Γεωργιάδης:-Μεγάλη-πράξη-αλτουισμού-η-δωρεά-οργάνων

Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ εγκρίθηκε από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας, με το οποίο τροποποιείται σύμβαση δωρεάς ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και το ίδρυμα Ωνάση.

Το αντικείμενο της δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση συνίσταται στη διαμόρφωση νέας πτέρυγας στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, νέας καρδιοχειρουργικής κλινικής παίδων στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και στην αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του. Με το σχέδιο νόμου τροποποιείται η διαδικασία παράδοσης του συγκεκριμένου έργου. «Δεδομένου ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η προσωρινή παραλαβή του χωρίς να διαπιστωθούν ελλείψεις και προβλήματα, με την κύρωση της προτεινόμενης σύμβασης θα καταστεί δυνατή η άμεση θέση σε λειτουργία της νέας πτέρυγας, επ’ ωφελεία των ασθενών και του κοινωνικού συνόλου», αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου. Επιφύλαξη, για την τελική τους στάση στην ολομέλεια δήλωσαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης-το ΠΑΣΟΚ δήλωσε υπέρ- ενώ το ΚΚΕ δήλωσε «παρών» στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

«Το έργο αυτό δεν εκτελείται δημοσία δαπάνη, είναι σύμβαση δωρεάς. Παραμένει, όμως, ένα έργο δημοσίου ενδιαφέροντος καθώς αφορά το Ωνάσειο Νοσοκομείο. Έχει γίνει προσωρινή παραλαβή σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, χωρίς να διαπιστωθεί καμία έλλειψη, κανένα πρόβλημα, καμία ανάγκη τροποποίησης», είπε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Με την ψήφιση της προτεινόμενης ρύθμισης, είπε η κ. Αγαπηδάκη, «θα μπορέσουμε να έχουμε άμεσα σε χρήση τη λειτουργία της νέας πτέρυγας, προκειμένου να φροντίσουμε να εξυπηρετούνται γρηγορότερα και νωρίτερα οι ασθενείς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο σε αυτή τη νομοθετική ρύθμιση, το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία ή να στερείται λογοδοσίας ή διαφάνειας ή οτιδήποτε. Μιλάμε για ένα υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, του οποίου ερχόμαστε να κάνουμε χρήση απλά και μόνο για να επιταχύνουμε τη λειτουργία της νέας πτέρυγας και τίποτα παραπάνω».

«Είκοσι μια του μηνός Οκτωβρίου έχουμε τα εγκαίνια του μεταμοσχευτικού κέντρου στη νέα πτέρυγα του Ωνασείου νοσοκομείου. Βάση των διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος γενικά για τις δωρεές, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τα εγκαίνια και να λειτουργήσει κανονικά 21 Οκτωβρίου αν και είναι τελείως έτοιμο, αν δεν φέρναμε το σχέδιο νόμου», είπε ο υπουργός Υγείας ‘Αδωνις Γεωργιάδης και ενημέρωσε: «ο ένας από τους στόχους μου στη νέα πτέρυγα του Ωνασείου- και έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία και έχουμε φέρουμε εκπαιδευτές από το εξωτερικό- είναι από τις αρχές του 2026, η Ελλάδα να μπορεί να κάνει μεταμοσχεύσεις και σε παιδιά. Εννοώ μεταμοσχεύσεις ήπατος, που δεν έκανε μέχρι τώρα και καρδιάς. Μεταμοσχεύσεις τέτοιες θα κάνει η Ελλάδα από αρχές του 2026, σε αυτή την πτέρυγα του Ωνασείου που τώρα παραλαμβάνουμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε ήδη καλέσει τους Γερμανούς εκπαιδευτές στο Ωνάσειο και έχουν ξεκινήσει την εκπαίδευση των δικών μας γιατρών, για να μπορούμε να κάνουμε αυτές μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα».

Η Κυβέρνηση, είπε ο υπουργός Υγείας, δίνει μεγάλη βαρύτητα στις μεταμοσχεύσεις. «Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την διακυβέρνηση το 2019, ένας από τους στόχους που έθεσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργείο Υγείας, ήταν η αύξηση του αριθμού των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα και έχουμε κάνει πολλά βήματα γι’ αυτό», είπε ο κ. Γεωργιάδης και αναφέρθηκε στα βήματα που έχουν γίνει, δηλαδή την πρόσληψη συντονιστών για τις μεταμοσχεύσεις, την ίδρυση της Πανεπιστημιακής Κλινικής Μεταμόσχευσης Ήπατος στο Λαϊκό Νοσοκομείο, την αύξηση των δωρητών. «Προχωράμε σταθερά σε πολύ μεγάλη αύξηση των δωρητών οργάνων σώματος και στις μεταμοσχεύσεις συνολικά στη χώρα», είπε ο υπουργός Υγείας και σημείωσε: «Ήδη, από την Παρασκευή το βράδυ, μέσω της ΗΔΙΚΑ, στέλνεται σε όλους τους Έλληνες πολίτες, μέχρι πριν από λίγο είχαν σταλεί περίπου ενάμιση εκατομμύριο ηλεκτρονικά μηνύματα, μέχρι την Παρασκευή θα λάβουμε και τα 11 εκατομμύρια, όσοι έχουμε - ενεργό στον gov.gr, όλοι θα πάρουμε μήνυμα μέσω της ΗΔΙΚΑ. Το μήνυμα αυτό θα έρθει από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, έχει ως τίτλο Δωρεά Οργάνων Περισσότερη Ζωή. Θέλω να πω και από το ιερό βήμα της Βουλής των Ελλήνων, ότι καλώ τον κόσμο να το κάνει, είναι πράξη πολύ μεγάλου αλτρουισμού. Λέω στον κόσμο, μην το φοβηθείτε, να το κάνετε. Να το κάνουμε όλοι. Είναι μεγάλη πράξη αλτρουισμού. Ξεπερνάει φυσικά τα Κόμματα και τις πολιτικές μας αντιπαραθέσεις αυτό, είναι καθαρά ανθρώπινο ζήτημα και θα κάνει μεγάλη διαφορά, εάν μπορέσουμε να πιάσουμε έναν μεγάλο αριθμό. Εγώ έχω προσδοκία να πιάσουμε εκατοντάδες χιλιάδες ναι, από τα 10 εκατομμύρια e-mail που θα στείλουμε και να φτιάξουμε μια πολύ γερή βάση δεδομένων που τα επόμενα χρόνια, θα οδηγήσει το δείκτη μας πια να συγκρίνεται με τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης».

Ο εισηγητής της ΝΔ Ξενοφών Μπαραλιάκος είπε ότι με την τροποποίηση της σύμβασης, ολοκληρώνεται ένας κύκλος και μια από τις σημαντικότερες υγειονομικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών, θα παραδοθεί το ταχύτερο δυνατό στους πολίτες. «Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μια βασική τροποποίηση που αφορά τη διαδικασία οριστικής παραλαβής του έργου και την πλήρη θεσμική ολοκλήρωσή του. Τίθεται πλέον σαφές πλαίσιο που διασφαλίζει ότι η νέα πτέρυγα θα τεθεί σε λειτουργία άμεσα, χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια», είπε ο βουλευτής της ΝΔ και τόνισε πως η κυβέρνηση αποδεικνύει στην πράξη ότι γνωρίζει να τιμά, να αξιοποιεί και να μετατρέπει τις δωρεές σε πραγματικά δημόσια αγαθά σημειώνοντας ότι οι δωρεές αποκτούν αξία μόνο όταν συναντούν μια πολιτεία ικανή να τις εντάξει στο σχεδιασμό της, προς όφελος των πολιτών.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Ιωάννης Τσίμαρης είπε ότι το αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί ένα έργο με βαθιά κοινωνική και επιστημονική βαρύτητα και υπογράμμισε ότι το κόμμα του προσέρχεται στη συζήτηση με τρεις βασικές προτεραιότητες: την αποδοτική λειτουργία του ΕΣΥ, τη διαφάνεια στη διαχείριση του δημοσίου συμφέροντος και την προστασία των πολιτών που θα χρησιμοποιήσουν τις νέες δομές. «Η νέα πτέρυγα θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες της καρδιοχειρουργικής και μεταμοσχευτικής φροντίδας στη χώρα μας, θα αυξήσει την ποιότητα παροχής υπηρεσιών και θα αναβαθμίσει την ασφάλεια των ασθενών», είπε ο κ. Τσίμαρης και σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα υπερψηφίσει την τροποποίηση της σύμβασης γιατί θα επιτρέψει την απελευθέρωση ενός κρίσιμου έργου. Μολαταύτα, ο βουλευτής επισήμανε ότι πρέπει να υπάρξει αυστηρή και ανεξάρτητη τεχνική επιθεώρηση, γιατί η βιασύνη «δεν πρέπει να μετατραπεί σε εκκρεμότητα ποιότητας».

