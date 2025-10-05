Tραμπικός και φιλοευρωπαίος δηλώνει ο Αντρέι Μπάμπις – Αναζητεί συμμάχους για τη νέα κυβέρνηση της Τσεχίας

Ο δισεκατομμυριούχος Αντρέι Μπάμπις, το κόμμα του οποίου ήρθε πρώτο στις βουλευτικές εκλογές της Παρασκευής και του Σαββάτου στην Τσεχία, θέλησε να καθησυχάσει σχετικά με τα φιλοευρωπαϊκά αισθήματά του μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα το πρωί με τον πρόεδρο της χώρας Πετρ Πάβελ για να αρχίσει συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

«Συζητήσαμε τα αποτελέσματα των εκλογών και για την εικόνα μας στους κόλπους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Βλέπω να κυκλοφορούν στο εξωτερικό αρνητικές πληροφορίες και πιστεύω ότι αυτό δεν είναι σωστό», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός της περιόδου 2017-2021 και πρόσθεσε πως θέλει «η Ευρώπη να λειτουργεί καλά».

«Είμαστε καθαρά φιλοευρωπαίοι και φιλοΝΑΤΟϊκοί», είχε ήδη δηλώσει το βράδυ του Σαββάτου, μετά την ανακοίνωση της νίκης του, ο 71χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος δηλώνει «τραμπικός» και θέλει να μειώσει τη βοήθεια προς την Ουκρανία.

Με 34,51% των ψήφων, δηλαδή 80 έδρες από τις 200 που αριθμεί το κοινοβούλιο, σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, το κόμμα του, το Ano, δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία εδρών.

Το κόμμα του απερχόμενου πρωθυπουργού Φιάλα, Spolu (Μαζί) συγκέντρωσε 23,4% των ψήφων και καταλαμβάνει 52 έδρες. Το φιλελεύθερο κόμμα Stan, που ήταν σύμμαχος του Φιάλα στην απερχόμενη κυβέρνηση, ήρθε τρίτο (11,2%, 22 έδρες).

Ωστόσο ο Μπάμπις ανακοίνωσε πως θέλει να κυβερνήσει μόνος τη χώρα των 10,9 εκατομμυρίων κατοίκων, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπολογίζει στην υποστήριξη του ακροδεξιού κόμματος SPD, που έλαβε το 7,8% των ψήφων (15 έδρες) και του δεξιού κόμματος «Η Φωνή των Αυτοκινητιστών» (6,8%, 13 έδρες).

«Έχουμε 108 έδρες μαζί με τους Αυτοκινητιστές και το SPD, δηλαδή την ίδια αρχική θέση με την απερχόμενη κυβέρνηση. Δεν είναι αυτό που θα προτιμούσαμε, αλλά είναι αυτό που είναι δυνατό», δήλωσε σήμερα Κυριακή ο Μπάμπις.

Ο 71χρονος επιχειρηματίας διεξήγαγε προεκλογική εκστρατεία με βάση την υπόσχεση να αυξήσει τις κοινωνικές παροχές και να μειώσει τη βοήθεια προς την Ουκρανία για να βάλει πρώτα τους Τσέχους.

Ερωτηθείς χθες το βράδυ από το δημόσιο ουκρανικό μέσο ενημέρωσης Suspilne, ο Μπάμπις διαβεβαίωσε πάντως ότι η Πράγα δεν θα αμφισβητήσει πλήρως την υποστήριξή της προς το Κίεβο. «Βοηθούμε την Ουκρανία μέσω της ΕΕ που βοηθεί την Ουκρανία και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα συνεχίσουμε να βοηθούμε», δήλωσε.

Εξάλλου εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Ουκρανία «δεν είναι έτοιμη για την ΕΕ» και τόνισε: «Οφείλουμε κατ’ αρχάς να βάλουμε τέλος στον πόλεμο».

Σύμφωνα με τους παρατηρητές, η επιστροφή του στην εξουσία ενδέχεται να σημάνει προσέγγιση με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, οι οποίες έχουν αρνηθεί κάθε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και εμποδίζουν τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.