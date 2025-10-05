Μαρινάκης:-Παίζουν-τα-ρέστα-τους-για-να-αποτύχει-η-κυβέρνηση-και-η-χώρα,-το-μόνο-που-θέλουν-είναι-να-πέσει-ο-Μητσοτάκης

Βολές στους πολιτικούς αντιπάλους «από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά», που το μόνο που θέλουν είναι «να πέσει ο Μητσοτάκης» εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο 14ο τακτικό συνέδριο της ΟΝΝΕΔ.

«Πολλοί από πολλούς διαφορετικούς χώρους ενώνονται μόνο σε ένα σημείο. Παίζουν τα ρέστα τους για να αποτύχει όχι αυτή η κυβέρνηση, να αποτύχει η χώρα. Εμείς θέλουμε τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέλουμε Πρωθυπουργό τον πρόεδρό μας. Αυτοί δεν θέλουν έναν άλλον πρωθυπουργό. Θέλουν να πέσει ο Μητσοτάκης. Όλοι. Όλοι. Από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η κυβέρνηση έχει πρόγραμμα, αποτελέσματα και διορθώνει τα λάθη τους, ενώ το πρόγραμμα των άλλων χώρων είναι «να καταστραφούν όλα όσα έχουμε πετύχει».

Σε αυτό το πλαίσιο, κάλεσε τα στελέχη της ΟΝΝΕΔ να βγουν μπροστά τον ενάμιση χρόνο «για να μην χαθούν όλα όσα πετύχαμε αυτά τα έξι χρόνια και όλα τα προηγούμενα χρόνια, όπου υπομείναμε με τεράστιες θυσίες». Όπως ανέφερε, θα είναι μια δύσκολη μάχη, «ίσως η πιο δύσκολη», επειδή «θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τους πάντες και τα πάντα, ούτως ώστε να πετύχουν τον στόχο τους που είναι απλά και μόνο να πέσει αυτή η κυβέρνηση».

«Δεν θα τα καταφέρουν γιατί όταν εκείνοι έχουν ως «όπλο» ακόμα και τον πόνο ενός πατέρα, την οργή ενός πατέρα, το “δικό” μας όπλο είναι οι ανάγκες της κοινωνίας. Όταν εκείνοι έχουν ως επιχείρημα να “καεί η Αθήνα”, να δημιουργηθεί ένταση και διχασμός, εμείς έχουμε ως στόχο να ενώσουμε τους Έλληνες. Ο δικός τους δρόμος μπορεί να είναι γρήγορος, μπορεί στην αρχή να είναι δημοφιλής, αλλά πέφτει στον γκρεμό. Ο δικός μας ο δρόμος “ψηλώνει” την Ελλάδα και στο τέλος της ημέρας αυτός ο δρόμος μπορεί να είναι ανηφορικός, αλλά είναι νικηφόρος» επισήμανε.

Ο κ. Μαρινάκης απάντησε εμμέσως και στην κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για την υποδοχή στελεχών από άλλα κόμματα. «Εκεί που κάποιοι βλέπουν διεύρυνση ή αλλοίωση, εγώ βλέπω δικαίωση. Δικαίωση των ιδεών μας. Γιατί όλοι όσοι ήρθαν, ήρθαν εκείνοι σε εμάς, πλησίασαν εκείνοι στις ιδέες μας. Δεν πήγαμε εμείς σε εκείνους», είπε. «Είναι μεγάλη λοιπόν δικαίωση να γιορτάζουμε τα 51 χρόνια με ανθρώπους οι οποίοι κάποτε δεν πίστευαν σε όλα όσα εμείς πιστεύαμε και τώρα είναι μαζί μας», κατέληξε.