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ανέφερε ότι η συμφωνία του ελληνικού δημοσίου με το ίδρυμα «Αλέξανδρου Ωνάση» υπήρξε μια εμβληματική συμφωνία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, το 2018, πριν δηλαδή η χώρα εξέλθει από τη μέγγενη της δημοσιονομικής λιτότητας και των οριζόντιων και καταφανώς άδικων περικοπών, εσφαλμένων μέτρων που μείωσαν το ΑΕΠ της χώρας. Υπογράμμισε, επίσης, ότι «η Ελλάδα χρεοκόπησε λόγω των καταστροφικών πολιτικών των κομμάτων που την κυβέρνησαν από το 1975 έως το 2010, δηλαδή της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ», ότι «τα δύο πρώτα μνημόνια εφαρμόστηκαν μέχρι κεραίας, από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να σωθούν οι ξένες τράπεζες», ενώ το τρίτο μνημόνιο «που είχε στόχο να διασώσει την ελληνική οικονομία, η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ το πολέμησαν, με έναν απηνή αγώνα κατά της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που το λείανε και κατάφερε να το φέρει σε πέρας με επιτυχία, τον Αύγουστο του 2018, όταν και η Ελλάδα απαλλάχθηκε από τις στυγνές μνημονιακές υποχρεώσεις, ρύθμισε το χρέος της και βγήκε ξανά με αξιώσεις στις αγορές».

Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν την αντίδραση της παρισταμένης αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη. «Κύριε Παναγιωτόπουλε, σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας εγκατέλειψε τον ΣΥΡΙΖΑ. Και σήμερα έρχεστε εδώ σε μια συνεδρίαση που αφορά σε ένα έργο δημόσιας υγείας σημαντικό, που θα εξυπηρετήσει χιλιάδες ασθενείς, να καθαγιάζετε το μνημόνιο Τσίπρα, το μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθατε να μας πείτε ότι ήταν απαραίτητο, καλό, ότι βοήθησε την πατρίδα, ενώ όλοι ξέρουμε ότι ήταν ένα μνημόνιο αχρείαστο, δυσβάσταχτο, κόντεψε να καταστρέψει τη χώρα», είπε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας και σχολίασε: «καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να βλέπετε το κόμμα σας να φυλλοροεί. Το αντιλαμβάνομαι πολιτικά, είναι επώδυνο. Αλλά είναι αδύνατο να ξαναγράψετε τα γεγονότα. Έχει φυλλορροήσει το κόμμα σας πολύ πριν φύγει ο κ. Τσίπρας, τώρα έρχονται και τα μεθεόρτια».

