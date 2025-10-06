Γεωργιάδης:-Η-Κωνσταντοπούλου-είχε-2,5-χρόνια-ανοιχτό-τον-φάκελο-να-κάνει-το-αίτημα-για-τις-τοξικολογικές-και-2,5-χρόνια-το-ξέχασε

«Λέμε ξεκάθαρα ότι πρέπει το αίτημα του κυρίου Ρούτσι να γίνει δεκτό, να γίνουν οι τοξικολογικές εξετάσεις στα οστά και ό,τι άλλο θέλουν οι γονείς για να μην τους μείνει καμία αμφιβολία, αλλά να μην καθυστερήσει η δίκη» είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και το αίτημά του για εκταφή του παιδιού του για τοξικολογικές εξετάσεις.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση θέλει να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στο παιδί του κ. Ρούτσι, ενώ εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντάς την κακό άτομο, που αδιαφορεί αν πάθει κάτι ο Πάνος Ρούτσι.

Είπε συγκεκριμένα ο κ. Γεωργιάδης: «Θα μπορούσα κι εγώ όπως κάνουν κάποιοι, να βγω και να πω «να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα του κυρίου Ρούτσι» και να μ’αγαπάει ο κόσμος και να λένε «τι καλό παιδί είναι ο Άδωνις». Σε ερώτηση για το αναφέρεται στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια που δήλωσε κάτι αντίστοιχο στη Βουλή, είπε «Σε όσους το είπαν αναφέρομαι, όποιοι κι αν ήταν, δεν βάζω ονόματα. Θα μπορούσα να το έχω κάνει να φαίνομαι καλός, υπάρχουν κάποιοι που με λαϊκισμό λένε σε όλα ”ναι”».

Έπειτα ανέφερε ότι ο κόσμος χειραγωγείται και παρασύρεται από την άποψη πως η κυβέρνηση θα έπρεπε να πει ναι σε ό,τι ζητά η οικογένεια του κ. Ρούτσι εξηγώντας: «Η κυρία Κωνσταντοπούλου, συνήγορος του κυρίου Ρούτσι είχε 2,5 χρόνια ανοιχτό τον φάκελο να κάνει το αίτημα για τις τοξικολογικές εξετάσεις. Δυόμιση χρόνια το ξέχασε. Πότε το κατέθεσε; Όταν έκλεισε ο φάκελος. Γιατί το κατέθεσε όταν έκλεισε ο φάκελος και αφού ξεκίνησε απεργία πείνας ο κύριος Ρούτσι; Στο μυαλό της είχε ”πώς θα κατορθώσω να ανοίξει ξανά η ανακριτική διαδικασία”. Αυτό σημαίνει ”δεν θα ξεκινήσει η δίκη”. Αρα η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έκανε το αίτημα όταν ήταν ανοιχτή η ανακριτική διαδικασία και το έκανε μόλις έκλεισε. Η ίδια έχει πολιτικό και οικονομικό συμφέρον από αυτή την ιστορία. Δεν την ενδιαφέρουν τα Τέμπη, την νοιάζει το δικηγορικό της γραφείο και χρησιμοποιεί τη Βουλή για να διαφημίσει το γραφείο της. Το πολιτικό της συμφέρον είναι πως όσο ανεβαίνει η υπόθεση των Τεμπών, ανεβαίνει και η ίδια στις δημοσκοπήσεις. Όταν πέφτει το θέμα, πέφτει και το ποσοστό της. Η κυρία Κωνσταντοπούλου θέλει αυτή η υπόθεση να κρατηθεί στην επικαιρότητα όσο γίνεται περισσότερο και εγγύτερα στις εκλογές. Της είναι αδιάφορο αν θα πάθει κακό ο κύριος Ρούτσι. Δεν έχει μέσα της ανθρώπινο αίσθημα, αυτό πιστεύω. Είναι ψυχρό άτομο, συμφεροντολόγος. Εχει στήσει μια παγίδα πώς δεν θα ξεκινήσει η δίκη. Δεν είναι όλοι οι γονείς μαζί της, κάποιοι θέλουν να ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη».

Και συνέχισε: «Η ξεκάθαρη θέση μου είναι: Πρέπει το αίτημα του κυρίου Ρούτσι να γίνει δεκτό, να γίνουν οι τοξικολογικές εξετάσεις στα οστά και ό,τι άλλο θέλουν οι γονείς για να μην τους μείνει καμία αμφιβολία. Λέω κάτι διαφορετικό από τον κύριο Δένδια; Προσθέτω όμως: πρέπει να γίνει με τέτοιο δικονομικά τρόπο ώστε να μην οδηγήσει σε καθυστέρηση της έναρξης της δίκης. Όλοι οι καλοί συνάδελφοι που είπαν το ένα, έπρεπε να πουν και το άλλο για να καλύψουν όλους τους γονείς. Πρέπει οι Εισαγγελείς να βρουν τον σωστό τρόπο να ικανοποιηθεί το αίτημα του κ. Ρούτσι και να αρχίσει η δίκη στην ώρα της.

