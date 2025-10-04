Φάμελλος:-Πρόταση-για-κοινή-στάση-των-προοδευτικών-κομμάτων-στο-εργασιακό-νομοσχέδιο

Στον αντίποδα, «την ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη υπερηφανεύεται και μιλά για «success story», η καθημερινότητα των πολιτών γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη» παρατήρησε ο κ. Φάμελλος, καταλήγοντας πως η προοδευτική Ελλάδα «είναι η πολιτική πρόταση αύξησης του εισοδήματος, μείωσης των έμμεσων φόρων, στήριξης των μικρομεσαίων και των αγροτών με σπάσιμο των καρτέλ, φορολόγηση των υπερκερδών, φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και των μερισμάτων και τερματισμό της ασυδοσίας και της αδιαφάνειας».

Στην κατεύθυνση αυτή, «η εξωτερική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι ο καθρέφτης της ανεπάρκειας του κ. Μητσοτάκη» σχολίασε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και μνημονεύοντας τον πρώην Πρωθυπουργό, «ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα που προώθησε τη Συμφωνία των Πρεσπών για να λύσει ένα δύσκολο πρόβλημα στα Βαλκάνια προς όφελος της ειρήνης και της ασφάλειας» υπενθύμισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Σέρνει την Ελλάδα σε μια ντροπιαστική στάση Πόντιου Πιλάτου μπροστά σε εγκλήματα πολέμου, αλλά ο Ελληνικός λαός δεν πρόκειται να ανεχθεί αυτόν τον κατήφορο» υποστήριξε ο κ. Φάμελλος και «η κυβέρνηση οφείλει να καταδικάσει την πειρατεία του Ισραήλ και οφείλει να πάρει διεθνείς πρωτοβουλίες», πρόσθεσε, ζητώντας παράλληλα να αναγνωριστεί επίσημα το Παλαιστινιακό κράτος.

Στο πλαίσιο αυτό, «από αύριο λοιπόν ξεκινάμε την καμπάνια για την Προοδευτική Ελλάδα, αλλά και για την Προοδευτική Κυβέρνηση που θα την κάνει πράξη, παντού σε όλη την Ελλάδα» ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με ορίζοντα τα Χριστούγεννα, για να συμπληρώσει πως η κοινωνία «αναζητά πολιτική αλλαγή και είναι ευθύνη μας αυτή η αλλαγή να είναι προοδευτική, μακριά από διλήμματα, συμβιβασμούς και ακροδεξιές φωνές». «Και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πλέον, μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο είναι έτοιμος να εγγυηθεί και να συμβάλλει στην προοδευτική διέξοδο» συνέχισε ο κ. Φάμελλος, ασκώντας ταυτόχρονα δριμεία κριτική στην κυβέρνηση.

Ως πεδία δυνητικής προοδευτικής συνεργασίας ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ περιέγραψε ακόμη τη άρθρου 86, λέγοντας πως «αυτή είναι ακόμα μία πρωτοβουλία δημόσιου διαλόγου που μπορεί να αναλάβουν τα προοδευτικά κόμματα ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης». «Σε έναν δημόσιο διάλογο με αξιοποίηση της νομικής επιστήμης και των καλών ευρωπαϊκών πρακτικών. Για να έχουμε κοινή πρόταση» συνέχισε ο κ. Φάμελλος, παρατηρώντας παράλληλα ότι «απαραίτητη προϋπόθεση και για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων καιγια την κινητοποίηση των δημοκρατικών και δημιουργικών πολιτών είναι ένας ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία δυνατός, δυναμικός και αξιόπιστος».

Κάνοντας ένα βήμα περισσότερο σε σχέση με το προσκλητήριο που έχει απευθύνει προς τις προοδευτικές δυνάμεις, «προτείνω όλα τα προοδευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης να ξεκινήσουμε τη διαμόρφωση κοινής στάσης, με το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή: Το νομοσχέδιο του 13ωρου , του εργασιακού μεσαίωνα» σχολίασε ο κ. Φάμελλος και απευθυνόμενος προς τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα, «να συνυπογράψουμε κοινή δήλωση απαιτώντας να αποσυρθεί το νομοσχέδιο – έκτρωμα για το 13ωρο. Η κοινωνία θα μας κρίνει αν μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά αυτά που την απασχολούν», σημείωσε.

Κοινό βηματισμό των προοδευτικών κομμάτων ζήτησε από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ο Πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, προτάσσοντας την ενότητα του χώρου, καθώς «μπορούμε να βρούμε αυτά που μας ενώνουν! Είναι πιο πολλά και είναι πιο σημαντικά από τις διαφορές. Και στη Βουλή και έξω από τη Βουλή», όπως είπε.

Με βάση τις αποφάσεις του Συνεδρίου μας

και την επιτυχημένη παρουσίαση των προτάσεων του κόμματός μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,

η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής μας Επιτροπής έχει έναν και πολύ σημαντικό στόχο,

να κάνουμε πράξη το σχέδιό μας για την Προοδευτική Ελλάδα.

Να ενημερώσουμε την ελληνική κοινωνία,

να κινητοποιήσουμε τους ενεργούς πολίτες,

να συνεργαστούμε με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις,

να δημιουργήσουμε μία νέα κοινωνική πλειοψηφία,

Δυναμική και Αγωνιστική,

για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή,

Για να φύγει η δεξιά μια ώρα αρχύτερα και να ανασάνει η πατρίδα μας και ο Ελληνικός λαός.

Από αύριο λοιπόν ξεκινάμε την καμπάνια για την Προοδευτική Ελλάδα,

αλλά και για την Προοδευτική Κυβέρνηση που θα την κάνει πράξη, παντού σε όλη την Ελλάδα.

