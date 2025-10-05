ΑΔΜΗΕ:-Διαψεύδουμε-κατηγορηματικά-ότι-διεκδικήσαμε-άμεσα-251-εκατ.-ευρώ-από-την-Κύπρο-για-το-καλώδιο

Στην κατηγορηματική διάψευση δημοσιεύματος του κυπριακού «Φιλελεύθερου», σύμφωνα με το οποίο ο ΑΔΜΗΕ διεκδικεί κονδύλια πολλαπλάσια των 25 εκατ. ευρώ της πρώτης δόσης για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, προχώρησε ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής.

«Ο ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζει και διεκδικεί τη συμφωνημένη πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025, και τίποτα περισσότερο όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες του έργου (capex), και διαψεύδει την αυθαίρετη και αδιασταύρωτη πληροφορία του δημοσιεύματος περί άμεσης διεκδίκησης των 251 εκατ. ευρώ» τονίζει ο διαχειριστής, σημειώνοντας ότι το ποσό αποτελεί μέρος του 1,9 δις. Ευρώ του έργου, που θα ανακτηθεί σε βάθος 35ετίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ΑΔΜΗΕ ζήτησε αναθεώρηση της απόφασης που έλαβε η ΡΑΕΚ στις 31 Ιουλίου, επειδή η τελευταία «δεν αναγνώρισε τα έξοδα που έχει κάνει ο Διαχειριστής έως σήμερα, παρά τα στοιχεία που έχει λάβει και παρά το γεγονός ότι η Ελληνική ρυθμιστική αρχή τα αναγνωρίζει. Συγκεκριμένα η ΡΑΕΚ αναγνώρισε μόνο ποσό ύψους 82 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 251 εκατ. ευρώ, τα οποία αποτελούν βεβαιωμένες έως σήμερα επενδυτικές δαπάνες».

Ο ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζει τα 25 εκατ. ευρώ για το 2025, ως έναντι του πραγματικού εσόδου του έργου και ζητά από τη ΡΑΕΚ το σύνολο των πραγματικών δαπανών του μέχρι σήμερα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ

Ο ΑΔΜΗΕ διαψεύδει κατηγορηματικά πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα της κυπριακής ιστοσελίδας philenews με τίτλο «Αποκαλυπτικό: Κήρυξε πόλεμο ο ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο – Επιστολή βόμβα στη ΡΑΕΚ – Ετοιμάζεται για προσφυγή στη δικαιοσύνη», σχετικά με διεκδικήσεις του για το ύψος της προβλεπόμενης αποζημίωσης από την ΡΑΕΚ, όσον αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Ο ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζει το προς ανάκτηση ποσό των 25 εκατ ευρώ για το 2025 ως έναντι του πραγματικού εσόδου του έργου, το οποίο ρυθμιστικά θα πρέπει να υπολογιστεί στη βάση του συνόλου των επενδυτικών δαπανών, όπως πράττει η ΡΑΑΕΥ, διεκδικεί για τον λόγο αυτόν την αναγνώριση από τη ΡΑΕΚ του συνόλου των πραγματικών δαπανών του έως σήμερα. Με την ένσταση προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Τι αναφέρουν πηγές του ΑΔΜΗΕ στο thetimes|-.gr

Αρμόδιες πηγές του ΑΔΜΗΕ με τις οποίες συνομίλησε το thetimes|-.gr επιβεβαιώνουν ότι η εταιρεία κατέθεσε ένσταση αναθεώρησης κατά της απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), η οποία αναγνώρισε μόλις 82 εκατ. ευρώ από τις συνολικές δαπάνες ύψους 250 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί για την κατασκευή του υποβρυχίου καλωδίου διασύνδεση Κρήτης Κύπρου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ένσταση υποβλήθηκε την τελευταία ημέρα της προβλεπόμενης προθεσμίας, με στόχο να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της εταιρείας και να μην υπάρξουν μελλοντικές νομικές εμπλοκές για τη διοίκηση. Όπως τονίζεται, η διαδικασία αυτή αποτελεί συνηθισμένη πρακτική όταν υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες σε αποφάσεις ρυθμιστικών αρχών.

Οι πηγές του ΑΔΜΗΕ επισημαίνουν μεταξύ άλλων, ότι υπάρχουν επιστολές και βεβαιώσεις από τις τράπεζες που τεκμηριώνουν ότι οι πληρωμές για το έργο ανέρχονται σε 251 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο πρόσφατης τηλεδιάσκεψης με την Κομισιόν, την ΡΑΑΕΥ και τη ΡΑΕΚ συμφωνήθηκε η δημιουργία τεχνικής ομάδας, η οποία θα επανεξετάσει αν είναι ορθό να αναγνωριστούν μόνο 82 εκατ. ευρώ έναντι των 250 εκατ. ευρώ που έχουν δαπανηθεί.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι ο ΑΔΜΗΕ κινείται σε πλήρη συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ το ζήτημα πλέον ξεπερνά τα τεχνικά όρια και έχει λάβει διαστάσεις που αφορούν τις κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου.