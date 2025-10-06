«Στον πόνο ενός πατέρα έχει στηθεί μια τεράστια επικοινωνιακή προσπάθεια, με σκοπό να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη», επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και το αίτημά του για εκταφή του παιδιού του για τοξικολογικές εξετάσεις.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση θέλει να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στο παιδί του κ. Ρούτσι, ενώ εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντάς την κακό άτομο, που αδιαφορεί αν πάθει κάτι ο Πάνος Ρούτσι.

«Η δική μου εμπλοκή προέκυψε θεσμικά: ως υπουργός Υγείας κλήθηκα να διαχειριστώ πώς θα εξασφαλίσουμε την καλή υγεία ενός απεργού πείνας πολλές μέρες στο Σύνταγμα», όπως είπε. «Για να είμαι βέβαιος ότι η υγεία αυτού του ανθρώπου δεν θα κινδυνεύσει, έχω δώσει εντολή να υπάρχει σταθμός ΕΚΑΒ απέναντι, 24 ώρες το 24ωρο. Τρεις φορές την ημέρα πηγαίνουν οι γιατροί και τον ρωτάνε αν θέλει κάτι, τρεις φορές την ημέρα μέχρι τώρα σταθερά απορρίπτει κάθε είδους εξέταση και επαφή με το ΕΚΑΒ. Δεν ξέρω γιατί, ρωτήστε τον κ. Ρούτσι».

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε πως όταν κάποιος αισθάνεται αδιαθεσία, δεν πηγαίνει σε ξενοδοχείο, αλλά σε νοσοκομείο. «Όλα τα σάιτ γράφουν με πανομοιότυπο τρόπο την είδηση αυτή, ότι ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε ξενοδοχείο όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία. Βγήκε μετά ο κ. Ρούτσι και ανέφερε πως προσβλήθηκε με αυτό που είπα», αναφέροντας ότι ο λόγος που ο κ. Ρούτσι πήγε στο ξενοδοχείο – κάτι που παραδέχτηκε και ο ίδιος – ήταν η πορεία και όχι επειδή αισθάνθηκε βεβαρημένη την υγεία του. Ερωτηθείς μάλιστα ποιοι διέρρευσαν την είδηση, απάντησε «οι άνθρωποι δίπλα στον Ρούτσι».

«Αν δεν έλεγα εγώ αυτό όμως, θα πιστεύατε ότι είχε πρόβλημα υγείας. Με την κίνησή μου αυτή, δεν προσέβαλα τον κ. Ρούτσι αλλά χάλασα τη σούπα της κ. Κωνσταντοπούλου και των περί αυτής, οι οποίοι με πολύ δόλιο και μεθοδευμένο τρόπο, παίζοντας με το συναίσθημα των Ελλήνων, πάνε να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη».

«Θα μπορούσα κι εγώ, όπως κάποιοι άλλοι, να βγαίνω και να το παίζω καλός»

Στη συνέχεια, ο υπουργός υπογράμμισε ότι «θα μπορούσα κι εγώ, όπως μερικοί άλλοι, να βγω και να πω να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματα του κ. Ρούτσι και να με αγαπάει όλος ο κόσμος. Δεν το έκανα Θα μπορούσα να το κάνω. Μπορούμε όλοι να το παίζουμε καλοί. Μπορούμε όλοι να πηγαίνουμε με τον λαϊκισμό μαζί και να λέμε σε όλα ναι. Κάποια φορά στην πολιτική πρέπει να λες και την αλήθεια».

Και εξήγησε λέγοντας:

«Η κ. Κωνσταντοπούλου ως συνήγορος του κ. Ρούτσι είχε 2,5 χρόνια ανοιχτό ανακριτικό φάκελο να κάνει το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις. 2,5 χρόνια το ξέχασε. Πότε το κατέθεσε; Όταν έκλεισε ο φάκελος. Γιατί το κατέθεσε όταν έκλεισε ο φάκελος και αφού ξεκίνησε την απεργία πείνας ο κ. Ρούτσι; Γιατί όταν ξεκίνησε την απεργία πείνας, δεν είχε καν κατατεθεί το αίτημα. Στο μυαλό της έχει πώς θα ξανανοίξει η ανακριτική διαδικασία, κάτι που σημαίνει δεν θα ξεκινήσει η δίκη τώρα».

«Η κ. Κωνσταντοπούλου έχει πολιτικό και οικονομικό όφελος από αυτήν την ιστορία. Χθες βγήκε η κ. Δάλλα, που την είχε υποψήφια στην Πλεύση Ελευθερίας, και είπε πως το πρωί έκλαιγε για τα Τέμπη και το βράδυ πήγαινε σε γλέντια. Η κ. Κωνσταντοπούλου δεν έχει κανένα συναίσθημα για τα Τέμπη, ούτε τη νοιάζει κανένας παρά μόνο ο εαυτός της. Τη νοιάζει το δικηγορικό της γραφείο το οποίο προβάλλει νυχθημερόν στη Βουλή μιλώντας για την πελατεία της. Όσο ανεβαίνει η υπόθεση των Τεμπών ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις, άρα θέλει να κρατηθεί αυτή η υπόθεση όσο το δυνατόν περισσότερο στην επικαιρότητα. Της είναι αδιάφορο αν πάθει κακό ο κ. Ρούτσι, είναι κακό άτομο που δεν έχει μέσα της ανθρώπινο αίσθημα».

Κλείνοντας, τόνισε ότι το αίτημα του Πάνου Ρούτσι πρέπει να γίνει δεκτό και να γίνουν οι τοξικολογικές εξετάσεις και ό,τι άλλο νομίζει όποιος γονέας για αν μην μείνει καμία αμφιβολία. «Λέω κάτι διαφορετικό από τον κ. Δένδια; Αυτό πρέπει να γίνει με τέτοιον τρόπο δικονομικά, ώστε να μην οδηγήσει σε καθυστέρηση της δίκης».

sofokleous10.gr

