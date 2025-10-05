Τιμολόγια ρεύματος: Μεγαλύτερη πανευρωπαϊκά η μείωση τον Σεπτέμβριο – Εικόνα σταθερότητας στην ΕΕ

Στα 22,96 λεπτά του ευρώ ανά kWh οι τιμές για τα ελληνικά νοικοκυριά τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τον δείκτη τιμών ενέργειας για οικιακή χρήση (HEPI), από 24,7 λεπτά τον αμέσως προηγούμενο μήνα. Βουτιά 8% και κάτω από τον μέσο όρο των «27», ο οποίος διαμορφώθηκε στα 25,43 λεπτά καταγράφοντας οριακή αύξηση 0,2%.

Μεγαλύτερη πανευρωπαϊκά ήταν η μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τα ελληνικά νοικοκυριά τον προηγούμενο μήνα, όπως δείχνει ο δείκτης τιμών ενέργειας για οικιακή χρήση (HEPI) για τον Σεπτέμβριο. Πιο συγκεκριμένα, η πτώση στην στην Αθήνα (καθώς η έρευνα διεξάγεται σε επίπεδο ευρωπαϊκών πρωτευουσών) διαμορφώθηκε σε 8%, όταν η αμέσως μικρότερη μείωση (που καταγράφηκε στις Βρυξέλλες) δεν ξεπέρασε το 3%.

Η χρέωση για τα εγχώρια οικιακά τιμολόγια ρεύματος ήταν 22,96 λεπτά του ευρώ ανά kWh (συμπεριλαμβάνοντας ρυθμιζόμενες χρεώσεις, τέλη και φόρους), από 24,7 λεπτά τον αμέσως προηγούμενο μήνα. Η «βουτιά» διατήρησε τις τιμές ρεύματος στην Ελλάδα κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, που ήταν 25,43 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης προσδιορίζεται σε μηνιαία βάση από τις Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας της Αυστρίας και της Ουγγαρίας, σε συνεργασία με την εταιρεία VaasaETT. Σύμφωνα με το report Σεπτεμβρίου, η μείωση στη χώρα μας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην δραστική αποκλιμάκωση των χονδρεμπορικών τιμών τον Αύγουστο, καθώς τα περισσότερα κυμαινόμενα τιμολόγια εξαρτώνται από τα επίπεδα της χονδρικής τον προηγούμενο μήνα.

Η εικόνα στην Ευρώπη

Τον Σεπτέμβριο, η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην Ευρώπη παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερή σε σχέση με τον Αύγουστο, σηματοδοτώντας το τέλος της ανοδικής τάσης που καταγράφηκε από τις αρχές του καλοκαιριού και η οποία οφειλόταν κυρίως στην ενίσχυση της ζήτησης λόγω κλιματισμού.

Από τις 33 πρωτεύουσες που περιλαμβάνονται στο δείγμα του ΗΕΡΙ, στις 9 σημειώθηκαν μικρής κλίμακας αυξήσεις τιμών, ενώ σε 18 δεν παρατηρήθηκε καμία μεταβολή στη χρέωση της ηλεκτρικής ενέργειας για τον οικιακό καταναλωτή. Στις υπόλοιπες αγορές καταγράφηκαν ως επί το πλείστον μικρές μειώσεις.

Είναι ενδεικτικό ότι η μεγαλύτερη αύξηση δεν ξεπέρασε το 3% και καταγράφηκε στη Λιθουανία (Βίλνιους) λόγω ενίσχυσης των τιμών χονδρικής. Η εικόνα σταθερότητας φαίνεται και από το γεγονός ότι η μέση χρέωση για τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες των «27», παρουσίασε οριακή αύξηση κατά 0,2%. Πιο συγκεκριμένα, ήταν 25,43 λεπτά ανά κιλοβατώρα τον Σεπτέμβριο, από 25,37 ένα μήνα νωρίτερα.

Τα κυμαινόμενα τιμολόγια

Όσον αφορά τα ελληνικά νοικοκυριά, καθοδική εικόνα σε μηνιαία βάση προκύπτει και αν ληφθούν υπόψη τα δεδομένα μόνο των κυμαινόμενων τιμολογίων (πράσινων και κίτρινων). Ο μέσος όρος τον Σεπτέμβριο διαμορφώθηκε σε αυτή την περίπτωση στα 22,59 λεπτά ανά kWh (συμπεριλαμβάνοντας και πάλι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, τέλη και φόρους), από 24,88 λεπτά ανά kWh τον Ιούνιο.

Λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές στα 15 κράτη-μέλη της Ε.Ε. έως το 2004, το μέσο κυμαινόμενο ελληνικό οικιακό τιμολόγιο ήταν τον προηγούμενο μήνα το 12ο ακριβότερο (ή αλλιώς το 4ο φθηνότερο). Επίσης, κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο των 15 αγορών, ο οποίος ήταν 28,45 λεπτά ανά κιλοβατώρα.