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης εξήγησε ότι το κόμμα του δεν προβάλλει αντιρρήσεις στην ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών υγείας που βοηθούν στην έγκαιρη πρόληψη, τη θεραπεία και την αποκατάσταση των ασθενών. Ούτε αμφισβητεί την υψηλή επιστημονική επάρκεια και τις σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους που εφαρμόζονται στο Ωνάσειο, πολύ περισσότερο που αφορούν σε σοβαρά προβλήματα της καρδιάς και τον παιδικό πληθυσμό. Σημείωσε όμως ότι η βασική διαφωνία του ΚΚΕ έγκειται στο ότι «τόσο το υπάρχον καρδιοχειρουργικό κέντρο όσο και οι νέες υποδομές, ουσιαστικά και πρακτικά, θα αποτελούν μια σύγχρονη επιχειρηματική μονάδα, σε έναν κρίσιμο τομέα των αναγκών της υγείας του λαού. Επανέλαβε δε ότι ο τομέας της υγείας δεν μπορεί να εξαρτάται από τη φιλανθρωπία και τον εθελοντισμό των επιχειρηματικών ομίλων.

Η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου αναγνώρισε ότι η σύμβαση δωρεάς έχει προφανές όφελος. Ταυτόχρονα όμως κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ανέχεται την υπολειτουργία του ΕΣΥ, επιτρέπει τη συστηματική υποβάθμισή του. Η τροποποίηση αυτή πάσχει από υπερβολική γραφειοκρατική δομή, ενώ οι σχετικές ευνοϊκές ρυθμίσεις, για τον φορέα υλοποίησης, σε περίπτωση αδράνειας, παραλαβής, καθώς και η περιορισμένη περίοδος ευθύνης για «κρυφά ελαττώματα», αφήνουν περιθώρια για αδυναμίες στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος, είπε η κ. Αθανασίου.

Ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Οζγκιούρ Φερχάτ είπε ότι το κόμμα του στηρίζει τις δωρεές, τις θεωρεί καλοδεχούμενες και απαραίτητες, «από τη στιγμή που έχουν στόχο την ενίσχυση των δημόσιων δομών και των υπηρεσιών υγείας στη χώρα». Εξέφρασε όμως την αντίθεσή του με τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και κάθε ιδεολογική και πολιτική εργαλειοποίηση αυτών των δωρεών, ενώ εκτίμησε ότι θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι υγειονομικές ανισότητες. Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς επισήμανε ότι «σε μια από τις τροποποιήσεις που κατατέθηκαν στη Βουλή, έχει προστεθεί στον ιδρυτικό νόμο του Ωνασείου ότι το Ωνάσειο Νοσοκομείο θα απολαμβάνει οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας και θα λειτουργεί βάσει των αρχών της ιδιωτικής οικονομίας, «δηλαδή το Ωνάσειο θα λειτουργεί όπως μια ιδιωτική κλινική».

Ο ειδικός αγορητής της «Νίκης» Τάσος Οικονομόπουλος είπε ότι το κόμμα του δεν είναι απέναντι σε κάθε δωρεά προς το δημόσιο, αρκεί να τηρούνται ελάχιστες προϋποθέσεις, ως προς τη νομιμότητα των δωριζόμενων στοιχείων και ως προς τη διαδικασία, η οποία δεν πρέπει να παρεμποδίζει τη λειτουργία του δημοσίου. Σημείωσε ωστόσο ότι από το κείμενο του νομοσχεδίου δεν προκύπτει κάποια επιβλαβής ρύθμιση ή όρος για το δημόσιο, σε ό,τι αφορά στη νέα πτέρυγα του δημοσίου.

«Υπάρχουν θετικά στοιχεία στην τροποποίηση, τα οποία αν υλοποιηθούν σωστά θα αποδειχθούν ωφέλιμα», είπε ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος ωστόσο σημείωσε ότι «υπάρχει ασάφεια ως προς τις ρήτρες ευθύνης» και η τροποποίηση «αφήνει διπλούς ή κάποιους ασαφείς ρόλους με κίνδυνο δικαστικών διαφορών, καθυστερήσεων και σύγχυσης». Υπάρχει κίνδυνος υπερκοστολόγησης ή καταχρηστικών δαπανών, είπε, επίσης, ο κ. Μπιμπίλας προειδοποιώντας ότι «η τροποποίηση μπορεί να ανοίξει κάποια παράθυρα για υπερβολικά κόστη ή μη δικαιολογημένες δαπάνες».

