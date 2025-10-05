Πάνω από 160.000 επισκέψεις στην εφαρμογή για τις φοροελαφρύνσεις – Πώς να υπολογίσετε τι κερδίζετε

Μεγάλη είναι η ανταπόκριση των φορολογουμένων που σπεύδουν να επισκεφθούν τη νέα ψηφιακή εφαρμογή www.taxcalc2025.minfsofokleous10.gr για να υπολογίσουν εύκολα και γρήγορα το όφελος που θα έχουν από τα νέα φορολογικά μέτρα.

Ήδη μέσα σε 4 ημέρες, 166.000 πολίτες έχουν ήδη επισκεφτεί την εφαρμογή. Στελέχη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημειώνουν πως αυτός ο αριθμός των πολιτών είναι άκρως ενδεικτικός του ενδιαφέροντος που συναντά η ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία τέθηκε για πρώτη φορά σε λειτουργία την περασμένη Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

Με έναν εύχρηστο και ευέλικτο τρόπο, ο κάθε φορολογούμενος πολίτης μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να υπολογίσει επακριβώς το όφελος που θα έχει στο εισόδημά του, ως αποτέλεσμα της φορολογικής μεταρρύθμισης που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ. Μέτρα, τα οποία, σύμφωνα και με όσα έχει δηλώσει ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, αφορούν στη μεσαία τάξη, στους νέους, στους μισθωτούς και στους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και στους συνταξιούχους, οι οποίοι τον επόμενο μήνα θα λάβουν την οικονομική στήριξη των 250 ευρώ.

Σημειώνεται ότι πλατφόρμα:

δεν χρησιμοποιεί τα φορολογικά δεδομένα των φορολογουμένων

δεν αποθηκεύει τα στοιχεία τους

δεν κάνει χρήση cookies

είναι προσβάσιμη από υπολογιστή, (PC/Mac), tablet ή κινητό τηλέφωνο, από οποιονδήποτε browser.

Πώς να δείτε τι κερδίζετε

Μπαίνοντας στην πλατφόρμα, σε μερικά δευτερόλεπτα ο οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να διαπιστώσει με σχετική ακρίβεια τις μειώσεις στη φορολογία που θα ισχύσουν από το 2026. Για τους μισθωτούς, οι μειώσεις αυτές ισοδυναμούν με αυξήσεις μισθών από τον Ιανουάριο της νέας χρονιάς, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες το όφελος θα αποτυπωθεί το 2027.

Για παράδειγμα, κάθε πολίτης μπορεί να επιλέξει τον «Υπολογιστής Φόρου Εισοδήματος» που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη ή τον «Υπολογιστής Φόρου Ενοικίου».

Στην οθόνη «Υπολογιστής Φόρου Εισοδήματος» ο φορολογούμενος χρειάζεται να εισάγει τα εξής στοιχεία:

Α. Για τον υπόχρεο: Α1- Είδος Απασχόλησης, Α2- Φορολογητέο εισόδημα, Α3- Παιδιά του υπόχρεου και Α4- Έτος γέννησης.

Β. Για το εισόδημα της/του συζύγου: Β1- Είδος Απασχόλησης, Β2-Φορολογητέο εισόδημα, Β3- Παιδιά του/της συζύγου (που στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι ίδιο με τα παιδιά του υπόχρεου) και Β4- Έτος γέννησης. Εάν δεν υπάρχει σύζυγος, τα πεδία μένουν κενά.

Στη συνέχεια ο/η υπόχρεος πρέπει να πατήσει το κουμπί «Υπολογισμός» και η εφαρμογή θα υπολογίσει αυτόματα τις μειώσεις.

Τα αποτελέσματα εμφανίζουν για τον/την υπόχρεο και τον/την σύζυγο και για τα έτη 2025 και 2026:

Το φορολογητέο εισόδημα

Τον φόρο κλίμακας πριν από την έκπτωση φόρου που έχει εάν είναι μισθωτός/συνταξιούχος ή κατ’ επάγγελμα αγρότης

Την έκπτωση φόρου που έχει εάν είναι μισθωτός/συνταξιούχος ή κατ’ επάγγελμα αγρότης

Τον τελικό φόρο κλίμακας μετά την έκπτωση

Το καθαρό ποσό που προκύπτει.

