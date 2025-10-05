Παραγγελίες-και-ζήτηση-«βάρυναν»-το-κλίμα-στη-βιομηχανία-τον-Σεπτέμβριο

Σημαντική εξασθένιση καταγράφει ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία τον Σεπτέμβριο που καταρτίζει το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, υποχωρώντας στις 105,2 μονάδες έναντι 112,6 μονάδων τον Ιούλιο. Από τις μεταβλητές του δείκτη, το ήπια θετικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση στράφηκε σε αρνητικό, το θετικό ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες περιορίστηκε ήπια ενώ το ύψος των αποθεμάτων ενισχύθηκε ελαφρά.

Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία

Αναλυτικά:

α) Το επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης, διαμορφώθηκε στις -6 μονάδες τον Σεπτέμβριο, από τις +6 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, με το 20% (από 17%) των επιχειρήσεων να δηλώνουν χαμηλές για την εποχή παραγγελίες και το 14% (από 23%) να αναφέρει το αντίθετο.

β) Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 μήνες, το σχετικό ισοζύγιο περιορίστηκε ελαφρά (+21 μονάδες από +27 μονάδες), με το 35% (από 36%) των επιχειρήσεων να προβλέπουν αύξηση της παραγωγής τους το επόμενο τρίμηνο και το 14% (από 8%) μείωσή της.

γ) Στα αποθέματα έτοιμων προϊόντων, το ισοζύγιο ενισχύεται ήπια στις 11 μονάδες (από 6), με το 19% των επιχειρήσεων να αναφέρει αποθέματα υψηλότερα από τα συνήθη για την εποχή.

δ) Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας καταγράφηκαν πτωτικές τάσεις: οι θετικές προβλέψεις για τις εξαγωγές τους προσεχείς μήνες υποχώρησαν έντονα (+2 από +16 μονάδες), και οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού εντάθηκαν σημαντικά (-18 από -7 μονάδες).

ε) Ο δείκτης προβλέψεων για την απασχόληση διατηρήθηκε στις +13 μονάδες τον Σεπτέμβριο, με το ποσοστό των επιχειρήσεων που προβλέπει άνοδο απασχόλησης να παραμένει στο 18% και το 5% να αναμένει μείωσή της.

στ) Το ήπια θετικό ισοζύγιο στις προβλέψεις για τις μεταβολές των τιμών του προηγούμενου μήνα ενισχύθηκε ήπια στις +11 μονάδες, με το 4% από 9% να αναμένει μείωσή τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αβεβαιότητα για το οικονομικό περιβάλλον εξασθένισε ελαφρά, καθώς στην ερώτηση που αφορά στην ευκολία πρόβλεψης της μελλοντικής ανάπτυξης της επιχείρησης, τον Σεπτέμβριο το 37% των επιχειρήσεων θεώρησαν ότι αυτή μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα, από 45% τον προηγούμενο μήνα.

Σε επίπεδο βασικών τομέων, ο δείκτης προσδοκιών στα καταναλωτικά αγαθά υποχώρησε έντονα στις 104,6 μονάδες (από 118,9 μον.). Σημειώθηκε σημαντική εξασθένιση στις προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς 3-4 μήνες, ενώ αντίθετα υποχώρησαν ήπια οι θετικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες.

Στα κεφαλαιουχικά αγαθά ο δείκτης εξασθένισε σημαντικά στις 105,2 μονάδες, από 120,7 τον Ιούλιο. Η υποχώρηση του δείκτη οφείλεται στις έντονα πτωτικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση, με την παραγωγή τους προσεχείς 3-4 μήνες να αποκλιμακώνεται ήπια και τα αποθέματα να ενισχύονται ελαφρά.

Μικρή βελτίωση παρουσίασε ο δείκτης στα ενδιάμεσα αγαθά, στις 106,2 (από 105,6) μονάδες, με τις ισοσκελισμένες εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση να περιορίζονται ελαφρά, την παραγωγή τους προσεχείς μήνες να ενισχύεται και τα αποθέματα να αποκλιμακώνονται οριακά.