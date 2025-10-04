Τραμπ:-Εξετάζει-σημαντικές-δασμολογικές-ελαφρύνσεις-για-την-παραγωγή-οχημάτων-στις-ΗΠΑ

Θα μπορούσαν ουσιαστικά να εξαλείψουν μεγάλο μέρος του κόστους που πληρώνουν σήμερα οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει σημαντικές ελαφρύνσεις στους δασμούς για την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία, οι οποίες θα μπορούσαν ουσιαστικά να εξαλείψουν μεγάλο μέρος του κόστους που πληρώνουν σήμερα οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, δήλωσαν στο Reuters ο Ρεπουμπλικανός Γερουσιαστής Μπέρνι Μορένο και αξιωματούχοι του κλάδου.

«Το μήνυμα προς τις αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως είναι το εξής: αν έχετε τελική συναρμολόγηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα σας ανταμείψουμε», δήλωσε ο Μορένο σε συνέντευξή του.

«Για τη Ford, την Toyota, τη Honda, την Tesla και τη GM – σχεδόν με αυτή τη σειρά ως προς την εγχώρια περιεκτικότητα των οχημάτων τους – αυτές οι εταιρείες θα είναι ανεπηρέαστες από τους δασμούς».

Ο Μπέρνι Μορένο, πρώην έμπορος αυτοκινήτων, είναι μέλος της Επιτροπής Εμπορίου της Γερουσίας, η οποία έχει την εποπτεία θεμάτων που αφορούν την αυτοκινητοβιομηχανία και διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση σχετικής πολιτικής.

Οι μετοχές των αυτοκινητοβιομηχανιών σημείωσαν άνοδο μετά τη σχετική είδηση που μετέδωσε πρώτο το Reuters. Η Ford έκλεισε με άνοδο 3,7%, η Stellantis (μητρική της Chrysler) ενισχύθηκε κατά 3,2%, ενώ η GM έκλεισε με άνοδο 1,3%.

Η παρατεταμένη ελάφρυνση των δασμών – εφόσον οριστικοποιηθεί – θα παρέχει περαιτέρω κίνητρα στις αυτοκινητοβιομηχανίες να μεταφέρουν την παραγωγή οχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ικανοποιώντας έναν βασικό στόχο της πολιτικής Τραμπ για δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας για Αμερικανούς.

Το Υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι σχεδιάζει να εφαρμόσει αντιστάθμιση εισαγωγών ύψους 3,75% της προτεινόμενης τιμής λιανικής για οχήματα που συναρμολογούνται στις ΗΠΑ και πληρούν τις προϋποθέσεις, μέχρι τον Απρίλιο του 2026. Για το δεύτερο έτος, το ποσοστό θα μειωθεί στο 2,5%, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις των δασμών σε εισαγόμενα εξαρτήματα αυτοκινήτων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να διατηρήσει το αντιστάθμισμα στο 3,75% και να παρατείνει τη διάρκεια του φορολογικού κινήτρου σε πέντε έτη, ενώ ταυτόχρονα μελετά την επέκταση του μέτρου ώστε να καλύπτει και την παραγωγή κινητήρων στις ΗΠΑ, δήλωσαν ο Μπέρνι Μορένο και αξιωματούχοι της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο Μορένο εξέφρασε την άποψη ότι ο Τραμπ θα λάβει σύντομα την τελική του απόφαση:

«Είναι, προφανώς, απόφαση του προέδρου, αλλά είμαι απόλυτα ενθουσιασμένος που δημιουργούμε πλέον ένα σύστημα κινήτρων που πραγματικά διαχωρίζει τους καθαρούς εισαγωγείς από αυτούς που παράγουν στην Αμερική».

Ο Μορένο πρόσθεσε ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες με σημαντική τελική παραγωγή στις ΗΠΑ θα πρέπει να δικαιούνται φορολογικές απαλλαγές: «Στο τέλος της ημέρας, κάνουν ακριβώς αυτό που θέλουμε: πληρώνουν καλά τους Αμερικανούς εργαζόμενους και ολοκληρώνουν τη συναρμολόγηση των αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.»

Σε ερώτηση του Reuters για το σχέδιο, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Ο πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνησή του παραμένουν δεσμευμένοι σε μια πολύπλευρη και προσεγμένη προσέγγιση για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής αυτοκινήτων και εξαρτημάτων. Ωστόσο, μέχρι να υπάρξει επίσημη υπογραφή από τον πρόεδρο, οποιαδήποτε σχετική συζήτηση παραμένει υποθετική».

Τον Μάιο, ο Τραμπ επέβαλε δασμούς 25% σε εισαγωγές οχημάτων και εξαρτημάτων αξίας άνω των 460 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, αλλά στη συνέχεια εξασφάλισε συμφωνίες για τη μείωση των δασμών με χώρες όπως η Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε τον Αύγουστο την αύξηση των δασμών σε χάλυβα και αλουμίνιο που καλύπτουν πάνω από 400 προϊόντα, μεταξύ των οποίων και πολλά εξαρτήματα αυτοκινήτων, συνολικής αξίας 240 δισ. δολαρίων σε ετήσιες εισαγωγές. Τα προϊόντα περιλαμβάνουν συστήματα εξάτμισης και ηλεκτρικό χάλυβα που είναι απαραίτητα για την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και εξαρτήματα για λεωφορεία.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό. Παραμένει ασαφές κατά πόσον θα μπορούν να εφαρμόσουν τις ελαφρύνσεις και στα μέτρα για το αλουμίνιο και τον χάλυβα.

Σε ξεχωριστό μέτωπο, η κυβέρνηση Τραμπ ανέβαλε την επιβολή νέων δασμών σε βαρέα φορτηγά, οι οποίοι επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ αυτή την εβδομάδα, καθώς επανεξετάζει την έκταση των νέων επιβαρύνσεων 25% που θα επιβάλει.

Η GM είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος ότι θα επιβαρυνθεί με έως και 5 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω δασμών το 2025, ενώ η Ford ανέφερε συνολική επιβάρυνση 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.