Η κυβέρνηση θέλει να γίνουν οι τοξικολογικές. Να γίνουν 100 τοξικολογικές και να γίνει και ό,τι άλλο θέλουν οι γονείς. Έχουμε μεγαλύτερο πολιτικό συμφέρον να γίνουν οι τοξικολογικές γιατί αν δεν γίνουν θα υπάρχει μια συνωμοσία ότι θέλουμε να καλύψουμε τον λαθρέμπορο με το ξυλόλιο. Αν γίνουν και βγουν καθαρές, θα βγει η Κωνσταντοπούλου και θα τις αμφισβητεί. Σε ερώτηση για το αν έγιναν στα θύματα τοξικολογικές, ο ίδιος απάντησε ότι έγινε μόνο στον οδηγό και τον μηχανοδηγό καθώς το δυστύχημα αντιμετωπίστηκε ως τροχαίο».

«Γιατί είπα ότι όταν κάποιος δεν είναι καλά τον κάνε σε νοσοκομείο, όχι σε ξενοδοχείο»

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στο ζήτημα που προέκυψε με την προ ημερών δήλωσή του πως όταν κάποιος δεν είναι καλά, τον πάνε σε νοσοκομείο και όχι σε ξενοδοχείο.

«Η εμπλοκή μου προέκυψε θεσμικά. Κλήθηκα να διαχειριστώ το πώς θα εξασφαλίσουμε την καλή υγεία ενός απεργού πείνας για πολλές ημέρες στο Σύνταγμα. Για να είμαι βέβαιος για την υγεία του ανθρώπου έχω δώσει εντολή το ΕΚΑΒ να είναι μόνιμα εκεί. Με εντολή μου τρεις φορές την ημέρα πηγαίνουν οι γιατροί και τον ρωτούν αν θέλει κάτι και τρεις φορές την ημέρα ως τώρα απορρίπτει κάθε εξέταση από το ΕΚΑΒ», είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Πάνω στο δράμα ενός δυστυχούς πατέρα -που όλοι τον συμπονούμε- έχει στηθεί μια επικοινωνιακή προσπάθεια που ως παράδειγμα αυτής θα φέρω το εξής. Εγω βγήκα στα κανάλια και είπε πως όταν κάποιος αισθάνεται αδιαθεσία, δεν τον πάνε σε ξενοδοχείο, τον πάνε σε νοσοκομείο. Το έχω πει για να προσβάλω τον κύριο Ρούτσι; Οταν μια είδηση παρουσιάζεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο από όλα τα μέσα, είναι τυχαίο ή σημαίνει πως κάποιος την έχει διαρρεύσει;»

Στη συνέχεια έδειξε τίτλους από αρκετές ιστοσελίδες που ανέφεραν ότι ο κ.Ρούτσι μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο λόγω της επιβαρυμένης υγείας του. Όταν τον ρώτησαν αν γνωρίζει ποιος το διέρρευσε, ο ίδιος αποκρίθηκε «οι άνθρωποι δίπλα στον κ. Ρούτσι προφανώς».

Και κατέληξε: «Ο κ. Ρούτσι είπε ο ίδιος αργότερα πως δεν πήγε στο ξενοδοχείο επειδή αισθάνθηκε κάπως, δεν είχε κανένα θέμα υγείας, αλλά πήγε γιατί ήταν η πορεία και ήθελε να προστατευτεί. Αυτοί που διέρρευσαν αυτή την είδηση, όχι ο κ. Ρούτσι, το έκαναν για να προκαλέσουν ανησυχία στον ελληνικό λαό για την υγεία του;».

Λέγοντας λοιπόν ότι όταν κάποιος δεν είναι καλά, δεν τον πάνε σε ξενοδοχείο, αλλά σε νοσοκομείο, δεν ήθελα να προσβάλω τον κύριο Ρούτσι. Ηθελα να χαλάσω τη σούπα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και των περί αυτής, οι οποίοι με δόλο παίζοντας με το συναίσθημα των Ελλήνων, πάνε να χειραγωγήσουν τη κοινή γνώμη».

Ειδήσεις σήμερα:

Δυτικά των Ψαρών σε διεθνή ύδατα το Πίρι Ρέις: Σε επιφυλακή το ΠεντάγωνοΝέα 48ώρη κακοκαιρία από σήμερα στη χώρα μας – Ποιες περιοχές θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας – Το χρονικό του εγκλήματος