Διότι, οι καλές προτάσεις και θέσεις δεν αρκεί να συζητιούνται μόνο σε συνέδρια, κομματικά όργανα ή να αναφέρονται σε ανακοινώσεις.

Έχουν αξία μόνο αν τις επικοινωνήσουμε σε κάθε πόλη, χωριό και νησί, από τον Έβρο μέχρι και την Κρήτη, από τη Φλώρινα μέχρι τη Ρόδο,

σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς.

Και σε αυτή τη μάχη θα μπούμε μπροστά όλα τα στελέχη του κόμματος, γιατί εκεί είναι η πραγματική μάχη της πολιτικής.

Εκεί στην κοινωνία, που νιώθει εγκαταλελειμμένη από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που καταλαβαίνει ότι έχουμε μία κυβέρνηση της διαφθοράς και της αδικίας.

Εκεί πρέπει να βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, για να μιλήσει τη γλώσσα της αλήθειας και της δικαιοσύνης.

Η κοινωνία καταλαβαίνει τα αδιέξοδα, αναζητά λύση,

αναζητά πολιτική αλλαγή και είναι ευθύνη μας αυτή η αλλαγή να είναι προοδευτική, μακριά από διλήμματα, συμβιβασμούς και ακροδεξιές φωνές.

Και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πλέον, μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο είναι έτοιμος να εγγυηθεί και να συμβάλλει στην προοδευτική διέξοδο.

Γιατί η προοδευτική προοπτική είναι διέξοδος από μία κυβέρνηση που δεν μπορεί -και δεν θέλει- να υπερασπιστεί ούτε τα αυτονόητα.

Εντός και εκτός συνόρων.

Όλοι γίναμε μάρτυρες της στάσης της ΝΔ απέναντι στην απροκάλυπτη βαρβαρότητα Νετανιάχου, ο οποίος δεν δίστασε να επιτεθεί στους εθελοντές του στολίσκου Global Sumud Flotilla, που το μόνο τους «όπλο» ήταν η αλληλεγγύη και όχι βόμβες και σφαίρες.

Η ελληνική κυβέρνηση χωρίς καμία αιδώ, συνεχίζει να στηρίζει την κυβέρνηση του Ισραήλ, που συνεχίζει το δολοφονικό σχέδιο, πάνω στα ερείπια της Γάζας, ακόμα και χθες το βράδυ,

αφαιρώντας ζωές δεκάδων χιλιάδων αμάχων, πάνω στις κραυγές των παιδιών εν μέσω βομβαρδισμών, θανάτου και πείνας.

Η ελληνική κυβέρνηση, αντί να ορθώσει το ανάστημά της, γίνεται η ουρά των αδίκων ισχυρών.

Δεν τόλμησε ούτε καν να ψελλίσει μια καταδίκη.

Καταπατώντας ακόμα και την εθνική γραμμή, την πάγια θέση και τον ρόλο της χώρας μας στη Μέση Ανατολή,

επεφύλαξε για τη χώρα μας τον ρόλο του άφωνου κομπάρσου:

υποκλίνεται στον νόμο του ισχυρού, αρνείται να χρησιμοποιήσει τον όρο «γενοκτονία», αμφισβητεί τον ρόλο του ΟΗΕ, δεν αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Έχει μάλιστα το θράσος να μας κατηγορεί ότι είμαστε με το μέρος της Τουρκίας, επειδή καταγγέλλουμε τη φρίκη που διαδραματίζεται στη Γάζα.

Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε συντρόφισσες και σύντροφοι;

Η Ελλάδα που σιωπά όταν πλοία αλληλεγγύης δέχονται επίθεση;

Η Ελλάδα που κρύβεται όταν αθώοι δολοφονούνται;

Όχι.

Θέλουμε μια Ελλάδα που υπερασπίζεται το δίκαιο.

Η δική μας Ελλάδα, είναι η Ελλάδα της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Σέρνει την Ελλάδα σε μια ντροπιαστική στάση Πόντιου Πιλάτου μπροστά σε εγκλήματα πολέμου, αλλά ο Ελληνικός λαός δεν πρόκειται να ανεχθεί αυτόν τον κατήφορο.

Διότι ο Ελληνικός λαός έχει ιστορία και μνήμη. Ξέρουμε τι σημαίνει κατοχή, ξέρουμε τι σημαίνει πόλεμος, γενοκτονία, προσφυγιά, ξέρουμε τι σημαίνει να σου αρνούνται το δικαίωμα να ζεις ελεύθερος.

Ξέρουμε τι πάει να πει αδικία.

Και το Global Sumud Flotilla ήταν μια γροθιά στην αδικία.

Η Ελλάδα οφείλει πρώτα από όλα να εγγυηθεί την ασφαλή και την, χωρίς κανέναν αστερίσκο, χωρίς όρους, ομαλή επιστροφή των Ελληνίδων και Ελλήνων που επέβαιναν στα σκάφη.

Και να διαμαρτυρηθεί σε ανώτατο επίπεδο, σε επίπεδο Πρωθυπουργού και Υπουργού, και να ζητήσει παρέμβαση και μέτρα από την ΕΕ για την παράνομη απαγωγή Ευρωπαίων πολιτών,

που υπομένουν τα φασιστικά παραληρήματα των υπουργών του Νετανιάχου.

Έχουν περάσει ήδη τρεις ημέρες! Που είναι η αποτελεσματική και σοβαρή εξωτερική και διπλωματική πολιτική της χώρας;

Η πολυδιαφημισμένη στρατηγική σχέση του κου Μητσοτάκη δεν περιλαμβάνει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών και του μέλους του Κοινοβουλίου;

Η κυβέρνηση οφείλει να καταδικάσει την πειρατεία του Ισραήλ και οφείλει να πάρει διεθνείς πρωτοβουλίες.

Απαιτούμε να αναγνωριστεί επίσημα το Παλαιστινιακό κράτος,

όπως αποφάσισε η Ελληνική βουλή το 2015 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, να υιοθετήσουμε επίσημα την απόφαση του ΟΗΕ για δύο κράτη, με πρωτεύουσα της Παλαιστίνης την ανατολική Ιερουσαλήμ, με τα σύνορα του 1967.

Ό,τι δηλαδή έχουν κάνει άλλες χώρες της Ευρώπης.

Ζητήσαμε μαζί και με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης να προχωρήσουμε σε μία θαρραλέα απόφαση για κυρώσεις στο Ισραήλ και εμπάργκο όπλων, και να το προωθήσουμε να το απαιτήσουμε και από την ΕΕ.

Ας είμαστε ειλικρινείς. Ξέρουμε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα το κάνει.

Γιατί είναι δέσμια της εξωτερικής πολιτικής ΙΧ, του δεδομένου συμμάχου, γιατί τρέμει μήπως δυσαρεστήσει τα λόμπι, γιατί δεν έχει δομήσει πολιτικό κεφάλαιο για ισχυρή διεθνή παρουσία και λόγο. Γιατί σύρεται πίσω από τον πρόεδρο Τραμπ.

Μετά και τις χθεσινοβραδινές εξελίξεις, και την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ, παρότι η κατάσταση είναι ακόμα ρευστή, εμείς θέτουμε ερωτήματα στην κυβέρνηση και προτάσεις για να είναι βιώσιμη η λύση και η εκεχειρία.

Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει άμεσα ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας τουΟΗΕ, να ζητήσει για την ειρηνευτική διαδικασία να υπάρξει συζήτηση και απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Δεν μπορεί και δεν πρέπει να αγνοηθεί ο ΟΗΕ ή να εγκατασταθεί μία νέα αποικιοκρατία, που θα κρατάει αναμμένο το φιτίλι της πυριτιδαποθήκης.

Γιατί αυτό που χρειάζεται είναι εκεχειρία αλλά και λύση στην Παλαιστίνη, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και στη βάση του διεθνούς δικαίου -και όχι του νόμου του ισχυρού- και λύση που να αναγνωρίζει και να εγγυάται τις αποφάσεις του ΟΗΕ για Παλαιστινιακό κράτος.

Διότι η Παλαιστίνη απαιτεί δικαιοσύνη και λευτεριά.

Αυτό είναι και το αίτημα του ελληνικού λαού, της νεολαίας, των κινημάτων. Αυτό εκφράζουν και οι αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας.

Αυτό είναι το χρέος μας, απέναντι στην ιστορία μας και στις αξίες μας.

Και αυτό το χρέος δεν το διαπραγματευόμαστε!

Διότι η σιωπή του κ. Μητσοτάκη είναι συνενοχή.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

κάθε μέρα που περνά, η κυβέρνηση οδηγεί τη χώρα μας σε υποχωρήσεις.

Η εξωτερική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι ο καθρέφτης της ανεπάρκειας του κ. Μητσοτάκη.

Η χώρα μας απουσιάζει από κρίσιμες διεθνείς συζητήσεις, χάνει έδαφος σε όλα τα μέτωπα, απομακρύνεται από παραδοσιακούς συμμάχους.

Ο κ. Μητσοτάκης μας οδηγεί από ήττα σε ήττα σε όλα τα επίπεδα.

Και μάλιστα σε μία περίοδο που από το βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος Τραμπ κηρύσσει τη μισαλλοδοξία, απαξιώνει τους διεθνείς οργανισμούς, και βάλλει κατά του διεθνούς δικαίου, της δημοκρατίας και της επιστήμης.

αυτές τις στιγμές, η χώρα χρειαζόταν μεγαλύτερο διπλωματικό κεφάλαιο, και εμείς μετράμε υποχωρήσεις και ήττες.

Η πρόσφατη ακύρωση της συνάντησής του με τον κ. Ερντογάν είναι το αποκορύφωμα.

Η κυβερνητική προπαγάνδα μιλούσε για «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο, για «ιστορική νέα σελίδα στις σχέσεις με την Τουρκία».

Και ξαφνικά, μέσα σε λίγες ώρες, η συνάντηση κατέρρευσε.

Αντί για σοβαρή προετοιμασία και στρατηγική, το βάρος δόθηκε μόνο στις εντυπώσεις που θα δημιουργούσε η συνάντηση, με αποτέλεσμα η ελληνική κυβέρνηση να εκτεθεί ανεπανόρθωτα και η συνάντηση να καταλήξει σε φιάσκο.

Παρουσίασαν ως μεγάλη επιτυχία την τοποθέτηση του πρωθυπουργού για το casus belli στον ΟΗΕ. Όμως εδώ και έξι χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα για να αξιοποιήσει τις ευρωτουρκικές σχέσεις, για να μην επιβάλει η Τουρκία το αναθεωρητικό αφήγημα της «γαλάζιας πατρίδας».

Μας οδήγησαν στο φιάσκο του καλωδίου στην Κάσο.

Είναι οι ίδιοι που μας είπαν ότι το Όρουτς Ρέις το πήρε ο αέρας και τολμούν να κατηγορούν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που και στις τουρκικές προκλήσεις απαντούσε με επάρκεια, και το Μπαρμπαρός σταματήσαμε όταν έπρεπε, και για το Κυπριακό πήραμε πρωτοβουλίες, και ήμασταν παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Γιατί ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα που προώθησε τη Συμφωνία των Πρεσπών για να λύσει ένα δύσκολο πρόβλημα στα Βαλκάνια προς όφελος της ειρήνης και της ασφάλειας.

Διότι, ό,τι και να λέει η δεξιά προπαγάνδα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος, που σήμερα λείπει από τη χώρα.

Ο κ. Μητσοτάκης στα Βαλκάνια, υπονόμευσε ακόμα τη Συμφωνία των Πρεσπών και από αδυναμία του και για μικροκομματικά οφέλη.

Στο Κυπριακό, δεν έχει αναλάβει ουσιαστική πρωτοβουλία.

Υποχωρήσεις στη Λιβύη, στην Αίγυπτο, στην Αλβανία.

Αυτή δεν είναι εξωτερική πολιτική.

Είναι μία επικίνδυνη κυβέρνηση και για το λόγο αυτό πρέπει να φύγουν το συντομότερο.

Έχουν αποτύχει σε όλα.

Και στην εξωτερική πολιτική, και στο Κράτος Δικαίου, και στη Δικαιοσύνη, και στην ασφάλεια, και στην οικονομία.

Την ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη υπερηφανεύεται και μιλά για «success story», η καθημερινότητα των πολιτών γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.

Οι λογαριασμοί πνίγουν τα νοικοκυριά.

Οι τιμές στο σούπερ μάρκετ ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα.

Οι άδικοι έμμεσοι φόροι, η αισχροκέρδεια, τα υπέρογκα ενοίκια βαραίνουν κάθε νοικοκυριό.

Την ώρα που οι νέοι δεν τολμούν καν να σκεφτούν να κάνουν οικογένεια,

που ο καθένας ξέρει ότι για να έχει αξιοπρεπή Υγεία και Παιδεία πρέπει να έχει χρήματα στην άκρη,

που οι συνταξιούχοι δεν βγάζουν το μήνα και πρέπει να διαλέξουν τρόφιμα ή φάρμακα,

τώρα οι εργαζόμενοι βλέπουν να έρχονται 13ωρα και απλήρωτες υπερωρίες.

Και η κυβέρνηση όλα αυτά τα βαφτίζει «οικονομική πρόοδο».

Για ποια πρόοδο μιλάμε;

Των υπερκερδών των καρτέλ ή των υψηλότερων έμμεσων φόρων;

Ο κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε τη μεσαία τάξη, τους αγρότες, τους νέους με ψεύτικες υποσχέσεις, για να πάρει την εξουσία και να θησαυρίζουν τα ολιγοπώλια και τα γαλάζια παιδιά!

Ρωτώ:

Γιατί να θησαυρίζουν οι τράπεζες και η ΔΕΗ, και τα golden boys να μοιράζονται υπέρογκα προκλητικά μεγάλα μπόνους,

αντί να προσφέρουν φθηνότερους λογαριασμούς στο ρεύμα και μηδενικές προμήθειες στις τράπεζες;

Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι σχέδιο της ολιγαρχίας το οποίο υπηρετεί πιστά ο κ. Μητσοτάκης.

Να μην υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, να μένουν χαμηλά οι μισθοί και να κυριαρχούν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας,

να κυριαρχεί η ανασφάλεια και η αδιαφάνεια, ώστε ο κάθε γαλάζιος πολιτευτής να μοιράζει ως ρουσφέτια, αυτά που σε ένα κανονικό κράτος είναι αυτονόητα.

πρέπει να βάλεις «μέσο» για να κάνεις χειρουργείο, να βάλεις «μέσο» για να πάρεις επιδότηση, να είσαι δικός τους για να κάνεις έρευνα, να κάνεις τέχνη, να βάλεις «μέσο» για να βρεις δουλειά.

Θέλουν την κοινωνία έρμαιο των γαλάζιων ρουσφετιών, για να διατηρηθούν στην εξουσία.

Όμως το ποτήρι ξεχείλισε. Δεν τους πιστεύει πλέον κανείς. Η διαπλοκή και η διαφθορά ξεχείλισε. Και η αδικία πνίγει τους πολίτες. Η χώρα χρειάζεται άλλη πολιτική.

Και υπάρχει άλλος δρόμος.

Η Προοδευτική Ελλάδα!

Είναι η πολιτική πρόταση αύξησης του εισοδήματος, μείωσης των έμμεσων φόρων, στήριξης των μικρομεσαίων και των αγροτών με σπάσιμο των καρτέλ, φορολόγηση των υπερκερδών, φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και των μερισμάτων και τερματισμό της ασυδοσίας και της αδιαφάνειας.

Μόνο μια προοδευτική πολιτική με επίκεντρο την Ισχυρή Πολιτεία μπορεί να στηρίξει το κοινωνικό κράτος και το κράτος δικαίου.

Τομείς που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια και μας έχουν καταστήσει το μαύρο πρόβατο στην Ευρώπη.

Γι’ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άλλαξε σελίδα

Κάνουμε εδώ και ένα χρόνο μία τεράστια συνεπή προσπάθεια.

Με σταθερή στρατηγική στις επιλογές μας.

Με αξιοπιστία και συνέπεια στη στάση μας.

Για να δώσουμε ξανά προοπτική στη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.

Για μια οικονομία που θα διασφαλίζει ευημερία στους πολίτες και προοπτική με ίσες ευκαιρίες για όλες και όλους,

με ουσιαστικά κίνητρα για να μείνουν οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας.

Εκεί στηρίζεται και το πρόγραμμα μας για την Προοδευτική Ελλάδα.

Αυτό το πρόγραμμα σας καλώ να διαδώσουμε σε όλη τη χώρα.

Αυτό το πρόγραμμα πρέπει να γίνει κτήμα κάθε πολίτη αλλά και εργαλείο κοινωνικής ανατροπής.

Με μικρές και μεγάλες συμμαχίες. Σε κάθε τόπο, σε κάθε σωματείο, σε κάθε Δήμο.

Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτέλεσε έναν κρίσιμο σταθμό για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όχι μόνο γιατί παρουσιάσαμε ολοκληρωμένες και ρεαλιστικές προτάσεις για την κοινωνία και την οικονομία,

αλλά και γιατί έχουμε και πολιτικό σχέδιο για να γίνει πράξη η Προοδευτική Ελλάδα, χωρίς κανένα κομματικό εγωισμό.

