shell:-Η-αναστολή-των-αιολικών-έργων-από-τον-Τραμπ-βλάπτει-τις-επενδύσεις

Τον Αύγουστο, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την ακύρωση 679 εκατομμυρίων δολαρίων σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για 12 υπεράκτια αιολικά έργα

Η απόφαση της κυβέρνησης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει πλήρως αδειοδοτημένα υπεράκτια αιολικά έργα είναι «πολύ επιζήμια» για τις επενδύσεις, δήλωσε η Πρόεδρος της Shell στις ΗΠΑ, Κολέτ Χίρστιους, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Κυριακή.

Η επικεφαλής της εταιρείας δήλωσε στην εφημερίδα ότι ενεργειακά έργα με τις απαραίτητες άδειες θα πρέπει να επιτρέπεται να συνεχίζονται και προειδοποίησε ότι το «πολιτικό εκκρεμές» στις ΗΠΑ θα μπορούσε τελικά να στραφεί ξανά εναντίον του τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Πιστεύω ότι η αβεβαιότητα στο ρυθμιστικό πλαίσιο είναι πολύ επιζήμια. Όσο μακριά κι αν κινηθεί το εκκρεμές προς τη μία κατεύθυνση, είναι πιθανό να κινηθεί εξίσου μακριά και προς την άλλη», δήλωσε στην εφημερίδα.

«Σίγουρα θα ήθελα να δω τα έργα που έχουν ήδη λάβει άδεια στο παρελθόν να συνεχίσουν να αναπτύσσονται», πρόσθεσε.

Η Shell δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του πρακτορείου Reuters για σχολιασμό.

Τον Αύγουστο, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την ακύρωση 679 εκατομμυρίων δολαρίων σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για 12 υπεράκτια αιολικά έργα, πλήγμα για έναν κλάδο που υπήρξε κεντρικός στις ενεργειακές και κλιματικές πολιτικές του πρώην Προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Η Shell, εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, απασχολεί πάνω από 11.000 άτομα στις ΗΠΑ και είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Κόλπο του Μεξικού.