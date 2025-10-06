Αγροτικές-επιδοτήσεις-αναβάλλονται,-βιολογικά-στις-καλένδες,-οι-5-ρίζες-του-ελαιοκομικού-μητρώου-μας-μάραναν…

Με τις πρώτες βροχές ο μέσος γεωργός πρέπει να λύσει μια εξίσωση ανώτατου βαθμού για να απαντήσει στο ετήσιο ερώτημα: τι θα σπείρουμε φέτος;

Με τις πρώτες βροχές ο μέσος γεωργός, άρα και ο γράφων, πρέπει να λύσει μια εξίσωση ανώτατου βαθμού για να απαντήσει στο ετήσιο ερώτημα: τι θα σπείρουμε φέτος; Σε ένα πρωτόγνωρα δυσμενές οικονομικό, κλιματικό, περιβαλλοντικό και διοικητικό πλαίσιο, είσαι υποχρεωμένος να πάρεις την απόφαση μέχρι τέλος του μήνα.

Κι ενώ πασχίζεις να βγάλεις άκρη, έρχονται και προστίθενται νέοι άγνωστοι στην εξίσωση: η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, καταβλητέας πριν την 28η Οκτωβρίου από γεννήσεως του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ, φέτος αναβάλλεται για ευθετότερο χρόνο. Και ως καλός χριστιανός, έχοντας λάβει το πρώτο ράπισμα, γυρίζεις το μάγουλο για το δεύτερο: πρωί πρωί της Παρασκευής 3 οκτωβρίου, ο Υπουργός ΥΠΑΤ ανακοινώνει κάτι εξίσου πρωτοφανές: οι ενισχύσεις για όσους έχουν ενταχθεί τα τελευταία 3 χρόνια στο πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας, μάλλον δεν θα καταβληθούν, διότι οι περισσότεροι ενταγμένοι κορόιδευαν αλλά κι εμείς δεν φροντίσαμε να τους ελέγξουμε…

Και μιλάμε για πάνω από 22.000 αγρότες σε ολόκληρη τη χώρα (ο γράφων δεν ανήκει σε αυτή την ομάδα), με το ποσό να ανέρχεται σε 385 εκατ. ευρώ!

Αναστολή για το ελαιοκομικό Μητρώο

Ευτυχώς, υπάρχουν και υπέροχα νέα, όπως θα έλεγε και ο Πρόεδρος Τραμπ: μόλις μία ημέρα πριν την επίσημη έναρξη εφαρμογής του ελαιοκομικού μητρώου, ανακοινώνεται οτι η εφαρμογή του αναβάλλεται για ευθετότερο χρόνο. Ξέρετε, αυτού του μητρώου όπου θα καταγραφεί και η τελευταία ρίζα ελιάς στην επικράτεια, ώστε με βάση αυτό να ασκηθεί η ανάλογη πολιτική για την προάσπιση του εθνικού μας προϊόντος. Ξέρετε τώρα εσείς, όπως δηλαδή κάναμε και με το κρασί, όπου υπάρχει το αντίστοιχο αμπελουργικό μητρώο αλλά ο κλάδος δεν γνωρίζει απογείωση σαν συνέπεια μέτρων πολιτικής που βασίστηκαν σε αυτό. Ή και τη φέτα όπου είναι καταγεγραμμένα όλα τα αμνοερίφια της χώρας αλλά από πολιτική τίποτε!!!

Υπήρξε μια εμμονή του ΥΠΑΑΤ να καταγραφούν όλες ανεξαρτήτως οι ελιές, αλλιώς δεν θα μπορούσες να πας στο λιοτρίβι. Αυτό, κατά την ταπεινή γνώμη του γράφοντος δείχνει άγνοια των συνθηκών που επικρατούν, ή το πιό πιθανό αδιαφορία, στην Ελληνική περιφέρεια, τόσο από τους αρμόδιους να ασκήσουν πολιτική, όσο και από τους πολιτικούς προισταμένους που τελικά υπέγραψαν το τερατούργημα. Εαν επιμείνουν, θα δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ποτοαπαγόρευσης: θα πηγαίνουμε τις ελιές στο λιοτρίβι νύχτα και μόνο όταν μας αναβοσβήσουν από μακρυά τα φώτα, σήμα οτι ήλθε η σειρά μας…

Εαν περιορίζονταν στη φάση αυτή τουλάχιστον το μητρώο, στους ενεργούς ελαιοπαραγωγούς, αυτούς δηλαδή που πουλούν λάδι και ζουν από αυτό, τότε δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αλλά να θέλει να φτάσει μέχρι το δικό μου επίπεδο ή του φίλου μου του Τάκη, που μας άφησαν οι γονείς μας από 10 δένδρα, έτσι να τους θυμόμαστε πάει πολύ! Η εμμονή αυτή δεν στρέφεται εναντίον εμού και του Τάκη, αλλά ενάντια στην ίδια την παράδοσή μας.

