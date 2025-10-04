Τον Ιούλιο η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία ανέφερε ζημίες 11,2 δισ. ευρώ (13 δισ. δολάρια) για το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία Renault σχεδιάζει να περικόψει 3.000 θέσεις εργασίας μέσω προγράμματος εθελουσίας εξόδου για εργαζόμενους σε υποστηρικτικές λειτουργίες, σύμφωνα με όσα ανέφερε το γαλλικό ενημερωτικό δελτίο L’Informe το Σάββατο.

Στο πλαίσιο ενός προγράμματος μείωσης κόστους με την ονομασία “Arrow”, η Renault επιδιώκει να μειώσει το προσωπικό στις υποστηρικτικές υπηρεσίες – όπως ανθρώπινοι πόροι, οικονομικά και μάρκετινγκ – κατά 15%, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει σε περίπου 3.000 απολύσεις στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στα προάστια του Παρισιού (Boulogne-Billancourt) καθώς και σε άλλες τοποθεσίες παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το Reuters, Το ενημερωτικό δελτίο παρέθεσε πηγή με γνώση του θέματος, η οποία ανέφερε ότι η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Η Renault επιβεβαίωσε ότι εξετάζει μέτρα μείωσης κόστους, αλλά, όπως δήλωσε, δεν υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένα στοιχεία, καθώς δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.

«Λόγω των αβεβαιοτήτων στην αυτοκινητοβιομηχανία και του εξαιρετικά ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, επιβεβαιώνουμε ότι εξετάζουμε τρόπους απλοποίησης των λειτουργιών μας, επιτάχυνσης της εκτέλεσης και βελτιστοποίησης των σταθερών μας εξόδων», δήλωσε εκπρόσωπος της Renault.

Στο τέλος του 2024, η Renault απασχολούσε 98.636 εργαζομένους παγκοσμίως.

Η Renault ανέφερε τον Ιούλιο ζημίες 11,2 δισ. ευρώ (13 δισ. δολάρια) για το πρώτο εξάμηνο του έτους, η οποία περιλαμβάνει απομείωση αξίας 9,3 δισ. ευρώ που σχετίζεται με τον εταίρο της, Nissan.