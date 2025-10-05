28χρονος-δισεκατομμυριούχος-της-ΑΙ-συμβουλεύει-τους-εφήβους:-Ξοδέψτε-όλο-τον-χρόνο-σας,-κάνονας-αυτό

Οι έφηβοι που ονειρεύονται μια προσοδοφόρα καριέρα στην τεχνολογία πρέπει να εκμεταλλευτούν στο έπακρο την ευκαιρία να καλλιεργήσουν δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης — βυθιζόμενοι στα εργαλεία δημιουργίας κώδικα που λειτουργούν με AI.

Αυτό συμβουλεύει ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Scale AI, Αλεξάντρ Γουάνγκ.

«Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μάθεις πώς να χρησιμοποιείς τα εργαλεία στο μέγιστο», είπε πρόσφατα στο podcast TBPN (17 Σεπτεμβρίου). Όταν ρωτήθηκε ποια είναι η καλύτερη του συμβουλή για τους νέους, απάντησε: «Είναι αδύνατο να περιγράψω πόσο “ριζοσπαστικοποιήθηκα” από το AI coding».

Τι είναι το “vibe coding”

Το λεγόμενο AI coding — ή όπως λέγεται χαριτολογώντας, vibe coding — σημαίνει ότι μπορείς να δημιουργήσεις πρωτότυπο λογισμικό πληκτρολογώντας απλώς εντολές σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Εφαρμογές όπως οι Replit και Cursor επιτρέπουν ακόμη και σε ανθρώπους χωρίς τεχνικές γνώσεις να γράψουν κώδικα ή να αναπτύξουν μια νέα εφαρμογή.

«Ζούμε μια εκπληκτική στιγμή ασυνέχειας», λέει ο Γουάνγκ στο CNBC. «Αν αφιερώσεις, ας πούμε, 10.000 ώρες παίζοντας με αυτά τα εργαλεία και μαθαίνοντας να τα χρησιμοποιείς καλύτερα από τους άλλους, έχεις ένα τεράστιο πλεονέκτημα».

Ο Γουάνγκ ίδρυσε τη Scale AI το 2016 και την ανέδειξε σε τεχνολογικό “μονόκερο” αξίας 29 δισ. δολαρίων.

Από τον Γκέιτς στον Γουάνγκ

Ο νεαρός δισεκατομμυριούχος παρομοιάζει τη σημερινή εποχή ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης με τις απαρχές της επανάστασης των υπολογιστών— τότε που άνθρωποι όπως ο Μπιλ Γκέιτς εκμεταλλεύτηκαν το προβάδισμα των πρώτων υπολογιστών και λογισμικών.

Ο Γκέιτς έχει διηγηθεί ότι στα εφηβικά του χρόνια έβγαινε κρυφά από το σπίτι του τα βράδια για να περάσει ώρες μπροστά σε υπολογιστές μιας εταιρείας στο Σιάτλ, γράφοντας κώδικα.

Σήμερα, λέει ο Γουάνγκ, οι έφηβοι πρέπει να κάνουν το ίδιο με τα εργαλεία AI: «Αυτό το momentum συμβαίνει τώρα. Αν είσαι 13, πρέπει να ξοδεύεις όλο τον χρόνο σου στο vibe coding. Έτσι πρέπει να ζεις τη ζωή σου».

«Σε 5 χρόνια, όλος ο κώδικας μου θα μπορεί να γραφτεί από AI»

Με προσωπική περιουσία 3,2 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes, και νέα θέση Chief AI Officer στη Meta, ο Γουάνγκ παραμένει ταπεινός απέναντι στη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης: «Μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, όλος ο κώδικας που έχω γράψει στη ζωή μου θα μπορεί να παραχθεί από ένα AI μοντέλο».

Η ιδέα ότι τα συστήματα AI θα μπορούν να αντιγράψουν τη δουλειά ακόμα και των καλύτερων προγραμματιστών έχει ήδη προκαλέσει ανησυχία για το μέλλον του επαγγέλματος. Πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν ήδη εργαλεία AI για να αντικαταστήσουν ανθρώπινους προγραμματιστές.

Γιατί αξίζει να μαθαίνεις κώδικα στην εποχή του AI

Ωστόσο, τόσο ο Γουάνγκ όσο και άλλοι ηγέτες του κλάδου πιστεύουν πως η γνώση προγραμματισμού, σε συνδυασμό με εξοικείωση στα εργαλεία AI, θα είναι καθοριστική δεξιότητα του μέλλοντος.

«Καθώς ο προγραμματισμός γίνεται ευκολότερος, περισσότεροι — όχι λιγότεροι — άνθρωποι πρέπει να μάθουν να γράφουν κώδικα», έγραψε στο LinkedIn ο Άντριου Νγκ, συνιδρυτής του Google Brain. «Μία από τις πιο σημαντικές δεξιότητες του μέλλοντος θα είναι η ικανότητα να λες σε έναν υπολογιστή ακριβώς τι θέλεις να κάνει».

Ο Νγκ χαρακτήρισε την παρούσα στιγμή «την καλύτερη εποχή για να μάθεις προγραμματισμό», εξηγώντας πως όσοι κατανοούν τη «γλώσσα του λογισμικού» θα μπορούν να επικοινωνούν με τα εργαλεία AI πιο αποτελεσματικά — και θα είναι περιζήτητοι από εργοδότες.