Δημοσιονομικό-Συμβούλιο:-Ανάπτυξη-2,2%-για-το-2025-και-2,3%-το-2026

Θετικά αξιολόγησε το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2026 κρίνοντας ότι εναρμονίζεται με τους δημοσιονομικούς κανόνες.

Παράλληλα, οι προβλέψεις του για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2026 είναι ελαφρώς πιο συγκρατημένες, κυρίως λόγω της διεθνούς αβεβαιότητας.

Πιο αναλυτικά, οι προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών, στις οποίες βασίζεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2026 για τον ρυθμό μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ το 2025 (2,2%), ευθυγραμμίζονται με αυτές του ΕΔΣ.

Συγκεκριμένα, το ΕΔΣ προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ για το 2025 2,2% ενώ για το 2026 προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,3%, οριακά πιο συγκρατημένο από την πρόβλεψη του ΠΚΠ 2026 2,4%.

Το ΕΔΣ προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,2% για το τρέχον έτος, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης την ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, καθώς και τη σταθερή δυναμική της ιδιωτικής κατανάλωσης, η οποία ενισχύεται από τις ευνοϊκές εξελίξεις στην απασχόληση και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόβλεψη του ΕΔΣ για το 2025 έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω, σε σχέση με την εξαμηνιαία Έκθεση (2,35%, Ιούλιος 2025), όπως και η αντίστοιχη πρόβλεψη του υπουργείου Οικονομικών, αντανακλώντας την αυξημένη επιφυλακτικότητα λόγω εξωτερικών αβεβαιοτήτων και πληθωριστικών πιέσεων.

Οι αβεβαιότητες είναι αυτές που «βάρυναν» στην πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης 2,3% το 2026. Όπως αναφέρεται, το ΕΔΣ προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ 2,3% εντός ενός πλαισίου συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, αλλά και των πολιτικών προβλημάτων μεγάλων οικονομιών της Ευρωζώνης, με την πρόβλεψη του ΠΚΠ 2026 να διαμορφώνεται στο 2,4%, εντός του εύρους εκτιμήσεων του ΕΔΣ.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2026 έχει αναθεωρήσει προς τα πάνω την πρόβλεψη για τον ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ το 2026, σε 2,4% από 2,0% στην ΕΕΠ 2025. Αυτή η αναθεώρηση είναι κυρίως αποτέλεσμα της σχεδιαζόμενης αναπτυξιακού χαρακτήρα φορολογικής μεταρρύθμισης, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και της συνεχιζόμενης ανθεκτικότητας των επενδύσεων, με την σταθερή χρηματοδοτική στήριξη των πόρων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν επιμέρους τομείς της οικονομίας και θα βελτιώσουν τη συνολική οικονομική προοπτική της χώρας. Ωστόσο, το ΕΔΣ αποδίδει μεγαλύτερο βάρος στους παράγοντες αβεβαιότητας, γεγονός που αντανακλάται στις πιο συγκρατημένες προβλέψεις του για την ανάπτυξη.

Οι παραπάνω προβλέψεις για τον ρυθμό μεγέθυνσης υποστηρίζονται και από τις αντίστοιχες εκτιμήσεις διεθνών και εγχώριων οργανισμών, αποτυπώνοντας τη θετική προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Η διατήρηση υψηλού ρυθμού απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης είναι κρίσιμη για τη συνέχιση της αναπτυξιακής δυναμικής και το 2026.

Πρωτογενές πλεόνασμα

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2026, το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται 3,6% του ΑΕΠ το 2025 και 2,8% το 2026. Παράλληλα, το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να διαμορφωθεί πλεονασματικό το 2025 (0,6% του ΑΕΠ), και οριακά ελλειμματικό το 2026 (-0,1% του ΑΕΠ).

Η πορεία του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται σταθερά καθοδική, από 145,3% του ΑΕΠ το 2025 σε 137,6% το 2026, αντανακλώντας την αποτελεσματική δημοσιονομική διαχείριση.

Το ΕΔΣ επιβεβαιώνει ότι το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2026 εναρμονίζεται με τους δημοσιονομικούς κανόνες.

Ωστόσο, οι οικονομικές προβλέψεις καταρτίζονται σε κλίμα έντονης αβεβαιότητας, που πυροδοτείται από τις διεθνείς εντάσεις και τις πολιτικές και οικονομικές αναταράξεις σε ευρωπαϊκές χώρες.