Στη ΔΕΘ δεν περιοριστήκαμε σε ευχολόγια και γενικολογίες.

Καταθέσαμε μια δέσμη πολιτικών που απαντούν στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας, των εργαζομένων, της μεσαίας τάξης, των νέων και των ευάλωτων.

Μηδενισμό των συντελεστών ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα για ένα χρόνο και στη συνέχεια ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μείωσης των συντελεστών,

μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα,

Επαναφορά μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά,

Κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης των επαγγελματιών,

Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις μέχρι 30.000 ευρώ,

Αύξηση μισθού μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας,

13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο,

13η σύνταξη, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς,

Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων της ΝΔ,

Ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη με κούρεμα προσαυξήσεων και

κεφαλαίου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις,

Προστασία της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής και αγροτικής στέγης,

Δημόσια ΔΕΗ,

Ενίσχυση του δημοσίου στην Εθνική τράπεζα για να ρίξει τον

ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών,

Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον αγρότη, τις αποζημιώσεις και το υψηλό κόστος παραγωγής,

Δημόσια πολιτική στέγης, με διάθεση 15.000 κατοικιών τον χρόνο και εθνικό πρόγραμμα φοιτητικής στέγης,

Αύξηση προϋπολογισμού και προσλήψεις σε Υγεία και Παιδεία,

Ουσιαστική στήριξη της αποκέντρωσης και της της υπαίθρου,

Μέτρα που είναι επεξεργασμένα σε σχέδια νόμου και τροπολογίες και έχουν στην πλειοψηφία τους και εκθέσεις του ΓΛΚ. Αλλά και ένα διαφορετικό μείγμα και φορολογικής και οικονομικής πολιτικής.

Που λαμβάνει υπόψη ότι από τη μία ο μηδενισμός του ΦΠΑ κοστίζει 1,8 δισ. για έναν χρόνο αλλά από την άλλη η φορολόγηση των μερισμάτων θα φέρει πάνω από 1,9 δισ. ευρώ το χρόνο και μάλιστα χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι φέτος θα έχουμε ρεκόρ μερισμάτων.

Όπως και ότι, η ενίσχυση του εισοδήματος με 13ο και 14ο μισθό, κοστίζουν καθαρά 1,2 δισ.ευρώ και η 13η σύνταξη δεν κοστίζει, αλλά αξίζει 1,8 δισ. ευρώ.

Που δεν θα έχουν μόνο κόστος, αλλά θα ενισχύσουν την αγοραστική δύναμη και τον τζίρο του εμπορίου, αλλά από την άλλη θα έχουμε φορολόγηση του μεγάλου πλούτου αλλά και των ουρανοκατέβατων κερδών τραπεζών (4,7 δισ. κέρδη το 2024), εταιρειών ενέργειας (ΔΕΗ 1,8 δισ. κέρδη το 2024), διυλιστηρίων.

Το πρόγραμμά μας έχει πολλαπλή χρηματοδότηση για τα κοινωνικά μέτρα, όπως η Παιδεία, η Υγεία, η στέγη

-και από τα υπερβολικά υπερπλεονάσματα

-και από τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου

-και από τα συγχρηματοδοτούμενα ταμεία και την ΕΕ, όπως το στεγαστικό.

Όλα αυτά είναι δεσμεύσεις που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή των πολιτών.

Αλλά χρειάζεται να δοθεί η μάχη στην κοινωνία.

Έχουμε χρέος να γίνουμε οι αγγελιοφόροι της πολιτικής αλλαγής.

Κανένα πρόγραμμα δεν μπορεί να αποκτήσει δύναμη αν δεν περάσει στις συνειδήσεις και στην καρδιά των ανθρώπων.

Και για να ανοίξει αυτή η συζήτηση χρειαζόμαστε ζωντανές τις οργανώσεις μας, τα κοινωνικά δίκτυα, τις προσωπικές μας επαφές.

Να κάνουμε τους πολίτες κοινωνούς του σχεδίου μας.

Διότι συντρόφισσες και σύντροφοι, η ελπίδα γεννιέται από τη συμμετοχή.

Οι πολίτες πρέπει να δουν στην πράξη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μιλά και ενδιαφέρεται πραγματικά για αυτούς.

Πρέπει να αναδείξουμε τη δική μας πρόταση, αλλά και να γίνουμε η δύναμη που θα ενώσει ξανά την κοινωνία. Και θα κινητοποιήσει τους ενεργούς πολίτες που στην πλειοψηφία τους είναι αποτραβηγμένοι στα σπίτια τους.

Η χώρα χρειάζεται νέο σχέδιο, δίκαιο, προοδευτικό, πράσινο και δημοκρατικό. Και αυτό το σχέδιο παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη Θεσσαλονίκη.

Σας καλώ, λοιπόν, όλες και όλους, να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας.

Να μιλήσουμε παντού για τις προτάσεις μας.

Να δώσουμε ξανά φωνή στους ανθρώπους που αισθάνονται αποκλεισμένοι.

Να δείξουμε ότι υπάρχει εναλλακτική στην πολιτική της αδικίας.

Το χρωστάμε στην κοινωνία, το χρωστάμε στη νέα γενιά, το χρωστάμε στο μέλλον αυτής της χώρας.

Αλλά το χρωστάμε και στα θεμέλια, τις παρακαταθήκες του κόμματός μας:

Στις ιδέες και τις αξίες μας,

στους αγώνες και τις θυσίες της Αριστεράς,

και στο έργο της κυβέρνησης της Αριστεράς του 2015-2019.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν έχουμε περιθώριο καθυστέρησης.

Η κοινωνία υποφέρει.

