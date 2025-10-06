Ασπίς-Πρόνοια:-Δεξαέξι-χρόνια-ομηρίας,-επιτάχυνση-ζητά-η-ΕΑΔΕ

Η υπόθεση της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, που παραμένει ανοιχτή για περισσότερα από 16 χρόνια, εξακολουθεί να αποτελεί μια εκκρεμότητα η οποία χρειάζεται άμεσα να κλείσει και να ενισχυθεί περαιτέρω το κύρος και η αξιοπιστία της Ιδιωτικής Ασφάλισης στη χώρα μας, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Ενωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος.

Οπως αναφέρει η ΕΑΔΕ, δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι, με ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις απέναντί τους, εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθεστώς αβεβαιότητας καθώς δεν έχει ακόμη γίνει η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, παρά το γεγονός ότι πλέον με τον μόνιμο μηχανισμό αποζημίωσης που προβλέπεται στον νόμο 5193/2025 και αφορά και τους ζημιωθέντες της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, η πολιτεία μπορεί να επισπεύσει τις σχετικές ενέργειες.

Η ΕΑΔΕ επισημαίνει ότι:

• Η πολυετής εκκρεμότητα αναδεικνύει την ανάγκη να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των θεσμών μας

• Παρά τις προσωρινές διανομές και την πρόοδο στην αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, η παρέλευση τόσων ετών δημιουργεί καθεστώς ομηρίας των δικαιούχων και επηρεάζει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τον θεσμό της Ιδιωτικής Ασφάλισης

• Η οριστική επίλυση του ζητήματος δεν αποτελεί μόνο δικαίωση για τους δικαιούχους, αλλά και ουσιαστικό βήμα για την ενδυνάμωση της αξιοπιστίας της ασφαλιστικής αγοράς

Ως ΕΑΔΕ, στηρίζουμε κάθε δίκαιη, νόμιμη και άμεση πρωτοβουλία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης και την απόδοση των ποσών στους δικαιούχους. Καλούμε την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς να επιταχύνουν τις ενέργειες, αξιοποιώντας τα προβλεπόμενα θεσμικά εργαλεία, ώστε να δοθεί οριστικό τέλος στην υπόθεση της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ. Η ολοκλήρωσή της θα ωφελήσει όλους: ασφαλισμένους, αγορά, κοινωνία, καταλήγει η ανακοίνωση.