Ναι, θέλουμε ελαιόλαδο στο τραπέζι μας βγαλμένο από τις οικογενειακές μας ρίζες και μας είναι αδιάφορο εαν αυτές θα επιδοτηθούν με το ποσό των 100 ή 200 ευρώ. Εμείς, ο Κώστας, εγώ και χιλιάδες άλλοι Ελληνες πολίτες, μαζεύουμε τις 10 ρίζες ελιές μας ο καθένας, μέσα στις φθηνοπωρινές λάσπες, όχι για να τα κονομίσουμε, αλλά για να αποτίσουμε φόρο τιμής στους προγόνους μας και στην ελληνικότητα του προϊόντος. Τώρα, εαν όλα αυτά όσοι διαπραγματεύονται με τις Βρυξέλλες για τα μητρώα και τις επιδοτήσεις τα γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, πρόβλημά τους.

Οταν οι πάσης φύσεως διατάξεις προσγειωθούν στην πραγματικότητα, τότε θα σταματήσουν και οι αναβολές και το μητρώο θα γίνει χωρίς τις 20 δικές μας ρίζες ελιές. Μέχρι τότε όμως το θέμα θα σέρνεται, όπως το σύνολο της ελληνικής αγροτικής οικονομίας!!!

Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια κι ας μη μας γοητεύει καθόλου. Οι Ιταλοί έχουν το Made on Italy σημαία τους και βγαίνουν στα λιμάνια με ψαρόβαρκες να εμποδίσουν την εισαγωγή καναδέζικου σιταριού που θα χρησιμοποιήσουν οι μακαρονάδες τους. Οχι κύριοι φωνάζουν, Made in Italy σημαίνει ιταλικό ζυμαρικό από ιταλικό σιτάρι, δεν θα δουλεύουμε εμείς για να τα κονομάτε εσείς. Ερώτηση προς κάθε Ελληνα: ας αναφερθεί μια αντίστοιχη πράξη προάσπιση της Ελληνικότητας του οποιοδήποτε από τα πολλά χαρακτηριστικά προιόντα που διαθέτουμε…

Ψάξε, ψάξε δεν θα το βρεις…

Αργεί ακόμη η προκαταβολή ενιαίας ενίσχυσης

Πριν λίγες ημέρες ανακοινώθηκε εμμέσως ότι δεν θα δοθεί η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης ύψους 1 δισ. στην συνηθισμένη ώρα της, με πρόφαση οτι καμιά 1500/αριά αγρότες δεν είχαν συμπληρώσει σωστά το ΑΤΑΚ των χωραφιών τους και δόθηκε παράταση μέχρι στις 20 Οκτωβρίου για να μη χάσουν κι αυτοί τα χρήματά τους. Έπεσε πολύ γέλιο στα καφενεία!!! Να σημειωθεί οτι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, επέλεξε με μια θαρραλέα δήλωση να παραδεχτεί ότι στο θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ αποτύχαμε. Δυστυχώς, η στάση αυτή δεν υιοθετήθηκε από άλλα στελέχη που εμπλέκονται στο θέμα. Με πλήθος δικαιολογιών, αναβολών, ακατάλυπτων δηλώσεων από την περασμένη άνοιξη μέχρι τώρα, φτάσαμε να λέμε οτι ίσως το Νοέμβριο, αλλά πιο πιθανό τον Δεκέμβριο ίσως και να δοθούν τα χρήματα στους αγρότες.

Ακόμη και σήμερα, οι δικαιούχοι βιολογικών ενισχύσεων δεν ξέρουν εαν θα πληρωθούν ή όχι. Η δήλωση του Υπουργού, επιμένει στους ελέγχους. Τώρα τι έλεγχο να κάνεις για βιολογικά 2 χρόνια μετά μέσα στο καταχείμωνο, είναι ένα ακόμη θέμα προς διευκρύνιση.

