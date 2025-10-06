Αγιασμός-της-Βουλής-από-τον-Αρχιεπίσκοπο-Ιερώνυμο-με-πηγαδάκια-και-τετ-α-τετ-βουλευτών-μετά-την-παραίτηση-Τσίπρα

Χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τελέστηκε στη Βουλή ο καθιερωμένος Αγιασμός για την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής συνόδου.

Από τον αγιασμό δεν έλειψαν τα πηγαδάκια των βουλευτών, μιας και το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωση και την παραίτηση του από το βουλευτικό αξίωμα.

Ο φακός «τσάκωσε» τον Σωκράτη Φάμελλο να συζητά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αλλά και με τον Παύλο Πολάκη. Την ίδια ώρα και η Νίκη Κεραμεως συζήτουσε τόσο με τον Άδωνι Γεωργιάδη όσο και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μετά το τέλος της τελετής ο κ. Ιερώνυμος απηύθυνε μήνυμα ενότητας και συνεννόησης προς όλες τις κοινοβουλευτικές δυνάμεις.

«Μαζί με τις ευχές που ακούσαμε από το ευχολόγιο του Αγιασμού θα θέλαμε και εμείς ως εκπρόσωποι της Εκκλησίας παιδιά αυτού του λαού να ευχηθούμε σε εσάς όλους και στον καθένα ξεχωριστά να δοθούν χαριστικά όλα αυτά τα αγαθά από τον Θεό γιατί εσείς ξέρετε καλύτερα από εμάς ότι τα έχουμε ανάγκη.

Ιδιαίτερα αυτή η εποχή – με τις συνθήκες που επικρατούν γύρω – μας μας καλεί όλους μαζί ενωμένους, ξεπερνώντας τις δυσκολίες, τις διαφορετικές τοποθετήσεις ή πεποιθήσεις αλλά πάνω από αυτά να τιμήσουμε την ενότητα την αγάπη μεταξύ μας. Όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν. Ευχόμαστε και εμείς σαν αδελφοί σας και συνεργάτες σας με άλλο τρόπο στον λαό μας στους πιστούς μας όλοι μαζί από κοινού να προσπαθήσουμε. Οι διαφορές έρχονται και παρέρχονται. Η φροντίδα πρέπει να μένει.

Όλοι μαζί να αγωνιστούμε για αυτόν τον λαό ο οποίος πράγματι παραπαίει και χρειάζεται πολύ προσοχή, αγώνας και προσπάθεια. Όλοι μαζί εμείς αλλά και ο λαός μας αυτό εύχεται για εσάς. Δύναμη, υπομονή εργατικότητα και καλή επαφή ο ένας με τον άλλο πνευματική» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.Αμέσως μετά, ο προεδρεύων της Ολομέλειας του σώματος, Γιώργος Γεωργαντάς, ανακοίνωσε ότι κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό η νέα κοινοβουλευτική εβδομάδα προβλέπει:

-Σήμερα την εκλογή κοσμητώρων.

-Αύριο Τρίτη, την εισαγωγή προς επεξεργασία, στην αρμόδια Επιτροπή του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας, με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για όλους».

-Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, τη συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με εξέταση μαρτύρων πρώην επικεφαλής του Οργανισμού.

-Τετάρτη, τη συζήτηση στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του υπουργείο Παιδείας, για τη «Σύσταση Ακαδημιών Επαγγελματικής Κατάρτισης».

-Πέμπτη, τη συζήτηση στην Ολομέλεια της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και του «Ιδρύματος Ωνάσης» και «Αρίονα Ελλάς».

Σε φωτογραφίες από την Ολομέλεια της Βουλής, διακρίνεται πως κατά την τελετή του αγιασμού δημιουργήθηκαν κάποια «πηγαδάκια» ανάμεσα σε βουλευτές. Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να μιλά τόσο με την Νίκη Κεραμέως, όσο και με τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος φαίνεται να μιλά με την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και με τον Παύλο Πολάκη.

Δείτε φωτογραφίες: