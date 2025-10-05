Πρόβα-παζαριού-από-Χαμάς:-Σταματήστε-τους-βομβαρδισμούς-για-να-σταματήσουμε-κι-εμείς-τα-χτυπήματα,-λέει-στο-Ισραήλ

Η Χαμάς είναι πρόθυμη για συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, εάν και το Ισραήλ προσέλθει με ειλικρινείς προθέσεις στις έμμεσες διαπραγματεύσεις στο Κάιρο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπό τον όρο της ανωνυμίας, αξιωματούχος της Οργάνωσης.

Οι διαπραγματευτές της Χαμάς που ταξιδεύουν από την Ντόχα, αναμένεται ότι θα φτάσουν στο Κάιρο την Κυριακή.

«Η Χαμάς είναι πολύ πρόθυμη να επιτευχθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία ανταλλαγής αιχμαλώτων, σύμφωνα με τις συνθήκες στο πεδίο», τόνισε ο αξιωματούχος.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος, που είναι κοντά στη Χαμάς δήλωσε ότι οι δύο αντιπροσωπείες θα βρίσκονται στο ίδιο κτίριο και μακριά από τα μέσα ενημέρωσης. «Οι διαπραγματεύσεις στοχεύουν να καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα προετοιμασίας των συνθηκών στο πεδίο για τη μεταφορά των αιχμαλώτων που κρατούνται στη Γάζα, ως προοίμιο για την έναρξη της διαδικασίας ανταλλαγής», είπε.

Ζητά τερματισμό των στρατιωτικών ενεργειών

Η Χαμάς, κατά τη διάρκεια των επαφών με τους διαμεσολαβητές, έχει επιμείνει ότι θέλει να σταματήσει το Ισραήλ τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, να σταματήσει, τις δραστηριότητες με drone και να αποσυρθεί από την Πόλη της Γάζας.

«Παράλληλα με την παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, η Χαμάς και οι οργανώσεις της Αντίστασης θα σταματήσουν επίσης τις στρατιωτικές ενέργειες», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, αναμένεται ότι θα συζητηθούν οι χάρτες που θα δώσει το Ισραήλ με τις διαδρομές και το χρονοδιάγραμμα αποχώρησης, που θα συνδυαστούν με τη διαδικασία ανταλλαγής αιχμαλώτων.

Το αμερικανικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει την απελευθέρωση των υπόλοιπων 48 ομήρων, εκ των οποίων οι 20 εκτιμάται ότι είναι ζωντανοί, μέσα σε τρεις ημέρες. Παράλληλα, προβλέπει την παραίτηση της Χαμάς και τον αφοπλισμό της. Επίσης, το Ισραήλ καλείται να διακόψει την επίθεση, την απόσυρση από μεγάλο μέρος του εδάφους, την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστίνιων κρατουμένων και την άδεια στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και στη συνέχεια, θα επέτρεπε την ανοικοδόμηση της Γάζας.