Πάντως οι αγρότες στις μεταξύ τους συζητήσεις, έχοντας χάσει κάθε ελπίδα να δουν λεφτά στους λογαριασμούς τους, λένε οτι περιμένουν ακόμη χειρότερα. Επισημαίνουν μάλιστα οτι θα είναι οι ίδιοι και όχι οι αρμόδιοι που θα πάνε στο γεωπόνο άφραγκοι να πάρουν εφόδια για να σπείρουν και θα του πουν «γράψτα». Κι αυτός με τη σειρά του ως πόσα θα γράψει, δεν είναι και τράπεζα… Υποθέτουν ότι πίσω από τις παλληνοδίες αυτές, υπάρχει η άκαμπτη στάση της ΕΕ, η οποία άλλωστε μας έχει προειδοποιήσει γραπτώς ότι μετά την 2α Νοεμβρίου, ίσως (sic) υπάρξει αναστολή των μηνιαίων πληρωμών προς την χώρα μας.

Ενας μήνας έμεινε ακριβώς και θα ξέρουμε ποιός έχει το δίκιο με το μέρος του.

Τα ποσά είναι μεγάλα και επηρεάζουν όλη την οικονομία

Το χάος που επικρατούσε στο χώρο των βιολογικών προιόντων, είναι γνωστό τοις πάσι εδώ και πολύ καιρό. Ηδη ο Υπουργός είχε δηλώσει από τον Ιούνιο μήνα οτι ένας στους δύο δικαιούχους λέει ψέματα. Εαν είχε τότε θέσει το θέμα της πιθανότητας να ακυρωθεί το πρόγραμμα, τώρα οι δικαιούχοι δεν θα ξεσηκώνονταν. Και λέμε δικαιούχοι και όχι υποψήφιοι, διότι έχει υπογραφεί η Υπουργική Απόφαση πληρωμής των βιολογικών γεωργών, με δέσμευση 385 εκατ. ευρώ. Οι τίμιοι αγρότες, που είναι λέει ο διακαής πόθος του Υπουργείου, δεν θα είχαν καλλιεργήσει μια ακόμη χρονιά με βιολογικό τρόπο, που σημαίνει άφθονη εργασία και πολλά περισσότερα έξοδα από τον συμβατικό τρόπο. Θα είχαν κάνει και κανένα μπάνιο στη θάλασσα βρε αδελφέ…

Πριν κλείσουμε κι επειδή λειτουργούμε σε οικονομική εφημερίδα, να αναφέρουμε επιγραμματικά στα ποσά που καθυστερούν να πληρωθούν στους αγρότες και να τα συγκρίνουμε με εθνικολογιστικά μεγέθη! Συνολικά 600 εκατ. ευρώ δεν έχουν καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από επιδοτήσεις του έτους 2024, που θα έπρεπε να καταβληθούν μέχρι 30 Ιουνίου 2025. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 0,0022% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας! Κι εάν αυτό σας φαίνεται αμελητέο, πως σας φαίνεται οτι αυτό ισούται με το Ακαθάρστο Εγχώριο Προιόν της πρωτογενούς παραγωγής!!! Με δεδομένο οτι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν είναι της τάξης των 225 δισ. ευρώ και η αγροτική παραγωγή ισούται με το 2,5% αυτού του ποσού, σημαίνει οτι το ακαθάριστο αγροτικό προιόν είναι 560 εκ ευρώ, όσο δηλαδή και το ποσό που έχει καθυστερήσει να καταβληθεί.

Οι επιπτώσεις της καθυστέρησης αυτής θα φανούν στην πράξη σε δύο μήνες, όταν στο τέλος του χρόνου, οι οίκοι αξιολόγησης θα μας ζητήσουν το λόγο γιατί δεν πετύχαμε το στόχο μας στην ανάπτυξη κατά 0,1 ή 0,2%. κι εμείς τι να τους πούμε, οτι φροντίζαμε να μη μας ξεφύγει καμιά ελιά από το ελαιοκομικό μητρώο και δεν φροντίσαμε να μοιράσουμε σωστά τα λεφτά στους αγρότες κι αυτοί με τη σειρά τους στην αγορά.

Ούτε ψύλλος στον κόρφο, αυτού που θα αναλάβει να κάνει την κουβέντα αυτή…