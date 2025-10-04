openai:-Έλέγχοι-για-την-προστασία-των-πνευματικών-δικαιωμάτων-στη-δημιουργία-οπτικοακουστικού-υλικού-μέσω-ΑΙ

Θα γίνονται από το εργαλείο παραγωγής βίντεο μέσω τεχνητής νοημοσύνης “Sora”.

Η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, πρόκειται σύντομα να εισαγάγει μηχανισμούς ελέγχου που θα επιτρέπουν στους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων να καθορίζουν πώς χρησιμοποιούνται οι χαρακτήρες τους στο εργαλείο παραγωγής βίντεο μέσω τεχνητής νοημοσύνης “Sora“, και σχεδιάζει να μοιράζεται έσοδα με όσους επιτρέπουν τέτοιες χρήσεις.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης θα παρέχει στους κατόχους δικαιωμάτων «πιο λεπτομερή έλεγχο» στη δημιουργία χαρακτήρων, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Σαμ Άλτμαν σε ανάρτησή του στο προσωπικό του ιστολόγιο την Παρασκευή.

Η ανησυχία εντείνεται γύρω από το περιεχόμενο που δημιουργείται μέσω τεχνητής νοημοσύνης και τον αντίκτυπό του στα πνευματικά δικαιώματα, καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να βρουν τη χρυσή τομή μεταξύ καινοτομίας και δίκαιης αποζημίωσης των δημιουργών.

Η OpenAI κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα το Sora ως αυτόνομη εφαρμογή, αρχικά διαθέσιμη στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Τα βίντεο στην εφαρμογή μπορούν να έχουν διάρκεια έως 10 δευτερόλεπτα.

Η εφαρμογή, η οποία γνώρισε ταχεία άνοδο σε δημοτικότητα, επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν και να μοιράζονται βίντεο παραγόμενα από AI, τα οποία μπορεί να βασίζονται σε υλικό υπό πνευματικά δικαιώματα και να διανέμονται σε ροές περιεχομένου παρόμοιες με εκείνες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η πολιτική της εφαρμογής ως προς τα πνευματικά δικαιώματα αναμένεται να προκαλέσει εντάσεις στο Χόλιγουντ. Σύμφωνα με πηγές του Reuters, τουλάχιστον ένα μεγάλο στούντιο, η Disney, έχει επιλέξει να αποκλείσει τη χρήση του περιεχομένου της από την εφαρμογή.

Η OpenAI σκοπεύει επίσης να εισαγάγει ένα μοντέλο διαμοιρασμού εσόδων για τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων που επιτρέπουν τη χρήση των χαρακτήρων τους από τους χρήστες, έγραψε ο Σαμ Άλτμαν.

Ο Άλτμαν ανέφερε ότι οι χρήστες δημιουργούν πολύ περισσότερα βίντεο απ’ ό,τι αναμενόταν, συχνά για εξειδικευμένα κοινά, γεγονός που εντείνει την ανάγκη για την υιοθέτηση στρατηγικής monetization (εμπορικής αξιοποίησης).

Αναγνώρισε ότι το πλαίσιο για τον διαμοιρασμό των εσόδων «θα χρειαστεί δοκιμές και πειραματισμούς για να καταλήξουμε στη σωστή μορφή», αλλά τόνισε ότι η υλοποίηση θα ξεκινήσει σύντομα, καθώς η OpenAI σκοπεύει να δοκιμάσει διάφορες προσεγγίσεις μέσα στο Sora, πριν εφαρμόσει ένα ομοιόμορφο μοντέλο σε όλα τα προϊόντα της.

Η OpenAI, με την υποστήριξη της Microsoft, είχε κυκλοφορήσει το μοντέλο Sora για δημόσια χρήση από το περασμένο έτος, ενισχύοντας την παρουσία της στον χώρο της πολυτροπικής τεχνητής νοημοσύνης (multimodal AI) και ανταγωνιζόμενη παρόμοια εργαλεία κείμενο-σε-βίντεο από τη Meta και τη Google της Alphabet.

Η Meta παρουσίασε πρόσφατα την πλατφόρμα Vibes, όπου οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν και να μοιράζονται σύντομα βίντεο παραγόμενα από AI.