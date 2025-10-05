Α.-Γεωργιάδης:-Μου-προκαλεί-ευχαρίστηση-που-με-αποκάλεσε-η-Κωνσταντοπούλου-τιποτένιο-σκουλήκι,-δηλώνει-πως-έχει-ψυχικά-θέματα

«Μου προκαλεί μεγάλη ευχαρίστηση που με αποκάλεσε η Κωνσταντοπούλου ”τιποτένιο σκουλήκι” δηλώνει πως έχει ψυχικά θέματα», δήλωσε στο Action24 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Ειδικότερα, αναφερόμενος στην κόντρα που έχει ξεσπάσει με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε: «Χθες έγινε κάτι το αμίμητο. Η κα Κωνωσταντοπούλου ότι είναι για μια πολύ σοβαρή υπόθεση στα Γιάννενα. Το ότι την ανάγκασα να σταματήσει το ταξίδι στα Γιάννενα, να δηλώσει «γυρίζω επειγόντως στην Αθήνα για να πω σημαντικές ανακοινώσεις στο Σύνταγμα», φτάνει στο Σύνταγμα και το μόνο που είπε είναι ότι «ο Γεωργιάδης είναι ένα τιποτένιο σκουλήκι», μου προκαλεί πολύ μεγάλη ευχαρίστηση προσωπικά, δεν μπορούσα να σταματήσω να γελάω. Δηλαδή, η γυναίκα είναι στα Γιάννενα για μια πολύ σοβαρή δουλειά, και λέει «τα παρατάω όλα, γυρνάω στην Αθήνα, για να πω κάτι σοβαρό», και ποιο είναι το σοβαρό που είπε; Ότι ο Γεωργιάδης είναι ένα τιποτένιο σκουλήκι. Μιλάμε για κωμωδία».

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι αυτό δηλώνει δύο πράγματα. «Δηλώνει κάτι σοβαρό για τον ψυχισμό και την ψυχική ισορροπία της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία προφανώς έχει κάποια θέματα. Και δεύτερον, κάτι πολύ καλό για μένα, ότι της χάλασα όλη τη σούπα».

Ερωτηθείς αν δηλαδή αποκαλεί την κα Κωνσταντοπούλου τρελή, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε: «Δεν την είπα τρελή. Είπα ότι ήταν εκνευρισμένη. Τα ψυχικά θέματα είναι εκνευρισμός. Εγώ δεν λέω σοβαρά πράγματα έτσι. Έχει κάποια ψυχικά θέματα, είχε πολύ μεγάλη οργή. Για να σταματήσει το ταξίδι στα Γιάννενα και να πάει στο Σύνταγμα και το μόνο που είπε τελικά ήταν να βρίζει εμένα, προφανώς δεν είναι σε ήρεμη ψυχική κατάσταση».

Υπενθυμίζεται ότι με σκληρή «γλώσσα» τοποθετήθηκε στις εξελίξεις της υπόθεσης του απεργού πείνας, και εντολέα της, Πάνου Ρούτσι, η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες από την πλατεία Συντάγματος. «Η κυβέρνηση, μέσα από ένα γελοίο πρόσωπο, έναν τιποτένιο της κοινωνίας, ένα πολιτικό σκουλήκι, ποδοπατάει τώρα τον αγώνα ενός χαροκαμένου πατέρα που θέλει να μάθει πώς πέθανε το παιδί του. Όχι μόνο να μάθει αν είναι αυτό το παιδί του, αλλά να μάθει πώς πέθανε.

Σταματήστε να βυθίζετε άλλο την κοινωνία στο σκοτάδι των εκταφών. Σταματήστε αυτή την ύβρη που βύθισε όλη την κοινωνία στο σκοτάδι σας. Δώστε την εντολή τώρα, εγκληματίες. Σταματήστε αυτή την ύβρη. Η κοινωνία αξίζει να είναι μόνο στο φως. Δώστε εντολή τώρα, όχι άλλη ύβρη» ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Κωνσταντοπούλου.

Γεωργιάδης: Βρίστε με ελεύθερα, μου φτιάχνετε τη διάθεση Απάντηση στις σκληρές εκφράσεις που χρησιμοποίησε εναντίον του η κ. Κωνσταντοπούλου έδωσε αργότερα χθες ο Άδωνις Γεωργιάδης που, μεταξύ άλλων, ρώτησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας γιατί δεν κατέθεσε το αίτημα για τις τοξικολογικές εξετάσεις 2,5 χρόνια που ο φάκελος ήταν ανοικτός. Στην ανάρτησή του ανέφερε αρχικά ότι «η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει στήσει ένα χυδαίο σκηνικό. Δεν με πειράζει καθόλου που με υβρίζει». Σχετικά με το αίτημα του Πάνου Ρούτσι και άλλα σχετικά, ο κ. Γεωργιάδης λέει ότι «όλα να ερευνηθούν και όλα να ψαχτούν όσο παράλογα και αν είναι, αλλά με μία προϋπόθεση, πρέπει τα αιτήματα αυτά και όποια άλλα σκεφθεί η κυρία Πρόεδρος η οποιοδήποτε άλλος σκεφθεί το ο,τιδήποτε, να γίνουν δεκτά, χωρίς όμως αυτό να καθυστερήσει την έναρξη της Δίκης». Ανέφερε επίσης: «Κυρία Πρόεδρε συγκρατηθείτε όσο και να με βρίζετε δεν θα με σταματήσετε από το να αποκαλύπτω συνεχώς, ότι στην υπόθεση των Τεμπών στηρίζετε το πολιτικό και το οικονομικό σας συμφέρον ! …. βρίστε με ελεύθερα λοιπόν, μου φτιάχνετε την διάθεση που σας χάλασα τα σχέδια!»

Η @ZoeKonstant έχει στήσει ένα χυδαίο σκηνικό. Δεν με πειράζει καθόλου που με υβρίζει: «η Κυβέρνηση μέσα από ένα γελοίο πρόσωπο, έναν τιποτένιο της Κοινωνίας, ένα πολιτικό σκουλήκι…»…χαίρομαι να σας πω την αλήθεια, που για άλλη μία φορά, όπως έχω κάνει και στο παρελθόν και με… pic.twitter.com/Z42Mj9lBsS — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 4, 2025

