Moody’s: H E.Ε αραμένει στο κορυφαίο «ΑΑΑ» παρά την εκτόξευση του χρέους

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να απολαμβάνει την κορυφαία πιστοληπτική αξιολόγηση «ΑΑΑ», με σταθερές προοπτικές, παρά την εντυπωσιακή αύξηση του δανεισμού της τα τελευταία χρόνια. Οι διεθνείς οίκοι υπογραμμίζουν ότι η βαθμολογία αυτή στηρίζεται στην αδιαμφισβήτητη δέσμευση των πλέον αξιόπιστων κρατών-μελών να εξασφαλίζουν τη φερεγγυότητα του μπλοκ, καθώς και στην ισχύ του θεσμικού πλαισίου που κατοχυρώνει την κοινή και αλληλέγγυα ευθύνη.

Η εκτίναξη του χρέους

Από το 2020 και μετά, με αφορμή την πανδημία, η ΕΕ μπήκε σε μια νέα εποχή: δανείζεται πλέον μαζικά στο όνομα των κρατών-μελών για να χρηματοδοτήσει επενδύσεις και στήριξη. Το 2024 οι εκδόσεις μακροπρόθεσμου χρέους ανήλθαν σε €138 δισ., ενώ το 2025 αναμένεται να φθάσουν τα €160 δισ. – επίπεδα που μέχρι πριν λίγα χρόνια φάνταζαν αδιανόητα. Για το 2026, οι ανάγκες δανεισμού θα κυμανθούν ακόμη ψηλότερα, μεταξύ €150-180 δισ. ετησίως, καθώς οι κυβερνήσεις σπεύδουν να ολοκληρώσουν τα Εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης πριν την καταληκτική προθεσμία του τέλους του 2026.

Η χρηματοδότηση της Ουκρανίας, με αυξημένα δανειακά εργαλεία, προσθέτει επίσης σημαντικό βάρος στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αλλά οι οίκοι τονίζουν ότι αυτά τα κονδύλια καλύπτονται μέσω του υφιστάμενου «περιθωρίου» που διαθέτει η Ένωση.

Η ΕΕ στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής άμυνας

Ένας νέος παράγοντας που αλλάζει τις ισορροπίες είναι η άμυνα. Τον Μάιο του 2025 δημιουργήθηκε το SAFE (Security and Action for Europe), ένα ταμείο-εργαλείο που έχει στόχο να κλείσει κρίσιμα κενά στις στρατιωτικές δυνατότητες της Ευρώπης. Ήδη έχουν εγκριθεί δάνεια ύψους €150 δισ. για 19 κράτη-μέλη, με την περίοδο δανεισμού να εκτείνεται έως το 2030. Τα κράτη θα καταθέσουν τα εθνικά τους σχέδια μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2025 και τα πρώτα ποσά θα αρχίσουν να εκταμιεύονται από το 2026.

Η στρατηγική αυτή σηματοδοτεί ότι η Ένωση δεν είναι μόνο οικονομικός μηχανισμός στήριξης, αλλά και κεντρικός παίκτης στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Και αυτό, με τη σειρά του, αυξάνει την ανάγκη για δανεισμό, άρα και τις πιέσεις στις αγορές.

Γιατί διατηρείται το «ΑΑΑ»

Παρά τις τεράστιες εκδόσεις χρέους, η ΕΕ εξακολουθεί να εξασφαλίζει δανεισμό σε εξαιρετικά ανταγωνιστικούς όρους. Η ισχυρή της διαχείριση ρευστότητας, η θεσμική κατοχύρωση ότι τα κράτη-μέλη εγγυώνται από κοινού τις υποχρεώσεις, αλλά και η ικανότητά της να κινητοποιεί πόρους, αποτελούν ασπίδα για τη φερεγγυότητα του μπλοκ.

Το «σταθερό outlook» αντανακλά ακριβώς αυτή τη βεβαιότητα: ότι τα μέλη θα συνεχίσουν να στηρίζουν οικονομικά την Ένωση και ότι η αξιοπιστία της δεν θα αμφισβητηθεί στις αγορές.

Τα αδύναμα σημεία

Παρά την τρέχουσα σταθερότητα, οι οίκοι δεν παραλείπουν να καταγράψουν τις πιθανές πηγές κινδύνου.

Αν η πολιτική βούληση των ισχυρών μελών, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ολλανδία, ατονήσει, το «ΑΑΑ» θα βρεθεί υπό πίεση.

Η ίδια η πιστοληπτική ικανότητα των χωρών αυτών επηρεάζει άμεσα την αξιολόγηση της ΕΕ: τυχόν υποβάθμιση του Βερολίνου ή του Παρισιού θα είχε ντόμινο στην Ένωση.

Επιπλέον, το σύστημα «κοινής και αλληλέγγυας ευθύνης» δεν έχει δοκιμαστεί στην πράξη. Εάν υπάρξει γεγονός που να δείξει ότι είναι πιο αδύναμο από ό,τι εκτιμάται, η αξιολόγηση θα πιεστεί.

Τέλος, υπερβολική αύξηση δανεισμού χωρίς την εξασφάλιση επαρκών εσόδων για την εξυπηρέτηση του χρέους θα έθετε σε κίνδυνο την αξιολόγηση.

Το μήνυμα των αγορών

Η διατήρηση του «ΑΑΑ» είναι καίριο μήνυμα προς τις διεθνείς αγορές: παρά την αλματώδη αύξηση του χρέους, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ασφαλές καταφύγιο. Ωστόσο, οι κίνδυνοι είναι σαφείς: πολιτικές τριβές, αβεβαιότητα για την πορεία της Ουκρανίας, αυξημένες αμυντικές δαπάνες και η ανάγκη να δοκιμαστεί στην πράξη η αλληλέγγυα φύση των ευρωπαϊκών εγγυήσεων.