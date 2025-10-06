Εξάρχου – Aktor: Σχέδιο για αυτόνομη εισαγωγή 2 θυγατρικών στο ΧΑ

Σύμφωνα με τον ίδιο εκτός από τις κατασκευές και τις παραχωρήσεις ο Aktor έμφαση θα δώσει και στον τομέα της Ενέργειας. Αναμένεται μάλιστα μέχρι το τέλος του έτους να ολοκληρωθούν μία έως και δύο νέες συμφωνίες, έως το τέλος τους έτους.

Για την προοπτική αυτοτελούς εισόδου στο Χρηματιστήριο Αθηνών δύο εκ των 5 νέων θυγατρικών που δημιουργεί ο Aktor, πιθανότατα κάποια εκ των εταιρειών σε Κατασκευές, ΑΠΕ ή Παραχωρήσεις, αναφέρθηκε προ ολίγου ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου.

Κατά τη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων η οποία ενέκρινε τις αποσχίσεις του κλάδου των κατασκευών και των παραχωρήσεων, έπειτα και από την ολοκλήρωση της εξαγοράς από την Ελλάκτωρ της Άκτωρ Παραχωρήσεις, ο κ. Εξάρχου χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα ιστορική καθώς όπως είπε ενώνονται και πάλι η κατασκευαστική Άκτωρ με τις Παραχωρήσεις με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Σημειώνεται ότι για την εξαγορά των κατασκευών και των παραχωρήσεων της Ελλάκτωρ ο εν λόγω Όμιλος διαθέτει συνολικά 450 εκατ. ευρώ, τμήμα των οποίων έχει καταβληθεί από τις αυξήσεις κεφαλαίου, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ, που έχει πραγματοποιήσει ο Aktor με τη νέα μορφή του.

Βάσει των εκτιμήσεων της διοίκησης του Ομίλου με την ενσωμάτωση της Άκτωρ Παραχωρήσεις αναμένονται συνολικές χρηματικές ροές ύψους 1,2 δις. (500 εκατ. από τις νέες παραχωρήσεις, 600 εκατ. από το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο και 120 εκατ. από τις συνέργειες τω παραχωρήσεων με τον υπόλοιπο όμιλο – κατασκευές κ.λ.π.), πέραν των περίπου 760 εκατ. που αφορούν σε ανεκτέλεστο για την AKTOR.

Ειδικότερα, η έκτακτη γενική συνέλευση που ολοκληρώθηκε πριν λίγο αποφάσισε:

– Τη διάσπαση με απόσχιση του κλάδου κατασκευών και την εισφορά του στην 100% θυγατρική της εταιρία (απόσχιση κλάδου με απορρόφηση) με την επωνυμία Aktor Κατασκευών, Τεχνικών και Ενεργειακών έργων και Συμμετοχών και το διακριτικό τίτλο Aktor Κατασκευές.

– Τη διάσπαση του κλάδου Παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και την εισφορά αυτού στην 100% θυγατρική της εταιρία (απόσχιση κλάδου με απορρόφηση) με την επωνυμία Aktor Συμμετοχές σε έργα παραχωρήσεων ΚΑΙ ΣΔΙΤ και το διακριτικό τίτλο Aktor Participations Concessions- PPP Projects.

– Την αλλαγή χρήσης για κεφάλαιο ύψους 50 εκατ. προερχόμενο από την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου το οποίο αρχικά προορίζονταν για τη χρηματοδότηση της απόκτησης χαρτοφυλακίου ακινήτων συνολικής αξίας 579,4 εκατ. από την Prodea. Λόγω ματαίωσης της συναλλαγής με τη Prodea το προαναφερόμενο ποσό θα διατεθεί αφενός για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (20 εκατ.) και αφετέρου για την αποπληρωμή ισόποσου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού (30 εκατ. ευρώ) που έχει ληφθεί για την εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις.