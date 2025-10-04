Την-Αμοργό-επισκέπτεται-σήμερα-και-αύριο-ο-πρωθυπουργός

Διήμερη επίσκεψη στην Αμοργό πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο δημαρχείο Αμοργού.
Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγκαίνια της δημοτικής βιβλιοθήκης Αμοργού.
Την Κυριακή στις 10.00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας «Αμοργόραμα».
