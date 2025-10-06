Αιφνιδιασμός-στον-ΣΥΡΙΖΑ:-Ο-Τσίπρας-ενημέρωσε-το-πρωί-τον-Σωκράτη-Φάμελλο-για-την-παραίτησή-του

Κάτι περισσότερο από κεραυνοβολημένα είναι τα στελέχη της Κουμουνδούρου με την απόφαση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα να αιφνιδιάσει άπαντες σήμερα, παραιτούμενος από το βουλευτικό αξίωμα.

Ο κ. Τσίπρας επικοινώνησε τηλεφωνικά, κατά πληροφορίες, σήμερα το πρωί με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο, όπως και με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, προκειμένου να τους γνωστοποιήσει την απόφασή του, εκπλήσσοντας το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού του κόμματός του.

Χαρακτηριστικό της έκπληξης είναι το γεγονός ότι στην Κουμουνδούρου δεν έχει ακόμη, κατά πληροφορίες, συζητηθεί αν θα του ανασταλεί και η κομματική ιδιότητα, ενώ τον απόλυτο αιφνιδιασμό βίωσαν ακόμη και κορυφαία στελέχη που βρίσκονται κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό.

«Σφίγγες» οι βουλευτές

Δεν είναι τυχαίο ότι ως «σφίγγες» λειτουργούν τα τελευταία λεπτά ακόμη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφορικά με τα επόμενα βήματα του κ. Τσίπρα, ενώ η πλειοψηφία τους δηλώνει αιφνιδιασμένη σε μια ημέρα που άπαντες δίνουν το παρών στη Βουλή, λόγω του αγιασμού.

Την ίδια στιγμή, «συνεχίζουμε κανονικά» είναι το πρώτο μήνυμα που εκπέμπει η Κουμουνδούρου, παρότι ο Σωκράτης Φάμελλος είχε, σύμφωνα με πληροφορίες, προγραμματισμένη ραδιοφωνική συνέντευξη τις στιγμές που επικοινώνησε μαζί του ο Αλέξης Τσίπρας, βιώνοντας και εκείνος τον αιφνιδιασμό.

Άλλωστε, ο κ. Φάμελλος είχε δρομολογήσει από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο και απέστειλε σήμερα επιστολή προς τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με την οποία ζητά την ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας για την άμεση απόσυρση του αντεργατικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης.

Ανταποκρινόμενος στο ισχυρό αίτημα της κοινωνίας και στην αγωνία των εργαζομένων, που αγωνίζονται για καλύτερους μισθούς, ασφάλεια και αξιοπρέπεια, όπως ανέφεραν κομματικές πηγές, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να ενώσει τις δυνάμεις και τις προοδευτικές φωνές της χώρας, προκειμένου να αποτραπεί η συζήτηση και ψήφιση ενός νομοσχεδίου που επιβάλλει τον εργασιακό μεσαίωνα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων και να αγωνίζεται για Συλλογικές Συμβάσεις, εργασιακά δικαιώματα και μια δίκαιη Προοδευτική Ελλάδα.