακόμη καθοριστεί, αλλά και την περιοχή ελληνικής ευθύνης έκδοσης NAVTEX.

Η Ελλάδα απάντησε με αντι-NAVTEX στην τουρκική οδηγία για έρευνες στο Βόρειο Αιγαίο, τονίζοντας ότι οι περιοχές βρίσκονται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και στην αρμοδιότητα του σταθμού Λήμνου.

