    Saturday, October 4

    Την Αμοργό επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο πρωθυπουργός

    Διήμερη επίσκεψη στην Αμοργό πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

    Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο δημαρχείο Αμοργού.

    Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγκαίνια της δημοτικής βιβλιοθήκης Αμοργού.

    Την Κυριακή στις 10.00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας «Αμοργόραμα».

