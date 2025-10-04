Χατζηβασιλείου-για-το-μεταναστευτικό:-Είναι-ζήτημα-ασφαλείας,-χρειάζεται-ενιαίο-ευρωπαϊκό-μέτωπο

«Το μεταναστευτικό αποτελεί μεγάλη πρόκληση, η οποία συνεχίζει να διαμορφώνει την πολιτική ατζέντα της Ευρώπης. Πρέπει να το προσεγγίσουμε όχι μόνο ως ανθρωπιστική πρόκληση αλλά και ως ζήτημα ασφαλείας. Χρειάζεται μια κοινή διαχείριση, σε ενιαίο ευρωπαϊκό μέτωπο», τόνισε ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, στη Σύνοδο των Γραμματέων Διεθνών Σχέσεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η οποία έλαβε χώρα στη Βαρκελώνη, παρόντος του προέδρου του Λαϊκού Κόμματος της Ισπανίας Αλμπέρτο Νουνιέθ Φεϊχόο.

Ο κ. Χατζηβασιλείου, απευθυνόμενος στους συναδέλφους του από όλη την Ευρώπη, υπογράμμισε ότι το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο μία συγκεκριμένη χώρα, αλλά είναι θεμελιωδώς ευρωπαϊκό στη φύση του και απαιτεί λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Δεν γίνεται λόγω γεωγραφίας, επειδή ένα κράτος μέλος βρίσκεται στα σύνορα της Ευρώπης, να επωμίζεται όλο το βάρος μόνο του», δήλωσε. «Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: η αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Και τα κράτη της πρώτης γραμμής πρέπει να λάβουν κάθε δυνατή στήριξη από την Ε.Ε.», πρόσθεσε με έμφαση.

Όπως τόνισε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σαφής από την αρχή ότι «χρειαζόμαστε μια σκληρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Μια πολιτική που να διασφαλίζει ότι οι Ευρωπαίοι είναι αυτοί που αποφασίζουν ποιοι και πόσοι μπορούν να εισέλθουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, όχι οι λαθροδιακινητές».

Επίσης, ο κ. Χατζηβασιλείου ανέφερε ότι το συμφωνηθέν Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, για το οποίο η ελληνική κυβέρνηση τήρησε εποικοδομητική στάση κατά τη διαπραγμάτευσή του, υπερψηφίζοντας τα σχετικά νομοθετήματα.

Επιπροσθέτως, κάλεσε τους πολιτικούς της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς να εργαστούν μαζί, για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών λύσεων στο κοινό πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης. «Να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα παραμείνει ένας τόπος ασφάλειας και αλληλεγγύης, προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και των επόμενων γενεών».