MarketWatch: Σε ύφεση 22 αμερικανικές πολιτείες – 13 σε στασιμότητα

Σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο της Moody’s Analytics, Μαρκ Ζάντ, αν η Καλιφόρνια ή η Νέα Υόρκη «πέσουν», τότε οι ΗΠΑ θα διολισθήσουν συνολικά σε ύφεση.

Η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται πολύ κοντά στο να εισέλθει σε μια επιβλαβή ύφεση – και πολλές πολιτείες βρίσκονται ήδη σε ύφεση, σύμφωνα με τον Μαρκ Ζάντι, επικεφαλής οικονομολόγο της Moody’s Analytics.

Σύμφωνα με το MarketWatch, o Ζάντι εκτιμά ότι 22 πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια (Washington D.C.) βιώνουν επίμονη οικονομική αδυναμία και απώλειες θέσεων εργασίας που πιθανότατα θα συνεχιστούν. Άλλες 13 πολιτείες βρίσκονται σε στασιμότητα, ενώ οι υπόλοιπες πολιτείες γνωρίζουν ανάπτυξη όπως ανέφερε.

Η γενική εικόνα είναι αυτή μιας ασθενούς αμερικανικής οικονομίας που μπορεί εύκολα να παρασυρθεί σε ύφεση ακόμα και από έναν «ισχυρό άνεμο», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η οικονομία δεν βρίσκεται ακόμα σε ύφεση, αλλά οι κίνδυνοι είναι πολύ υψηλοί. Βρισκόμαστε στο χείλος του γκρεμού», δήλωσε ο Ζάντι σε συνέντευξή του στο MarketWatch.

Η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη είναι μεταξύ των πολιτειών που «παλεύουν να μείνουν στην επιφάνεια». Αν κάποια από τις δύο υποχωρήσει, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει ολόκληρη την οικονομία σε ύφεση, σημείωσε ο Ζάντι.

Μια ξεχωριστή πρόβλεψη από τη Σχολή Διοίκησης Anderson του UCLA, που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα, ανέφερε ότι μια ύφεση στην Καλιφόρνια είναι πλέον πιθανή.

Σύμφωνα με τον Ζάντι, η αιτία της αδυναμίας είναι η οικονομική πολιτική.

Οι δασμοί που έχει επιβάλει ο Λευκός Οίκος σε εισαγόμενα αγαθά έχουν προκαλέσει αβεβαιότητα, αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις να περιορίσουν τα σχέδια επέκτασής τους και προκαλώντας αναστάτωση στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Επίσης, η μηδενική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού φέτος έχει πλήξει την οικονομία.

Επιπλέον, οι περικοπές ομοσπονδιακών θέσεων εργασίας που σχετίζονται με τη Διοίκηση Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης του Τραμπ – την οποία είχε ηγηθεί παλαιότερα ο Έλον Μασκ – έχουν οδηγήσει την Ουάσινγκτον D.C. και τις γύρω περιοχές στη βαθύτερη ύφεση σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη περιοχή.

Σε εθνικό επίπεδο, το Εθνικό Γραφείο Οικονομικών Ερευνών (NBER) ορίζει την ύφεση ως μια σημαντική πτώση της οικονομικής δραστηριότητας που εκτείνεται σε ολόκληρη την οικονομία και διαρκεί περισσότερο από μερικούς μήνες.

Ο οργανισμός (National Bureau of Economic Research – NBER) δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε ορισμένους δείκτες – όπως η απασχόληση εκτός αγροτικού τομέα, το προσωπικό εισόδημα προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό (χωρίς κρατικές μεταβιβάσεις), η καταναλωτική δαπάνη προσαρμοσμένη στον πληθωρισμό και η βιομηχανική παραγωγή.

Ο Ζάντι παραδέχεται ότι πανομοιότυπα δεδομένα δεν παράγονται για τις οικονομίες των πολιτειών. Αναφέρει ότι προσπαθεί να μιμηθεί τη μεθοδολογία του NBER, αλλά παραδέχεται ότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό προσωπικής κρίσης στις εκτιμήσεις του. Ο Ζάντι έχει δώσει πολιτικές συμβουλές σε Δημοκρατικούς του Κογκρέσου, αλλά δηλώνει ανεξάρτητος, έχοντας επίσης διατελέσει κορυφαίος σύμβουλος του εκλιπόντος γερουσιαστή Τζον ΜακΚέιν όταν ήταν υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία.

Αντίθετες απόψεις

Η επικρατούσα αφήγηση στους οικονομικούς κύκλους είναι ότι η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας θα συνεχιστεί, κυρίως λόγω της καταναλωτικής δαπάνης.

Ο Ρίτσαρντ Μούντι, επικεφαλής οικονομολόγος της Regions Bank, σημείωσε ότι η ανάπτυξη του ΑΕΠ των ΗΠΑ για το τρίτο τρίμηνο εκτιμάται ότι αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό 3,8%. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία για επιχειρηματικές επενδύσεις, αιτήσεις για επίδομα ανεργίας και καταναλωτικές δαπάνες ήταν επίσης ικανοποιητικά, πρόσθεσε.

«Τίποτα δεν δείχνει ότι η οικονομία καταρρέει», είπε ο Μούντι σε συνέντευξη.

Τα πιο πρόσφατα κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν πριν από το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης αυτή την εβδομάδα, ξεπέρασαν τις προσδοκίες και έδειξαν ότι η ευρύτερη οικονομία βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση.

Ωστόσο, ο Ζάντι δήλωσε ότι τα νέα στοιχεία δεν άλλαξαν την άποψή του.

«Το ΑΕΠ και η καταναλωτική δαπάνη είναι ισχυρότερα, αλλά η αγορά εργασίας είναι πιο αδύναμη», ανέφερε.

Ένα κοινό χαρακτηριστικό των πολιτειών που βρίσκονται σε ύφεση είναι ότι διαθέτουν αδύναμες αγροτικές οικονομίες ή παραπαίουσα ελαφριά βιομηχανία. Οποιαδήποτε περιοχή εξαρτά την οικονομία της από την παραγωγή αγαθών, τη γεωργία, την εξόρυξη και την ελαφριά βιομηχανία, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει δυσκολίες, δήλωσε ο Ζάντι, προσθέτοντας ότι ο αδύναμος τομέας των μεταφορών επιδεινώνει την ύφεση.

Η συρρίκνωση στην περιοχή της Νέας Αγγλίας δεν θεωρείται ασυνήθιστη, καθώς παρουσιάζει χαμηλούς ρυθμούς πληθυσμιακής ανάπτυξης. «Η περιοχή αυτή δεν αναπτύσσεται έντονα ούτε στις καλές εποχές», είπε.

Ωστόσο, ο Ζάντι δήλωσε ότι έμεινε έκπληκτος που η Τζόρτζια βρίσκεται σε ύφεση. Η πολιτεία έχει υποστεί σημαντική μείωση στη μετανάστευση από άλλες πολιτείες, εν μέρει λόγω των υψηλών τιμών κατοικιών, σημείωσε.

Η Πενσυλβάνια, από την άλλη πλευρά, είναι μια θετική έκπληξη, όπως πρόσθεσε, καθώς ωφελείται από τη δύναμη στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης.