    Monday, October 6

    Άλμα 6,7% για την επιβατική κίνηση στο Ελ. Βενιζέλος στο εννεάμηνο – 26,19 εκατ. ταξιδιώτες

    Επιχειρήσεις
    Άλμα 6,7% για την επιβατική κίνηση στο Ελ. Βενιζέλος στο εννεάμηνο – 26,19 εκατ. ταξιδιώτες

    Άνοδο 6,7% παρουσίασε η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 και έφθασε τους 26,19 εκατ. επιβάτες.

    Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΑΑ, η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 2,2% και 8,5% αντίστοιχα.

    Τον Σεπτέμβριο, η επιβατική κίνηση πραγματοποίησε ετήσιο άλμα 5,4% σε 3,48 εκατ. ταξιδιώτες ενώ τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασαν άνοδο, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2024 κατά 2,6% και 6,6% αντίστοιχα.

    Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των εννέα πρώτων μηνών του 2025 ανήλθε σε 219.297, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,6% σε σχέση με το 2024.

    Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 1,0%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 8,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

