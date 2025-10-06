Ανδρουλάκης:-Ο-Τσίπρας-σκηνοθέτησε-τη-διάλυση-του-κόμματός-του

Για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του ιδιότητα μίλησε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην εκπομπή Press Talk του ΕΡΤnews με τον Απόστολο Μαγγηριάδη, τονίζοντας ότι «από την πρώτη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματός του, σχεδίασε και σκηνοθέτησε τη διάλυσή του με διάφορους τρόπους στο παρασκήνιο με αποτέλεσμα σήμερα να φιλοδοξεί να επανέλθει ξανά στο προσκήνιο, μακριά από το κόμμα του».

Ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει τον αγώνα του. «Έχουμε μόνο έναν στόχο, να υπάρξει πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Και επειδή υπάρχει μια γνήσια αγωνία του κόσμου του προοδευτικού για να υπάρχει ένας ισχυρός αντίπαλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, θέλω να σας πω ότι αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε σε τυχοδιωκτικές συμπεριφορές, ούτε σε παρασκηνιακές διαδικασίες», συμπλήρωσε. Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «η κεντροαριστερά και ο προοδευτικός κόσμος χρειάζονται ένα πραγματικά διαφορετικό μοντέλο εξουσίας, διακυβέρνησης και πολιτικής νοοτροπίας».

«Το άρθρο 86 πρέπει να τροποποιηθεί»Σχετικά με το άρθρο 86, σημείωσε ότι «δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα όπου ο πρωθυπουργός αποφασίζει και εμποδίζει σε τόσες υποθέσεις να ερευνηθούν οι υπουργοί του. Δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα όπου έχει δικαιωθεί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το Συμβούλιο Επικρατείας και ο πρωθυπουργός απαγορεύει η απόφαση να εφαρμοστεί».

Ο ίδιος ανέφερε ότι εγγυάται στον ελληνικό λαό «ότι τα τραύματα στους θεσμούς που ζούμε τα τελευταία χρόνια και με την προηγούμενη κυβέρνηση και με αυτή την κυβέρνηση θα κλείσουν οριστικά με θεσμικό τρόπο. Ποιος είναι αυτός; Αλλαγή του άρθρου 86, το οποίο πρέπει να τροποποιηθεί. Δεν θα μπορεί να κρυφτεί κανείς πίσω από το άρθρο 86».

«Πρώτον, δεν θα μπορεί η πλειοψηφία να εμποδίσει την έρευνα της δικαιοσύνης. Δεύτερον, η ηγεσία της Δικαιοσύνης δεν θα επιλέγεται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό».

Ο κ. Ανδρουλάκης εξήγησε ότι «η τροποποίηση μπορεί να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί ο υπουργός να υπογράφει χωρίς φόβο, αλλά να μην μπορεί ο υπουργός και ο πρωθυπουργός να τον καλύπτουν και να εμποδίζουν τη Δικαιοσύνη να τους διερευνήσει σε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες».

