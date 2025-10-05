Κωνσταντοπούλου:-Η-κυβέρνηση-ποδοπατάει-τον-αγώνα-Ρούτσι-μέσα-από-ένα-πολιτικό-σκουλήκι,-έναν-τιποτένιο-της-κοινωνίας

Με σκληρή «γλώσσα» τοποθετήθηκε στις εξελίξεις της υπόθεσης του απεργού πείνας, και εντολέα της, Πάνου Ρούτσι, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε νέα δήλωση που έκανε από την πλατεία Συντάγματος.

«Η κυβέρνηση, μέσα από ένα γελοίο πρόσωπο, έναν τιποτένιο της κοινωνίας, ένα πολιτικό σκουλήκι, ποδοπατάει τώρα τον αγώνα ενός χαροκαμένου πατέρα που θέλει να μάθει πώς πέθανε το παιδί του. Όχι μόνο να μάθει αν είναι αυτό το παιδί του, αλλά να μάθει πώς πέθανε.

Σταματήστε να βυθίζετε άλλο την κοινωνία στο σκοτάδι των εκταφών. Σταματήστε αυτή την ύβρη που βύθισε όλη την κοινωνία στο σκοτάδι σας. Δώστε την εντολή τώρα, εγκληματίες. Σταματήστε αυτή την ύβρη. Η κοινωνία αξίζει να είναι μόνο στο φως. Δώστε εντολή τώρα, όχι άλλη ύβρη» ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Κωνσταντοπούλου.

Γεωργιάδης: Βρίστε με ελεύθερα, μου φτιάχνετε τη διάθεση Απάντηση στις σκληρές εκφράσεις που χρησιμοποίησε εναντίον του η κ. Κωνσταντοπούλου έδωσε αργότερα ο Άδωνις Γεωργιάδης που, μεταξύ άλλων, ρωτά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας γιατί δεν κατέθεσε το αίτημα για τις τοξικολογικές εξετάσεις 2,5 χρόνια που ο φάκελος ήταν ανοικτός. Στην ανάρτησή του αναφέρει αρχικά ότι «η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει στήσει ένα χυδαίο σκηνικό. Δεν με πειράζει καθόλου που με υβρίζει». Σχετικά με το αίτημα του Πάνου Ρούτσι και άλλα σχετικά, ο κ. Γεωργιάδης λέει ότι «όλα να ερευνηθούν και όλα να ψαχτούν όσο παράλογα και αν είναι, αλλά με μία προϋπόθεση, πρέπει τα αιτήματα αυτά και όποια άλλα σκεφθεί η κυρία Πρόεδρος η οποιοδήποτε άλλος σκεφθεί το ο,τιδήποτε, να γίνουν δεκτά, χωρίς όμως αυτό να καθυστερήσει την έναρξη της Δίκης». Καταλήγει γράφοντας: «Κυρία Πρόεδρε συγκρατηθείτε όσο και να με βρίζετε δεν θα με σταματήσετε από το να αποκαλύπτω συνεχώς, ότι στην υπόθεση των Τεμπών στηρίζετε το πολιτικό και το οικονομικό σας συμφέρον ! …. βρίστε με ελεύθερα λοιπόν, μου φτιάχνετε την διάθεση που σας χάλασα τα σχέδια!»

Η @ZoeKonstant έχει στήσει ένα χυδαίο σκηνικό. Δεν με πειράζει καθόλου που με υβρίζει: «η Κυβέρνηση μέσα από ένα γελοίο πρόσωπο, έναν τιποτένιο της Κοινωνίας, ένα πολιτικό σκουλήκι…»…χαίρομαι να σας πω την αλήθεια, που για άλλη μία φορά, όπως έχω κάνει και στο παρελθόν και με… pic.twitter.com/Z42Mj9lBsS — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 4, 2025

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.