Το σχέδιο της ανατροπής του καθεστώτος Μητσοτάκη επείγει. Το σχέδιό μας είναι και καθαρό και επεξεργασμένο και συμφωνημένο πρόσφατα στο Συνέδριό μας.

Το σύστημα εξουσίας, από τη μία στηρίζεται στα μεγάλα συμφέροντα και από την άλλη στη διάσπαση των προοδευτικών δυνάμεων στη χώρα μας.

Έτσι καλλιεργεί την απογοήτευση.

Ενώ παράλληλα τροφοδοτεί την προπαγάνδα ότι «όλοι είναι ίδιοι» και ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση.

Οι πολίτες όμως μας λένε:

«Συνεργαστείτε! Συσπειρωθείτε! Δώστε Λύση!»

Για αυτό εμείς αναλαμβάνουμε τώρα πρωτοβουλία. Γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι.

Υπάρχει μία διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη δεξιά που υπηρετεί την ολιγαρχία και στην Αριστερά και τις προοδευτικές δυνάμεις που υπερασπίζονται την κοινωνία, τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.

Και όσο πιο καθαρά το πούμε, τόσο περισσότεροι πολίτες θα ξαναπιστέψουν στην πολιτική.

Να μιλήσουμε ξεκάθαρα για τις ευθύνες της κλεπτοκρατίας του καθεστώτος Μητσοτάκη. Αλλά να μιλήσουμε ξεκάθαρα και για τη δίκαιη κοινωνία που προτείνουμε.

Ξέρω ότι πολλοί συμπολίτες μας νιώθουν κουρασμένοι και απογοητευμένοι ή αναζητούν εναλλακτικές διεξόδους. Ακόμα και σε δρόμους αντιπολιτικής.

Ο θυμός χωρίς διέξοδο και η απογοήτευση είναι το καλύτερο δώρο στο σύστημα εξουσίας.

Γιατί όσο μένουμε χωρισμένοι και σιωπηλοί, τόσο εκείνοι συνεχίζουν.

Η συνεργασία, όμως, των προοδευτικών κομμάτων δεν προχωρά γενικά και αόριστα.

Προχωρά συγκεκριμένα, με σχέδιο, μεταρρυθμιστικές τομές και δράση.

Προχωρά με αγώνες!

Είδατε πόσο τους τρομάζει όταν βγαίνει ο κόσμος στα πεζοδρόμια, οι εργαζόμενοι στις απεργίες και οι αγρότες στα μπλόκα;

Γιατί βγαίνουν οι ευθύνες τους στην επιφάνεια.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

πριν από μήνες ανέλαβα την πρωτοβουλία να μιλήσω για τη συγκρότηση κοινού προοδευτικού ψηφοδελτίου. Ζήτησα να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να στηρίξουν μία ενιαία προοδευτική απάντηση απέναντι στη δεξιά.

Ζήτησα να σπάσουμε τα τείχη της πολυδιάσπασης που ευνοούν μόνο το σύστημα εξουσίας.

Έτσι θα κερδίσουμε τη δεξιά και θα ρίξουμε αυτό το διεφθαρμένο καθεστώς.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ήταν ο πρώτος που άνοιξε αυτή τη συζήτηση,

και υπήρξαμε πρωταγωνιστές στις κοινοβουλευτικές συνεργασίες, όπως στην πρόταση ΠτΔ, στην ψήφο δυσπιστίας,

σε προτάσεις νόμου και σε κοινές ανακοινώσεις, όπως η χθεσινή για την επίθεση του Ισραήλ στον στόλο αλληλεγγύης.

Έχουμε προτείνει, και σε κάποιες περιπτώσεις κάναμε πράξη,

και την κοινοβουλευτική συμπόρευση και το φόρουμ διαλόγου και τη συνεργασία στους κοινωνικούς αγώνες και διεκδικήσεις.

Με τη σημερινή μας απόφαση ενθαρρύνουμε και πρωταγωνιστούμε σε πρωτοβουλίες διαλόγου σε όλη την Ελλάδα για τη συνεργασία των προοδευτικών κομμάτων και σε κεντρικά και σε τοπικά θέματα που ενώνουν τους πολίτες.

Και από εδώ, από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής απευθύνω κάλεσμα και στα προοδευτικά κόμματα και στους προοδευτικούς πολίτες όλης της χώρας,

αλλά και σε όλους τους δημοκράτες και δημιουργικούς πολίτες,

να περάσουμε πλέον και στην ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ!

Καλή και αναγκαία η συζήτηση, καλός και αναγκαίος ο διάλογος,

και με τυπικούς ή άτυπους όρους ήδη διεξάγεται,

όμως πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα.

Αξιολογήσαμε με προσοχή και τα προγράμματα και τις προτάσεις των άλλων προοδευτικών κομμάτων στη ΔΕΘ.

Μπορούμε να βρούμε κοινές λύσεις. Η στρατηγική απόφαση απομένει!

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ λοιπόν την έχει πάρει αυτή την απόφαση.

Είμαστε έτοιμοι!

Και για αυτό σας καλώ να πάρουμε την απόφαση για την πολιτική εξόρμηση μέχρι τα Χριστούγεννα για την Προοδευτική Ελλάδα αλλά και για την Προοδευτική Κυβέρνηση.

Με τις προτάσεις μας, αλλά και με τις προτάσεις του υπόλοιπου προοδευτικού χώρου, χωρίς προϋποθέσεις και ανταλλάγματα, αλλά με ένα στόχο!

Να διώξουμε τη δεξιά και να φέρουμε μία Προοδευτική Κυβέρνηση.

Να είμαστε ειλικρινείς αλλά και απαιτητικοί! Μπορούμε να βρούμε αυτά που μας ενώνουν! Είναι πιο πολλά και είναι πιο σημαντικά από τις διαφορές.

Και στη Βουλή και έξω από τη Βουλή! Και σε εθνικό επίπεδο και σε κάθε περιοχή!

Τι έχουμε να χωρίσουμε όταν υπερασπιζόμαστε το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη;

Τι έχουμε να χωρίσουμε όταν χτυπάμε τη διαφθορά;

Τι έχουμε να χωρίσουμε όταν διεκδικούμε συλλογικές συμβάσεις και καλύτερους μισθούς;

Για τον λόγο αυτό και σε συνέχεια των μικρών αλλά σοβαρών κοινών πρωτοβουλιών που έχουμε πάρει μέχρι τώρα με τα υπόλοιπα κόμματα,

και επειδή συντρόφισσες και σύντροφοι ο αντίπαλος είναι ξεκάθαρος,

προτείνω όλα τα προοδευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης να ξεκινήσουμε τη διαμόρφωση κοινής στάσης,

με το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή:

Το νομοσχέδιο του 13ωρου, του εργασιακού μεσαίωνα.

Και να συνυπογράψουμε κοινή δήλωση απαιτώντας να αποσυρθεί το νομοσχέδιο – έκτρωμα για το 13ωρο.

Η κοινωνία θα μας κρίνει αν μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά αυτά που την απασχολούν.

Όχι να ψάχνουμε αυτά που μας χωρίζουν ή να γυρνάμε στο παρελθόν να βρούμε ευθύνες και λάθη με μόνο σκοπό να μην συνεργαστούμε

Χρειάζονται υπερβάσεις.

Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από τη συνεργασία και την ενότητα, μόνο να κερδίσουμε.

Η αλλαγή θα έρθει μόνο αν καταφέρουμε να μετατρέψουμε την πλειοψηφία της κοινωνίας σε πλειοψηφία πολιτική και κυβερνητική.

Και αυτό απαιτεί τόλμη.

Καλώ, λοιπόν, όλους τους προοδευτικούς πολίτες και κόμματα να κάνουμε αυτό το βήμα.

Να σχεδιάσουμε μαζί ένα μέλλον δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και ελευθερίας.

Το σύστημα εξουσίας θέλει πολυδιάσπαση.

Εμείς θα απαντήσουμε με ενότητα.

Εδώ θα κριθούμε όλες και όλοι.

Και εδώ δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις από τη Δεξιά και την Αριστερά ή αρνήσεις στη συνεργασία.

Γιατί όσο συνεχίζεται η κομματική περιχαράκωση,

η Ελλάδα πληγώνεται και φτωχαίνει καθημερινά από σκάνδαλα και διαφθορά.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Αντί να στηρίζει τους αγρότες, με διαφάνεια και δικαιοσύνη, μετατράπηκε σε μηχανισμό ρουσφετιών, αναθέσεων και σπατάλης.

Και όταν το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε τελικά από την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη και η κοινωνία απαιτούσε αλήθεια και κάθαρση,

η κυβέρνηση επέλεξε το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα για να μην γίνει Προκαταρκτική Επιτροπή, για να κουκουλώσει τις ευθύνες της και να καλύψει τις γαλάζιες ακρίδες.

Γιατί φοβήθηκε ότι οι γαλάζιοι βουλευτές θα ψήφιζαν στη μυστική ψηφοφορία την παραπομπή των Αυγενάκη -Βορίδη.

Και τώρα, σε μία ακόμα «όχι και τόσο καλή στιγμή» Εξεταστικής, κάλεσαν μέχρι και μακαρίτες αντί για τους άμεσα εμπλεκόμενους, τους διάφορους Φραπέδες και Χασάπηδες, δείχνοντας ότι φοβούνται την αλήθεια.

Και ενώ οι αποκαλύψεις τους έσυραν να τεθεί ο κ. Μυλωνάκης στη διάθεση της Επιτροπής, τώρα μεθοδεύουν το πότε και το αν θα τον καλέσουν. Ενώ η κοινωνία βοά!

Αυτή είναι συστηματική μεθόδευση και επιχείρηση συγκάλυψης.

Φοβούνται! Αυτή είναι η «αριστεία» τους. Αριστεία στη διαφθορά και στο πλιάτσικο!

Αλλά και ένα σαφές μήνυμα αυταρχισμού: όποιος μιλάει ενοχλεί, όποιος αποκαλύπτει κινδυνεύει.

Δεν είναι τυχαίο ότι η παρουσία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, της Λάουρα Κοβέσι στην Ελλάδα προκάλεσε πανικό στο Μαξίμου.

Γιατί γνωρίζουν καλά ότι τα ευρωπαϊκά όργανα παρακολουθούν τα σκάνδαλα, τα ευρωπαϊκά κονδύλια που διαχειρίζεται η κυβέρνηση με αδιαφάνεια και τα συνεχή πλήγματα στη δικαιοσύνη.

Η κυρία Κοβέσι ήρθε για να υπενθυμίσει ότι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΠΕ υπήρχε εμπλοκή ανώτατων αξιωματούχων.

Ήρθε να υπενθυμίσει ότι στην Ευρώπη υπάρχει υποχρέωση λογοδοσίας.

Και αυτή η υποχρέωση βαραίνει πρώτα και κύρια την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία έχει αγνοήσει επανειλημμένως τις συστάσεις της.

και ήρθε για να υπενθυμίσει ότι αυτή η κυβέρνηση, έχει μετατρέψει τη Βουλή σε πλυντήριο των ευθυνών των Υπουργών της.

Για αυτό μίλησε για το άρθρο 86 του Συντάγματος.

Γιατί δύο φορές σε δύο δικογραφίες η πλειοψηφία του κ. Μητσοτάκη απέρριψε τις προτάσεις Προκαταρκτικής που ζήτησε η κυρία Κοβέσι.

Και για την 717 και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με συγκεκριμένα ονόματα.

Και πρέπει να θυμίσω ότι εμείς είπαμε ναι και στα δύο αιτήματα.

Αλλά τι είπε ο κ. Μητσοτάκης δια στόματος Γεωργιάδη; «Πλειοψηφία είμαστε κάνουμε ότι θέλουμε».

Και αθωώνουμε τους δικούς μας προσθέτω εγώ.

Απροκάλυπτος κυνισμός!

Εξαιτίας της ασυδοσίας αυτής της κυβέρνησης,

της καταπάτησης κάθε έννοιας δικαίου,

της πολλαπλής παρέμβασης στην ηγεσία της δικαιοσύνης,

αλλά και των σοβαρών ευθυνών της ηγεσίας της δικαιοσύνης, που αποδείχτηκαν και σε άλλες περιπτώσεις και όχι μόνο στο έγκλημα των Τεμπών,

δεν μπορεί να παραμείνει η ρύθμιση του άρθρου 86 και χρειάζεται συνταγματική αλλαγή.

Για να αντιμετωπίσουμε την αυθαιρεσία του καθεστώτος Μητσοτάκη.

Που ότι δεν τον συμφέρει το φιμώνει ή το μπαζώνει!

Και αυτή είναι ακόμα μία πρωτοβουλία δημόσιου διαλόγου που μπορεί να αναλάβουν τα προοδευτικά κόμματα ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης.

Σε έναν δημόσιο διάλογο με αξιοποίηση της νομικής επιστήμης και των καλών ευρωπαϊκών πρακτικών. Για να έχουμε κοινή πρόταση.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

η τραγωδία των Τεμπών δεν μπορεί να ξεχαστεί.

Η απώλεια 57 ζωών και η συγκάλυψη από την κυβέρνηση έχει συγκλονίσει και στιγματίσει την ελληνική κοινωνία.

Και εκεί το ίδιο μοτίβο, καμία λογοδοσία, για όλα φταίνε οι άλλοι.

Είναι τόσο σκληρή η απόφασή τους για συγκάλυψη που αφήνουν έναν πατέρα που έχασε το γιο του σε απεργία πεινάς 20 μέρες έξω από τη Βουλή, επειδή ζητά το αυτονόητο:

Εκταφή και ιατροδικαστικές εξετάσεις για να μάθει την αλήθεια.

Το αρνούνται! Γιατί; Γιατί φοβούνται την αλήθειαΓι’ αυτό εμείς από την πρώτη κιόλας μέρα, χωρίς τυμπανοκρουσίες και προσπάθειες εντυπωσιασμού, είμαστε στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι και στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα που κάνει.

Αλλά τα πράγματα πλέον είναι οριακά. Για τη ζωή του και για την υγεία του! Δεν μας αρκούν οι δηλώσεις υπουργών και βουλευτών και οι γραφειοκρατικές δικαιολογίες.

Απαιτείται άμεση έγκριση του αιτήματος. Δεν υπάρχει ούτε λεπτό περιθώριο καθυστέρησης!

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη το κράτος δικαίου έχει δεχθεί καίριο πλήγμα.

Οι θεσμοί έχουν μετατραπεί σε εργαλεία της εκτελεστικής εξουσίας,

η Δικαιοσύνη πιέζεται,

η διαφάνεια θυσιάζεται,

οι Ανεξάρτητες Αρχές δέχονται επιθέσεις.

Η έννοια της λογοδοσίας υπονομεύεται καθημερινά.

Η Δικαιοσύνη έχει χάσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας

Και αυτό δημιουργεί επιπτώσεις και στην κοινωνική συνοχή και στην εργασία και στην οικονομία και στην προάσπιση των δικαιωμάτων

Όσο μένει στην εξουσία η ΝΔ, τόσο πιο βαθιά θα βουλιάζουμε στην αδιαφάνεια.

Η απάντηση, λοιπόν, πρέπει να είναι καθαρή:

Η Προοδευτική Ελλάδα είναι η Δίκαιη Ελλάδα,

με αλλαγή πορείας, κάθαρση, ισχυρό κράτος δικαίου.

Και σε αυτόν τον κοινό αγώνα καλούμε όλο τον προοδευτικό κόσμο.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Η Αριστερά γεννήθηκε από την ανάγκη των ανθρώπων να ζουν με αξιοπρέπεια, ελευθερία και δικαιοσύνη.

Δεν είναι μια ιδεολογία που περιορίζεται σε συνθήματα ή σε ιστορικές αναφορές.

Είναι η καθημερινή προσπάθεια να αλλάξουμε τον κόσμο, να τον κάνουμε πιο δίκαιο και πιο ανθρώπινο.

Γιατί θέλουμε η ανάπτυξη να είναι βιώσιμη και δίκαιη, ώστε να μην αφήνει κανέναν πίσω.

Γιατί καταργεί τα κοινωνικά στεγανά και τους προνομιούχους

Γιατί θέλουμε Ειρήνη, αλληλεγγύη και συνεργασία των λαών.

Αυτά ακριβώς πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σας καλώ, λοιπόν, μέσα από την ανασυγκρότηση του κόμματός μας σε όλη την Ελλάδα,

με την εκλογή των νέων οργάνων σε όλα τα επίπεδα,

με μία μεγάλη οργανωτική και οικονομική καμπάνια για να στηρίξουμε και τα Μέσα μας,

αλλά πάνω από όλα με την καμπάνια μας για την Προοδευτική Ελλάδα,

να κάνουμε μαζί με την κοινωνία το μεγάλο βήμα για την πολιτική ανατροπή και την πολιτική αλλαγή.

Γιατί απαραίτητη προϋπόθεση και για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων καιγια την κινητοποίηση των δημοκρατικών και δημιουργικών πολιτών είναι ένας ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία δυνατός, δυναμικός και αξιόπιστος.

Αυτό είναι το χρέος μας.

Και γι’ αυτό είμαστε εδώ. ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!