Βορίδης-κατά-ΠΑΣΟΚ:-Θέμα-παραγραφής-των-δήθεν-αδικημάτων-μου-δεν-υπήρξε

Την αντίδραση του Μάκη Βορίδη προκάλεσε η ειρωνική δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, να του ευχηθεί «χρόνια πολλά γιατί είναι η μέρα που γιορτάζει την παραγραφή των αδικημάτων του».

Κάνοντας λόγο για «εξυπνακίστικη ανακοίνωση περί παραγραφής των δήθεν αδικημάτων του», ο κ. Βορίδης τόνισε ότι στην περίπτωσή του «θέμα παραγραφής ή εξαλείψεως αξιοποίνου τίθεται όταν μια υπόθεση δεν έχει κριθεί στην ουσία της».

«Για τα αδικήματα που μου απέδιδε το ΠΑΣΟΚ και άλλα αριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης, το αρμόδιο ποινικό σώμα, δηλαδή η Βουλή, έκρινε και απέρριψε τις προτάσεις τους ως προδήλως αβάσιμες. Άρα τίποτε δεν παρεγράφη, γιατί οι προτάσεις τους απερρίφθησαν επί της ουσίας», σημείωσε ο κ .Βορίδης, λέγοντας ότι μπορεί να διαφωνούν με την απόφαση της Βουλής, όμως «παραγραφή δεν υπήρξε».

Αναλυτικά η δήλωση του Μάκη Βορίδη

Είδα πάλι μια εξυπνακίστικη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ περί παραγραφής των δήθεν αδικημάτων μου.

Να το ξαναπώ (αλλά αυτή θα είναι η τελευταία φορά – όποιος κατάλαβε, κατάλαβε): θέμα παραγραφής ή εξαλείψεως αξιοποίνου τίθεται όταν μια υπόθεση δεν έχει κριθεί στην ουσία της.

Για τα αδικήματα που μου απέδιδε το ΠΑΣΟΚ και άλλα αριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης, το αρμόδιο ποινικό σώμα, δηλαδή η Βουλή, έκρινε και απέρριψε τις προτάσεις τους ως προδήλως αβάσιμες. Άρα τίποτε δεν παρεγράφη, γιατί οι προτάσεις τους απερρίφθησαν επί της ουσίας.

Προφανώς, διαφωνούν με την απόφαση της Βουλής. Άλλη συζήτηση αυτή, που όμως έγινε και κρίθηκε. Παραγραφή δεν υπήρξε πάντως.

Τσουκαλάς: Σήμερα ο Βορίδης γιορτάζει την παραγραφή των ενδεχόμενων αδικημάτων του

Είχε προηγηθεί η δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, που ανέφερε στον Real Fm ότι «σήμερα, 5 Οκτωβρίου, πρέπει να πούμε χρόνια πολλά γιατί είναι η μέρα που γιορτάζει την παραγραφή των αδικημάτων του ο κ. Βορίδης».

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, η κυβέρνηση «κατάφερε να σπαταλήσει τον χρόνο, να αρνηθεί την προανακριτική επιτροπή», που θα διερευνούσε την εμπλοκή του κ. Βορίδη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα την υπογραφή του στην αύξηση των στρεμμάτων το 2019.

«Σήμερα φτάσαμε στην αποσβεστική προθεσμία, εντός της οποίας παραγράφεται το αδίκημα του κ. Βορίδη που προκύπτει από την υπογραφή του στην αύξηση των στρεμμάτων κατά 1 εκατομμύριο το 2019. Η κυβέρνηση κατάφερε να σπαταλήσει τον χρόνο, να αρνηθεί την προανακριτική επιτροπή για μια από τις πράξεις του κ. Βορίδη, που κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ποινική διάσταση και ενδεχομένως θα οδηγούσε σε απόδοση ποινικών ευθυνών. Δυστυχώς για την αλήθεια, ευτυχώς για τη Νέα Δημοκρατία σήμερα γιορτάζουμε την παραγραφή αδικημάτων που τελικά δεν θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη, επειδή όπως είπε η κυρία Κοβέσι η κυβέρνηση χρησιμοποίησε το άρθρο 86 ακριβώς για να μη φτάσουν πολιτικά πρόσωπα στη δικαιοσύνη», ανέφερε.