Σε ξεχωριστή στήλη εμφανίζονται το ετήσιο ατομικό όφελος του/της υπόχρεου, του/της συζύγου και το οικογενειακό όφελος.

Επιλέγοντας την «Ανάλυση», εμφανίζεται η αιτιολόγηση του υπολογισμού του φόρου για τα κλιμάκια φορολογίας και η έκπτωση του φόρου που έχουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι αγρότες, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας.

Επιλέγοντας στο αριστερό μενού το «Υπολογιστής Φόρου Ενοικίου» εμφανίζεται η σχετική οθόνη. Οι φορολογούμενοι πρέπει να εισάγουν το μηνιαίο μίσθωμα και να πατήσουν το κουμπί «Υπολογισμός». Η εφαρμογή υπολογίζει το ετήσιο μίσθωμα, τον φόρο για το 2025, τον φόρο για το 2026, τη διαφορά που προκύπτει, καθώς και την ποσοστιαία μείωση του φόρου.

Δεύτερη πλατφόρμα μετά την ψήφιση του ν/σ

Μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου με τα μέτρα της ΔΕΘ, η οποία αναμένεται εντός του Οκτωβρίου, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στη δημιουργία δεύτερης πλατφόρμας υπολογισμού οφέλους. Η νέα πλατφόρμα θα αντλεί αυτόματα τα στοιχεία των πολιτών από τη βάση δεδομένων της, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια στα αποτελέσματα.

Παραδείγματα από το όφελος για τους φορολογούμενους

Είναι ενδεικτικά, όπως επισημαίνουν οι αξιωματούχοι του υπουργείου, μερικά παραδείγματα τα οποία αντανακλούν, μέσω των μέτρων της ΔΕΘ, τη στόχευση στους νέους και στην οικογένεια:

1.Μισθωτός κάτω των 25 ετών με ετήσιο εισόδημα 16.000 ευρώ, θα έχει ετήσιο όφελος 1.523 ευρώ.

2.Οικογένεια με 3 τέκνα, πατέρας γεννημένος το 1976 με εισόδημα από μισθωτές εργασίες 40.000 ευρώ και μητέρα γεννημένη το 1982 με εισόδημα 34.000 ευρώ, θα έχει ετήσιο όφελος 4.480 ευρώ, ή όφελος 373 ευρώ τον μήνα.

3.Πολύτεκνη οικογένεια (4 παιδιά), με πατέρα γεννημένο το 1976 και συνολικό φορολογητέο εισόδημα 44.000 ευρώ, με μητέρα γεννημένη το 1988 και συνολικό εισόδημα 31.000 ευρώ, θα έχουν ετήσιο οικονομικό όφελος 8.620 ευρώ, ή 718 ευρώ κάθε μήνα.

4.Ελεύθερος επαγγελματίας με 3 παιδιά, με εισόδημα 60.000 ευρώ, γεννημένος το 1980 και με σύζυγο με εισόδημα από μισθωτές ή αγροτικές εργασίες 22.000 ευρώ, γεννημένη το 1987, θα δουν ετήσιο όφελος 4.760 ευρώ, ή περίπου 400 ευρώ τον μήνα.

5.Ζευγάρι γεννημένο το 1982 με ατομική επιχείρηση και με εισόδημα 75.000 ευρώ, θα αναμένει ετήσιο όφελος 1.600 ευρώ.

6.Συνταξιούχος γεννημένος το 1948 με εισόδημα 16.000 ευρώ και με σύζυγο επίσης συνταξιούχο γεννημένη το 1952 με εισόδημα 19.000 ευρώ, θα έχουν ετήσιο όφελος 300 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, οι συνταξιούχοι εκτός από την οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ που θα λάβουν τον Νοέμβριο, θα έχουν λάβει σωρευτική αύξηση στις συντάξεις τους μέσω ΑΕΠ και πληθωρισμού 16% από το 2023 και μετά, εάν συμπεριληφθούν οι αυξήσεις που θα δοθούν το 2026.