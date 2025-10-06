Εξάρχου:-Πλάνο-για-αυτόνομη-εισαγωγή-δύο-θυγατρικών-στο-Χρηματιστήριο

Μέσα στο 2025 εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός του ομίλου Aktor, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Α. Εξάρχου, στο περιθώριο της έκτακτης Γ.Σ., η οποία ενέκρινε την εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις αλλά και την απόσχιση και τη δημιουργία των νέων θυγατρικών του ομίλου στους κλάδους Κατασκευής και Παραχωρήσεων.

Ο κ. Εξάρχου άφησε δε ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτόνομης εισαγωγής θυγατρικών σε δεύτερο χρόνο στο ΧΑ. Στην παρούσα φάση, ωστόσο, σημείωσε πως ο όμιλος με την εξαγορά του κλάδου Παραχωρήσεων από τον όμιλο Ελλάκτωρ εξασφαλίζει ροές 1,2 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, εκ των οποίων τα 500 εκατ. ευρώ θα είναι από το νέο χαρτοφυλάκιο συμβάσεων.

Όπως είπε ο κ. Εξάρχου, σήμερα η κατασκευή αποτελεί το 81% του κύκλου εργασιών του ομίλου, ωστόσο στόχος έως το 2030 είναι το ποσοστό να μειωθεί, ώστε ο όμιλος να μειώσει την εξάρτησή του από τους κύκλους της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Ο ίδιος επανέλαβε πως η ακύρωση της συμφωνίας εξαγοράς πακέτου ακινήτων από την Prodea δεν μειώνει σε καμιά περίπτωση τον παραπάνω στόχο, καθώς τα έργα σταθερών ταμειακών ροών θα αποδώσουν.

Ολοκληρώνοντας, σημείωσε ότι είναι πολύ υπερήφανος καθώς έγιναν κινήσεις που δεν έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μείνει η AKTOR η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στη νοτιοανατολική Ευρώπη».